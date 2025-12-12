Im Süden Österreichs begann mit Koralmbahn neue Zugära

Graz/Klagenfurt - Ein Bahn-"Jahrhundertprojekt" ist am Freitag mit Festakten in Graz und Klagenfurt feierlich in Betrieb gegangen. Um 11.00 Uhr startete der erste Zug durch den neuen Koralmtunnel. Am Nachmittag gibt es Sonderfahrten, am Sonntag folgt der Regelbetrieb der Koralmbahn. Zu Ansprachen und Sonderfahrten kamen u. a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Christian Stocker (ÖVP) und die Landeshauptleute Peter Kaiser und Mario Kunasek.

EU-Finanzminister beraten über Finanzierung der Ukraine

Brüssel - Die EU-Finanzminister bewerten am Freitag die von der EU-Kommission vorgelegten Optionen zur Finanzierung der Ukraine. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hält den Plan über ein Reparationsdarlehen für "überzeugend". Dabei würde eingefrorenes russisches Staatsvermögen als Sicherheit dienen, was sehr umstritten ist und insbesondere in Belgien auf Widerstand stößt. Die russische Zentralbank kündigte indes eine Klage gegen den belgischen Finanzdienstleister Euroclear an.

Benko beruft gegen Urteil, Anwalt will Enthaftung

Innsbruck - Der gestrauchelte und in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer Ren� Benko bekämpft die Verurteilung zu 15 Monaten bedingter Haft und einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 4.320 Euro im zweiten Prozess gegen ihn wegen betrügerischer Krida am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck. Man werde Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung anmelden, sagte sein Anwalt Norbert Wess zur APA am Freitag. Zudem werde ein Enthaftungsantrag gestellt werden.

König Charles kündigt Äußerung zu Krebserkrankung an

London - Erstmals seit Monaten will sich der britische König Charles III. (77) zum Stand seiner Krebserkrankung äußern. Das Update soll im Rahmen einer Videobotschaft heute Abend um 21 Uhr (MEZ) veröffentlicht werden, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Charles wolle damit Aufmerksamkeit auf die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen lenken. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt der Aufnahme nur gut zwei Wochen vor der traditionellen Weihnachtsansprache des Monarchen.

Österreich mit neuem Grenzmanagement

Wien - Österreich ordnet sein Grenzmanagement neu. Statt statischer Kontrollen an den Grenzen will man den Fokus künftig auf den Grenzraum legen. Grund dafür seien die aktuell sinkenden Aufgriffszahlen, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag bei einer Pressekonferenz erklärte. Insgesamt soll der Grenzschutz dadurch "effektiver und flexibler" werden. Reduzieren wird sich dadurch wohl die Zahl der Soldaten an der Grenze.

Wöginger möchte auch bei Verurteilung Klubobmann bleiben

Wien - August Wöginger will auch im Falle einer erstinstanzlichen Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs ÖVP-Klubobmann bleiben, wie er am Freitag bei einer Pressekonferenz mit seinem Anwalt Michael Rohregger erklärte. Er gehe aber "von einem Freispruch aus" in dem nun fortgesetzten Verfahren und gehe daher "zuversichtlich in die nächsten Prozesstage", so Wöginger. "Ich habe nichts Unrechtes getan", betonte er.

Sparkurs bei Polizei: Auch Einschnitte bei EKO Cobra

Wien - Der Sparkurs bei der österreichischen Polizei trifft nun auch die Direktion für Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra (DSE). Wie der APA von mehreren Quellen innerhalb des Sicherheitsapparats bestätigt wurde, muss der Personalstand in der gesamten Direktion bis Jahresende deutlich reduziert werden. Demnach soll die DSE seit Herbst mit rund 40 Köpfen weniger auskommen, die dort eingegliederte Cobra Kürzungen bei den Einsatzbeamten im niedrigen zweistelligen Bereich hinnehmen.

Hattmannsdorfer begrüßt EU-Vorstoß zu Verbrenner-Aus

Brüssel - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat sich zufrieden über die in Brüssel erwartete Aufweichung des sogenannten Verbrenner-Aus gezeigt und neuerlich "Technologieoffenheit" eingefordert. Die Auto- und Zulieferindustrie sei "das Herzstück unseres Wirtschaftsstandortes", sagte er am Freitag im Ö1-"Morgenjournal". Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die EU-Kommission vorschlagen will, auch nach 2035 noch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zuzulassen.

