Sozialwirtschaft: Vierte KV-Verhandlungsrunde gescheitert

Wien - In der Sozialwirtschaft hat am Donnerstagvormittag die vierte Kollektivvertragsverhandlungsrunde begonnen - und ist ergebnislos zu Ende gegangen. Das von der Gegenseite vorgelegte Angebot sei nach wie vor unzureichend. Die Gewerkschaften GPA und vida werden daher die Streiks räumlich und zeitlich ausdehnen. Schwerpunkt würde von 16. bis 18. Dezember sein. Ein neuer Verhandlungstermin im Jänner wird noch vereinbart, hieß es kurz nach Mitternacht.

Koralmbahn startet mit Festakten in Graz und Klagenfurt

Graz/Klagenfurt - Ein nach allgemeiner Übereinstimmung "Jahrhundertprojekt" des öffentlichen Verkehrs geht am Freitag mit Festakten in Graz und Klagenfurt und am Sonntag mit dem Regelfahrplan in Betrieb: Die Koralmbahn wurde um 5,9 Mrd. Euro mit dem 33 Kilometer langen Tunnel durch die Koralm als Herzstück von 2008 bis 2024 errichtet und seither ausgiebig getestet. Die Hochleistungsstrecke verbindet Graz und Klagenfurt mit dem schnellsten Zug bei 250 km/h in 41 Minuten.

Überschwemmungen im US-Bundesstaat Washington

Seattle - Heftige Regenfälle haben im US-Bundesstaat Washington schwere Überschwemmungen ausgelöst. Gouverneur Bob Ferguson rief die Anrainer am Donnerstag auf, betroffene Gebiete auf Anweisungen der örtlichen Behörden zu verlassen. Bis zu 100.000 Menschen seien von Evakuierungen betroffen.

Krypto-Pleitier Do Kwon verurteilt

New York/Singapur - Der Digitalwährungs-Unternehmer Do Kwon ist nach einem 40 Milliarden Dollar schweren Zusammenbruch seines Geschäfts zu einer Haftstrafe von 15 Jahren verurteilt worden. Der New Yorker Richter Paul Engelmayer sprach von einem Betrug epischen Ausmaßes, wie US-Medien aus dem Gerichtssaal berichteten. Mit der Strafe ging er über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus, die zwölf Jahre Haft gefordert hatte.

Russisches Vermögen in der EU bleibt dauerhaft eingefroren

Brüssel - Die EU-Staaten haben sich darauf verständigt, per Mehrheitsentscheid eine rechtliche Grundlage zur Nutzung von russischem Staatsvermögen für die Ukraine zu schaffen. Demnach soll im Schritt beschlossen werden, eine Rückübertragung der eingefrorenen Mittel nach Russland unbefristet zu verbieten, teilte die dänische EU-Ratspräsidentschaft am Donnerstag mit. Damit soll verhindert werden, dass ein Land wie Ungarn mit einem Veto die Freigabe erzwingen kann.

Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen

Brüssel - Die EU-Kommission will nach Angaben des EVP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber das Verbrenner-Aus kippen. Dies wurde inzwischen auch der Deutschen Presse-Agentur aus Kommissionskreisen bestätigt. Demnach will die Behörde nach derzeitigem Stand der Planung vorschlagen, auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennertechnologie zuzulassen.

