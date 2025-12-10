EU-Verhandler einigen sich auf Klimaziel für 2040

EU-weit/Brüssel - Die EU-Klimaziele für die kommenden Jahre stehen fest. Vertreter aus dem Europaparlament und dem Rat der Mitgliedsländer einigten sich Dienstagabend darauf, den Treibhausgasausstoß bis 2040 grundsätzlich um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Der Kompromiss räumt den 27 Staaten aber einigen Spielraum ein. Ein CO2-Preis für Heizen und Tanken soll verschoben werden. Ab 2050 soll nur noch so viel ausgestoßen werden, wie Natur und technische Methoden speichern können.

Nationalrat startet in dichtes Jahresfinale

Wien - Der Nationalrat startet am Mittwoch in eine äußerst dichte Plenarwoche, um noch zahlreiche Gesetze vor dem Jahreswechsel unter Dach und Fach zu bringen. Mehr als 50 Tagesordnungspunkte wollen die Abgeordneten an drei Sitzungstagen abarbeiten. Am Mittwoch stehen vor allem Beschlüsse aus dem Finanz- und Wirtschaftsbereich auf dem Programm, darunter ein Betrugsbekämpfungspaket, die Ausweitung des Tabakmonopols und Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Inflation dienen sollen.

Signa - Benko und Ehefrau in Innsbruck vor Gericht

Innsbruck - Der zweite Prozess gegen den früheren Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer Ren� Benko hat Mittwochvormittag am Innsbrucker Landesgericht begonnen. Neben dem 48-Jährigen muss sich auch Ehefrau Nathalie vor dem Schöffengericht verantworten. Beiden wird vorgeworfen, im Rahmen der Insolvenz Benkos als Einzelunternehmer 370.000 Euro an Vermögenswerten beiseitegeschafft zu haben. Bargeld, Schmuck und hochpreisige Uhren sollen in einem Tresor bei Verwandten versteckt worden sein.

Kambodscha meldet Luftangriffe thailändischer F-16

Bangkok/Phnom Penh/Washington - Im neu aufgeflammten Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha hat es nach Medienberichten in der Früh Luftangriffe thailändischer Kampfflugzeuge im Nachbarland gegeben. F-16-Maschinen hätten unter anderem zwei Bomben auf Dörfer im Grenzgebiet in der Provinz Meanchey abgeworfen, berichtete die Zeitung "Khmer Times" unter Berufung auf eine Mitteilung des kambodschanischen Verteidigungsministeriums. Von Toten oder Verletzten war zunächst keine Rede.

Australien: Social-Media-Verbot für unter-16-Jährige startet

Sydney - Australien schreibt Geschichte im digitalen Kinderschutz: Ab sofort dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren keine eigenen Konten mehr auf vielen großen Social-Media-Plattformen besitzen. Dies betrifft zehn Dienste, darunter Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube, X, Reddit und Twitch. Das kontroverse Gesetz war bereits Ende 2024 verabschiedet worden und ist am Mittwoch (Ortszeit) trotz Kritik und einer Klage vor dem Obersten Gericht in Kraft getreten.

Nobelpreisträger werden ausgezeichnet

Oslo - In Skandinavien werden am Mittwoch die prestigeträchtigen Nobelpreise überreicht. Die venezolanische Friedensnobelpreisträgerin Mar�a Corina Machado soll in den Mittagsstunden (ab 13.00 Uhr) bei einer feierlichen Zeremonie im Rathaus von Oslo geehrt werden. Die an einem geheimen Ort lebende Oppositionsführerin wird jedoch nicht an der Verleihung teilnehmen, berichtete der norwegische Sender NRK unter Berufung auf das norwegische Nobelinstitut.

Europa kann US-Ausfall bei Ukraine-Hilfen nicht ausgleichen

Kiel - Der Ukraine droht einer Studie zufolge ein Jahr mit so geringen neuen Hilfszuweisungen wie noch nie seit Kriegsausbruch 2022. Im September und Oktober habe Europa dem von Russland überfallenen Land rund 4,2 Milliarden Euro an Militärhilfe zukommen lassen, wie das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Mittwoch zu seiner Auswertung mitteilte. Das sei deutlich zu wenig, um den Ausfall der US-Hilfen unter Präsident Donald Trump zu kompensieren.

"Schamanin"-Angehörige wegen Millionenbetrugs vor Gericht

Wien/Maria Enzersdorf - Im Fall mutmaßlicher Okkult-Betrügereien rund um eine "Schamanin" namens "Amela" wird am Mittwoch am Wiener Landesgericht gegen den Ex-Mann, den Sohn und die Schwiegertochter der 45-Jährigen verhandelt. Die mutmaßliche Haupttäterin Mariana M., wie die "Schamanin" mit bürgerlichem Namen heißt, ist weiter flüchtig. Ihren Angehörigen wird gewerbsmäßiger schwerer Betrug, kriminelle Vereinigung und Geldwäscherei vorgeworfen. Inkriminierter Schaden: zumindest 1,77 Millionen Euro.

