Ober-Impresario der Bundestheater: Georg Springer tot

Wien - Der langjährige Geschäftsführer der Bundestheater-Holding, Georg Springer, ist tot. Er starb am Donnerstagabend im Alter von 79 Jahren unerwartet in Wien, wie seine Familie gegenüber der APA bekannt gab. Der studierte Jurist und Kulturmanager stand von 1991 bis 2014 an der Spitze der Bundestheater. Im Zuge der Burgtheater-Affäre rund um Schwarze Kassen trat er kurz vor seiner Pensionierung zurück, in weiterer Folge wurden jedoch alle Ermittlungen gegen ihn eingestellt.

Im Süden Österreichs begann mit Koralmbahn neue Zugära

Graz/Klagenfurt - Ein Bahn-"Jahrhundertprojekt" ist am Freitag mit Festakten in Graz und Klagenfurt feierlich in Betrieb gegangen. Um 11.00 Uhr startete der erste Zug durch den neuen Koralmtunnel. Am Nachmittag gibt es Sonderfahrten, am Sonntag folgt der Regelbetrieb der Koralmbahn. Zu Ansprachen und Sonderfahrten kamen u. a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Christian Stocker (ÖVP) und die Landeshauptleute Peter Kaiser und Mario Kunasek.

EU-Finanzminister beraten über Finanzierung der Ukraine

Brüssel - Die EU-Finanzminister bewerten am Freitag die von der EU-Kommission vorgelegten Optionen zur Finanzierung der Ukraine. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hält den Plan über ein Reparationsdarlehen für "überzeugend". Dabei würde eingefrorenes russisches Staatsvermögen als Sicherheit dienen, was sehr umstritten ist und insbesondere in Belgien auf Widerstand stößt. Die russische Zentralbank kündigte indes eine Klage gegen den belgischen Finanzdienstleister Euroclear an.

Strommarktgesetz - Regierung will die Laune heben

Wien - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (beide ÖVP) haben am Freitagvormittag noch einmal die Werbetrommel für das neue Strommarktgesetz gerührt. "Stromkosten runter, Laune rauf", postulierten sie vor Journalisten und sahen das laut Regierung "Billigstromgesetz" als Beweis für ihre Reform- und Umsetzungskraft. Innerhalb von nur neun Monaten sei es gelungen, ein umfassendes "Betriebssystem" für den Strommarkt aufzusetzen.

Wöginger möchte auch bei Verurteilung Klubobmann bleiben

Wien - August Wöginger will auch im Falle einer erstinstanzlichen Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs ÖVP-Klubobmann bleiben, wie er am Freitag bei einer Pressekonferenz mit seinem Anwalt Michael Rohregger erklärte. Er gehe aber in dem nun fortgesetzten Verfahren "von einem Freispruch aus" und gehe daher "zuversichtlich in die nächsten Prozesstage", so Wöginger. "Ich habe nichts Unrechtes getan", betonte er.

Bauern kritisieren Butter-"Schleuderpreise"

Wiener Neustadt - Der überraschend schnelle Preisverfall bei Butter trifft die heimischen Molkereien und Milchbauern hart. Eigenmarken-Butter der Supermarktketten verbilligte sich innerhalb weniger Monate fast um die Hälfte. Ein Diskonter verkauft seit 11. Dezember eine 250-g-Packung österreichische Butter um 1,29 Euro. "Diese Schleuderpreise sind die unmittelbare Folge der schädlichen Preisdebatte", kritisierte Landwirtschaftskammer-Österreich-Präsident Josef Moosbrugger gegenüber der APA.

RH will mehr Geld für ÖGK und Entmachtung von Ärztekammern

Wien - Der Rechnungshof (RH) hat am Freitag jenen Bericht vorgelegt, der wegen der Empfehlung zur Entmachtung der Landesärztekammern schon in der Rohversion im Sommer für Aufsehen gesorgt hatte. Auch im nunmehrigen Endbericht ist dies enthalten, um den Abschluss eines österreichweiten Gesamtvertrags zwischen Kasse und Ärzten zu erleichtern. Gefordert wird zudem eine nachhaltige Finanzierung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), und zwar auch durch Selbstbehalte.

Jeder Österreicher verbraucht 67 Kilo Verpackungsmaterial

Wien - 67 Kilogramm Verpackungsmaterial aus Papier, Pappe und Kartonagen verbraucht jede Österreicherin und jeder Österreicher durchschnittlich in einem Jahr. Rund um die Weihnachtsfeiertage steigt dieser Verbrauch deutlich an. Unmengen an Paketen vom Online-Handel, Geschenkpapier und deutlich mehr Lebensmittelverpackungen fallen in Österreichs Haushalten an und (über-)füllen die Altpapiertonnen. Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) rät zur richtigen Mülltrennung.

