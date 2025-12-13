EU friert russisches Vermögen dauerhaft ein

Brüssel - Die in Europa blockierten russischen Vermögenswerte sollen auf unbestimmte Zeit eingefroren werden. Das beschloss die Europäische Union am Freitag. Damit ist ein großes Hindernis für die Nutzung der Gelder zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland aus dem Weg geräumt. Mit der neuen Regelung entfällt das Risiko, dass EU-Staaten wie Ungarn oder die Slowakei, die engere Beziehungen zu Moskau unterhalten, einer Verlängerung die Zustimmung verweigern.

Weitere Trump-Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht

Washington - In der Affäre um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben Kongressabgeordnete der Demokraten Fotos veröffentlicht, auf denen US-Präsident Donald Trump, Ex-Präsident Bill Clinton und der Filmregisseur Woody Allen sowie weitere einflussreiche Persönlichkeiten mit Epstein zu sehen sind. Die Echtheit der Fotos konnte zunächst nicht unabhängig verifiziert werden. Etwaige strafbare Handlungen waren für den Betrachter nicht zu erkennen.

Krebstherapie von König Charles kann reduziert werden

London - Die Krebsbehandlung von König Charles III. zeigt Erfolge und kann reduziert werden. Das sagte der britische Monarch am Freitag in einer Videobotschaft für eine Kampagne zur Krebsvorsorge. Gänzlich abgeschlossen sei die Therapie damit zwar nicht, sie gehe aber in eine präventive Phase, erläuterte ein Sprecher des Königs. Charles habe "außergewöhnlich gut auf die Behandlung angesprochen".

Notlandung nahe des Mannheimer Hauptbahnhofs

Mannheim - Bei der Notlandung eines Leichtflugzeugs südlich der Mannheimer Innenstadt im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind am Freitag drei Insassen verletzt worden. Das Flugzeug kam laut Polizei am Nachmittag mitten auf der Fahrbahn einer mehrspurigen Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs von Mannheim zu Stehen. Der 23-jährige Pilot wurde schwer verletzt. Die Ursache für die Notlandung war noch unklar. Das Flugzeug wurde abgeschleppt.

Mont-Blanc-Tunnel nach Bauarbeiten wieder geöffnet

Chamonix - Der Mont-Blanc-Autobahntunnel zwischen Frankreich und Norditalien ist nach Bauarbeiten wieder befahrbar. Am Freitagabend war auf Webcam-Bildern auf der Tunnel-Webseite zu sehen, wie Autos durch die Mautstellen fuhren. Die Verkehrslage war in beide Richtungen normal, hieß es bei der Telefonhotline des Tunnels. Die elf Kilometer lange Verbindung war wegen Arbeiten am Tunnelgewölbe 15 Wochen lang nicht passierbar gewesen.

Trump: Thailand und Kambodscha bereit zu Ende der Kämpfe

Bangkok/Phnom Penh/Washington - Thailand und Kambodscha haben laut US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe vereinbart. Die Einstellung aller Kampfhandlungen solle ab Abend gelten, sagte Trump am Freitag nach Telefonaten mit den Staats- und Regierungschefs beider Länder. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social schrieb Trump: "Beide Länder sind bereit für Frieden und die Fortsetzung des Handels mit den Vereinigten Staaten von Amerika." Die beiden Länder selbst bestätigten die Einigung zunächst nicht.

