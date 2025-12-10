Island nimmt wegen Israel nicht am Wiener Song Contest teil

Wien/Reykjavik - Als mittlerweile fünftes Land wird auch Island nicht am nächstjährigen Eurovision Song Contest in Wien teilnehmen. Das teilte der Sender R�V am Mittwochnachmittag nach einer Sitzung mit. Wie schon im Falle von Spanien, den Niederlanden, Slowenien und Irland ist der Stein des Anstoßes für diese Entscheidung, dass die European Broadcasting Union (EBU) kürzlich den Weg für die Teilnahme Israels freigemacht hat.

Bedingte Haft für Ren� Benko, Ehefrau freigesprochen

Innsbruck - Der gefallene Signa-Gründer Ren� Benko ist am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen betrügerischer Krida zu 15 Monaten bedingter Haft und einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 4.320 Euro verurteilt worden. In einem Gutteil der Anklage wurde der 48-Jährige hingegen freigesprochen. Seine Frau Nathalie wurde von den Vorwürfen der Beitragstäterschaft hingegen in allen Punkten im Zweifel freigesprochen. Das Urteil war nicht rechtskräftig.

Friedensnobelpreisträgerin in Abwesenheit ausgezeichnet

Oslo - Die venezolanische Oppositionsführerin Mar�a Corina Machado ist in Abwesenheit mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Vor den Augen der norwegischen Königsfamilie und von mehreren südamerikanischen Staatschefs wie dem Argentinier Javier Milei nahm ihre Tochter Ana Corina Sosa Machado am Mittwoch die prestigeträchtige Nobelmedaille und ein dazugehöriges Diplom in einer feierlichen Zeremonie im Rathaus von Oslo in ihrem Namen entgegen.

OLG kippt Diversion für ÖVP-Klubobmann Wöginger

Linz/Wien - Das Oberlandesgericht (OLG) Linz hat die Diversion für ÖVP-Klubobmann August Wöginger in seinem Amtsmissbrauchs-Prozess gekippt. Das OLG Linz hat einer entsprechenden Beschwerde der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) stattgegeben, da "die speziellen Voraussetzungen für eine Diversion im Fall des Missbrauchs der Amtsgewalt nicht vorliegen", hieß es. Wöginger muss nun wieder vor Gericht. Die ÖVP stehe weiter hinter ihm, so Generalsekretär Nico Marchetti.

Tote bei Gewölbeeinsturz: Bedingte Haft

Ried im Innkreis/Schärding - Nach einem Gewölbeeinsturz bei Bauarbeiten in Schärding, bei dem im September 2024 zwei Bauarbeiter ums Leben gekommen sind, sind am Mittwoch im Landesgericht Ried im Innkreis der Bauherr und ein Zimmerer zu jeweils acht Monaten bedingter Haft plus unbedingten Geldstrafen verurteilt worden. Der Hauseigentümer muss 80.000 Euro bezahlen, der Handwerker 2.400 Euro. Die Urteile wegen grob fahrlässiger Tötung sind rechtskräftig.

Klinisch-psychologische Therapie ab 2026 auch Kassenleistung

Wien - Die klinisch-psychologische Krankenbehandlung wird ab dem Frühjahr 2026 als vollfinanzierte Kassenleistung erhältlich sein. Die Gesundheitskasse (ÖGK) hat - gemeinsam mit SVS und BVAEB - einen österreichweiten Vertrag mit dem Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) abgeschlossen, hieß es am Mittwoch. Pro Jahr werden 120.700 Behandlungseinheiten zur Verfügung stehen. Ob damit der Bedarf gedeckt werden kann, ist derzeit nicht abzuschätzen.

Bericht: Trump will Österreich von EU loslösen

Washington/Wien - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge Österreich und drei weitere Staaten aus der Europäischen Union herauslösen. Wie die Plattform "Defense One" unter Berufung auf eine längere, bisher nicht veröffentlichte Fassung der neuen US-Sicherheitsstrategie berichtet, sind Österreich, Ungarn, Italien und Polen als Länder aufgeführt, mit denen die USA "mehr zusammenarbeiten sollten... mit dem Ziel, sie von der (Europäischen Union) wegzuziehen."

Die Wiener Börse schließt wenig bewegt.

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit kaum veränderter Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX legte zum Sitzungsende unwesentliche 0,01 Prozent auf 5.130 Punkte zu, nachdem der heimische Leitindex über weite Strecken des Tages ein negatives Vorzeichen aufgewiesen hatte. Das Vortagesrekordhoch wurde damit knapp übertroffen. Im Technologiebereich kamen AT&S-Titel um 3,6 Prozent zurück. Verbund-Titel fielen um 2,7 Prozent.

