EU friert russisches Vermögen dauerhaft ein

Brüssel - Die in Europa blockierten russischen Vermögenswerte sollen auf unbestimmte Zeit eingefroren werden. Das beschloss die Europäische Union am Freitag. Damit ist ein großes Hindernis für die Nutzung der Gelder zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland aus dem Weg geräumt. Mit der neuen Regelung entfällt das Risiko, dass EU-Staaten wie Ungarn oder die Slowakei, die engere Beziehungen zu Moskau unterhalten, einer Verlängerung die Zustimmung verweigern.

Ober-Impresario der Bundestheater: Georg Springer tot

Wien - Der langjährige Geschäftsführer der Bundestheater-Holding, Georg Springer, ist tot. Er starb am Donnerstagabend im Alter von 79 Jahren unerwartet in Wien, wie seine Familie gegenüber der APA bekannt gab. Der studierte Jurist und Kulturmanager stand von 1991 bis 2014 an der Spitze der Bundestheater. Im Zuge der Burgtheater-Affäre rund um Schwarze Kassen trat er kurz vor seiner Pensionierung zurück, in weiterer Folge wurden jedoch alle Ermittlungen gegen ihn eingestellt.

Weitere Trump-Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht

Washington - In der Affäre um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben Kongressabgeordnete der Demokraten Fotos veröffentlicht, auf denen US-Präsident Donald Trump, Ex-Präsident Bill Clinton und der Filmregisseur Woody Allen sowie weitere einflussreiche Persönlichkeiten mit Epstein zu sehen sind. Die Echtheit der Fotos konnte zunächst nicht unabhängig verifiziert werden. Etwaige strafbare Handlungen waren für den Betrachter nicht zu erkennen.

Krebstherapie von König Charles kann reduziert werden

London - Die Krebsbehandlung von König Charles III. zeigt Erfolge und kann reduziert werden. Das sagte der britische Monarch am Freitag in einer Videobotschaft für eine Kampagne zur Krebsvorsorge. Gänzlich abgeschlossen sei die Therapie damit zwar nicht, sie gehe aber in eine präventive Phase, erläuterte ein Sprecher des Königs. Charles habe "außergewöhnlich gut auf die Behandlung angesprochen".

Benko-Prozess - Benko und WKStA bekämpfen Urteil

Innsbruck - Nach dem Urteil im zweiten Prozess wegen betrügerischer Krida gegen Signa-Gründer Ren� Benko vom Mittwoch legen sowohl der Ex-Unternehmer als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Rechtsmittel ein. Benko bekämpfe die Verurteilung zu 15 Monaten bedingter Haft mit Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung, sagte Anwalt Norbert Wess zur APA. Auch die WKStA wird Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung erheben. Die Benko-Seite will zudem eine sofortige Enthaftung.

Israel legalisiert 19 jüdische Siedlungen im Westjordanland

Jerusalem - Israel hat 19 jüdische Siedlungen im besetzten Westjordanland legalisiert. Dies meldeten israelische Medien am Freitag unter Berufung auf eine Entscheidung der Regierung vom späten Donnerstagabend. Die Palästinensische Autonomiebehörde verurteilte den Schritt umgehend. Der Vorschlag zur Legalisierung stammte demnach vom rechtsextremen Finanzminister Bezalel Smotrich und Verteidigungsminister Israel Katz.

Notlandung nahe des Mannheimer Hauptbahnhofs

Mannheim - Bei der Notlandung eines Leichtflugzeugs südlich der Mannheimer Innenstadt im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind am Freitag drei Insassen verletzt worden. Das Flugzeug kam laut Polizei am Nachmittag mitten auf der Fahrbahn einer mehrspurigen Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs von Mannheim zu Stehen. Der 23-jährige Pilot wurde schwer verletzt. Die Ursache für die Notlandung war noch unklar. Das Flugzeug wurde abgeschleppt.

Mont-Blanc-Tunnel nach Bauarbeiten wieder geöffnet

Chamonix - Der Mont-Blanc-Autobahntunnel zwischen Frankreich und Norditalien ist nach Bauarbeiten wieder befahrbar. Am Freitagabend war auf Webcam-Bildern auf der Tunnel-Webseite zu sehen, wie Autos durch die Mautstellen fuhren. Die Verkehrslage war in beide Richtungen normal, hieß es bei der Telefonhotline des Tunnels. Die elf Kilometer lange Verbindung war wegen Arbeiten am Tunnelgewölbe 15 Wochen lang nicht passierbar gewesen.

red