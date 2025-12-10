Vertrag von SOS-Kinderdorf-Geschäftsführer Moser gekündigt

Wien - Im Zusammenhang mit der Missbrauchscausa rund um die SOS-Kinderdörfer ist das bereits ruhend gestellte Dienstverhältnis von Langzeit-Geschäftsführer Christian Moser mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden. Das teilte die Organisation der APA am Mittwochnachmittag mit. Mosers Vertrag sei mit 5. Dezember gekündigt worden, hieß es. SOS-Kinderdorf ersuchte in diesem Zusammenhang um Verständnis, "dass aus arbeitsrechtlichen Gründen" keine weiteren Angaben gemacht werden könnten.

ÖVP-Klubobmann August Wöginger muss doch wieder vor Gericht

Linz/Wien - ÖVP-Klubobmann August Wöginger muss nach seiner Diversion doch wieder vor Gericht. Das berichteten übereinstimmend Medien zu Mittag. Laut APA-Informationen hat der Senat am Oberlandesgericht (OLG) Linz der Beschwerde der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft stattgegeben. Das OLG hat für Nachmittag eine Presseaussendung angekündigt.

Friedensnobelpreisträgerin trotz Drohungen in Oslo

Oslo - In Skandinavien werden am Mittwoch die prestigeträchtigen Nobelpreise überreicht. Die venezolanische Friedensnobelpreisträgerin Mar�a Corina Machado soll zu Mittag im Rathaus von Oslo geehrt werden. Rund um Machado hatte es ein Verwirrspiel gegeben. Kurz vor Beginn der feierlichen Zeremonie teilte das norwegische Nobelinstitut nämlich mit, dass Machado in Oslo sei. Sie werde aber nicht an der Zeremonie teilnehmen. Venezuela hatte der Oppositionsführerin die Ausreise verboten.

Nationalrat streitet über Wirtschaft

Wien - Der Auftakt der letzten Plenarwoche des Jahres 2025 hat am Mittwoch im Nationalrat einen Schlagabtausch über die Wirtschafts- und Energiepolitik gebracht. Die Koalitionsfraktionen warben dabei für die Zustimmung der Opposition zum "Günstiger Strom-Gesetz" und kritisierten die Freiheitlichen. Die sehen wiederum bei der Regierung gesamt und speziell der ÖVP ein Versagen in Sachen Wirtschaftsaufschwung. Für die Grünen lebt die Koalition in der Vergangenheit.

Klinisch-psychologische Therapie wird ab 2026 Kassenleistung

Wien - Die klinisch-psychologische Krankenbehandlung wird ab dem Frühjahr 2026 als vollfinanzierte Kassenleistung erhältlich sein. Die Gesundheitskasse (ÖGK) hat - gemeinsam mit SVS und BVAEB - einen Gesamtvertrag mit dem Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) abgeschlossen, gaben die Beteiligten am Mittwoch bekannt. Pro Jahr werden 120.700 Behandlungseinheiten zur Verfügung stehen. Gesichert ist die Finanzierung laut ÖGK vorerst bis ins Jahr 2028.

Kind im OP: Beide Ärzte in Graz freigesprochen

Graz - Im Bezirksgericht Graz-Ost sind am Mittwoch im Prozess gegen eine Neurochirurgin und ihren Kollegen wegen leichter Körperverletzung beide Angeklagten freigesprochen worden. Die Frau hat im Jänner 2024 ihre Tochter zu einer Schädeloperation mitgenommen, wo die damals Zwölfjährige laut Anklage ein Loch für eine Sonde in die Schädeldecke eines Patienten gebohrt haben soll. Aus Mangel an Beweisen erfolgte ein Freispruch.

Tabakgesetz mit Einweg-E-Zigaretten-Verbot in Begutachtung

Wien - Die bereits angekündigte Novelle zum Tabakgesetz geht am Mittwoch in Begutachtung. Kernpunkt ist das Verbot von Einweg-E-Zigaretten mit und ohne Nikotin. Dazu kommen strengere Bestimmungen für Nikotinbeutel und E-Liquids sowie ein Wegwerf-Verbot von Tabakprodukten und ähnlichen Erzeugnissen auf Spielplätzen. Die Novelle soll nach den Vorstellungen der Regierung im kommenden Juli in Kraft treten, das Verbot für die Einweg-E-Zigaretten mit Jahresende 2026.

Ex-Freund von getöteter Jennifer S. in U-Haft

Wien - Das Wiener Landesgericht für Strafsachen hat Mittwochmittag im Fall Jennifer S. über den mordverdächtigen Ex-Freund der 2018 verschwundenen Jennifer S. die U-Haft verhängt. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Als Haftgrund wurde Tatbegehungsgefahr angenommen. Der Mann habe sich vor der Richterin zur Sache geäußert, sei dabei aber nicht ins Detail gegangen, sagte Salzborn.

