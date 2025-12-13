Regierung spart bei Verwaltungspersonal

Wien - Die Regierung will bis 2030 insgesamt 540 Millionen Euro in der Verwaltung einsparen, 20 Prozent dieses Volumens sollen zugleich in die Digitalisierung fließen, bestätigte das Staatssekretariat von Alexander Pröll (ÖVP) der APA Berichte von "Presse" und "Krone". Durch natürliche Abgänge - insbesondere Pensionierungen - soll demnach der allgemeine Verwaltungsdienst bis 2029 um rund sechs Prozent reduziert werden. Dies entspricht einem Wert von rund 2.600 vollen Stellen.

Treffen Ukraine-USA-Europa am Wochenende in Berlin

Paris/EU-weit - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reist am Wochenende zu Ukraine-Gesprächen nach Berlin. Er werde sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern treffen, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses am Freitag (Ortszeit). Er bestätigte damit einen entsprechenden Bericht des "Wall Street Journal". Kiew und seine europäischen Verbündeten knüpften mögliche Gespräche über Gebietsabtretungen an Russland an Sicherheitsgarantien der USA.

Flutkatastrophe in Asien: Über 1.000 Todesopfer

Jakarta - Mehr als zwei Wochen nach den verheerenden Überschwemmungen und Erdrutschen in Indonesien ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf über 1.000 gestiegen. Weitere 218 Menschen würden derzeit noch vermisst, hieß es in der jüngsten Mitteilung der nationalen Katastrophenschutzbehörde am Samstag. Indonesien und mehrere andere Länder in Süd- und Südostasien waren Ende November von Tropenstürmen und heftigem Monsunregen heimgesucht worden.

Wehrdienstkommission präsentiert Bericht am 20. Jänner

Wien - Die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingesetzte Wehrdienstkommission wird ihre Vorschläge zur Weiterentwicklung von Wehr- und Zivildienst sowie zur Miliz erst im kommenden Jahr präsentieren. Als Termin ins Auge gefasst wurde der 20. Jänner, wie die APA erfuhr. Die Arbeit der Wehrdienstkommission sei "beinahe" beendet, der Bericht "in Endbearbeitung". Zunächst hatte es geheißen, dass dieser bis Ende des Jahres vorliegen soll.

Polizist drohte einem Kollegen und wurde festgenommen

Graz - Ein steirischer Polizist soll bereits Anfang November einen Kollegen mit einer Schusswaffe bedroht haben und ist nun am Freitag festgenommen worden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Die genauen Hintergründe und das Motiv werden noch ermittelt, hieß es seitens der Exekutive. Der Verdächtige wurde von Cobra-Beamten arretiert. Bei ihm zuhause wurden mehrere Schusswaffen, Munition, eine Armbrust und Stichwaffen sichergestellt.

Jüdische Siedlungen im Westjordanland 2025 stark erweitert

New York - Im besetzten Westjordanland sind laut den Vereinten Nationen im Jahr 2025 deutlich mehr israelische Siedlungen gebaut worden als noch im Vorjahr. Seit Jahresbeginn seien 47.390 Wohneinheiten in dem Palästinensergebiet entwickelt, genehmigt oder öffentlich ausgeschrieben worden, hieß es in einem am Freitag von UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres veröffentlichten Bericht. Im Jahr 2024 seien es hingegen 26.170 gewesen. Die UNO betrachtet die Siedlungen als völkerrechtswidrig.

Erweiterungskommissarin wirbt für EU-Beitritt der Ukraine

Berlin/Brüssel - EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos hat für einen EU-Beitritt der Ukraine geworben - und dies als Beitrag für die Friedenssicherung in Europa bezeichnet. Ein EU-Beitritt könnte dazu beitragen, "dass das Territorium der Ukraine friedensgeschützt ist", sagte Marko in dem am Samstag veröffentlichten "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Dies gelte umso mehr, als ein Beitritt der Ukraine zum Militärbündnis NATO unsicher sei.

Baum in Oberösterreich stürzte um und tötete 51-Jährige

Tiefgraben - Eine 51-Jährige ist am Freitag in Tiefgraben (Bezirk Vöcklabruck) bei Forstarbeiten von einem gefällten Baum erschlagen worden. Die Frau hatte gemeinsam mit ihrem Ehemann in einem Waldstück eine rund 20 Meter hohe Buche umgeschnitten. Der Stamm blieb in einem anderen Baum hängen und stürzte in die entgegengesetzte Richtung. Die 51-Jährige konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. Reanimationsversuche durch den Notarzt blieben erfolglos, berichtete die Polizei.

