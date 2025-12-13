Treffen Ukraine-USA-Europa am Wochenende in Berlin

Paris/EU-weit - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reist am Wochenende zu Ukraine-Gesprächen nach Berlin. Er werde sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern treffen, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses am Freitag (Ortszeit). Er bestätigte damit einen entsprechenden Bericht des "Wall Street Journal". Kiew und seine europäischen Verbündeten knüpften mögliche Gespräche über Gebietsabtretungen an Russland an Sicherheitsgarantien der USA.

Nordkorea feierte aus Russland zurückgekehrte Soldaten

Pjöngjang - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat im Ukraine-Krieg eingesetzte Soldaten nach der Rückkehr aus Russland mit einer groß inszenierten Begrüßungszeremonie willkommen geheißen. In einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Rede pries Kim das "heldenhafte" Verhalten der Pioniereinheit während ihrer 120-tägigen Auslandsmission. Die Zeremonie fand demnach bereits am Freitag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang statt.

Jüdische Siedlungen im Westjordanland 2025 stark erweitert

New York - Im besetzten Westjordanland sind laut den Vereinten Nationen im Jahr 2025 deutlich mehr israelische Siedlungen gebaut worden als noch im Vorjahr. Seit Jahresbeginn seien 47.390 Wohneinheiten in dem Palästinensergebiet entwickelt, genehmigt oder öffentlich ausgeschrieben worden, hieß es in einem am Freitag von UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres veröffentlichten Bericht. Im Jahr 2024 seien es hingegen 26.170 gewesen. Die UNO betrachtet die Siedlungen als völkerrechtswidrig.

Wehrdienstkommission präsentiert Bericht am 20. Jänner

Wien - Die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingesetzte Wehrdienstkommission wird ihre Vorschläge zur Weiterentwicklung von Wehr- und Zivildienst sowie zur Miliz erst im kommenden Jahr präsentieren. Als Termin ins Auge gefasst wurde der 20. Jänner, wie die APA erfuhr. Die Arbeit der Wehrdienstkommission sei "beinahe" beendet, der Bericht "in Endbearbeitung". Zunächst hatte es geheißen, dass dieser bis Ende des Jahres vorliegen soll.

Steirischer Pkw-Lenker kam bei Crash mit Lkw ums Leben

St. Peter im Sulmtal - Ein junger steirischer Pkw-Lenker ist am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B74 im Südwesten des Landes getötet worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion mit. Der 25-Jährige aus dem weststeirischen Bezirk Deutschlandsberg war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort in einen slowenischen Lkw geprallt. Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt konnten dem Mann nicht mehr helfen. Der 25-Jährige verstarb noch an Ort und Stelle. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.

Bauern-Kartoffelpreis im Keller - Knappe Eierversorgung

Wien - Eine Rekordernte bei Speisekartoffeln hat den an die Bauern ausbezahlten Erzeugerpreis im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Nun hoffen die Kartoffelbauern auf eine stärkere Konsumentennachfrage rund um Weihnachten und bessere Verkaufspreise für ihre Lagerware. Bei Eiern hat die in Europa grassierende Vogelgrippe indes zu einer knappen Versorgungslage und höheren Preisen geführt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red