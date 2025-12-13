Regierung spart bei Verwaltungspersonal

Wien - Die Regierung will bis 2030 insgesamt 540 Millionen Euro in der Verwaltung einsparen, 20 Prozent dieses Volumens sollen zugleich in die Digitalisierung fließen, bestätigte das Staatssekretariat von Alexander Pröll (ÖVP) der APA Berichte von "Presse" und "Krone". Durch natürliche Abgänge - insbesondere Pensionierungen - soll demnach der allgemeine Verwaltungsdienst bis 2029 um rund sechs Prozent reduziert werden. Dies entspricht einem Wert von rund 2.600 vollen Stellen.

Ukraine-Beratungen am Sonntag in Berlin

Paris/EU-weit - Am Sonntag wollen außenpolitische Berater unter anderem der USA, der Ukraine und Deutschlands in Berlin ihre Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine fortsetzen. Das erfuhr die dpa aus deutschen Regierungskreisen. Die USA hatten angekündigt, dass der Sondergesandte Steve Witkoff nach Berlin reisen werde. Über Ort und Zeitpunkt der Beratungen am Sonntag wurde zunächst Geheimhaltung vereinbart.

Ukraine meldet erneute massive russische Angriffe

Saratow - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Samstag von erneuten nächtlichen Angriffen Russlands mit mehr als 450 Drohnen und 30 Raketen auf sein Land berichtet. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Industriestadt Saratow an der Wolga wurden unterdessen laut russischen Angaben zwei Menschen getötet. Es wurden mehrere Wohnungen eines Hauses getroffen, zwei Menschen starben, teilte Gouverneur Roman Bussargin am Samstag auf Telegram mit.

Flutkatastrophe in Asien: Über 1.000 Todesopfer

Jakarta - Mehr als zwei Wochen nach den verheerenden Überschwemmungen und Erdrutschen in Indonesien ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf über 1.000 gestiegen. Weitere 218 Menschen würden derzeit noch vermisst, hieß es in der jüngsten Mitteilung der nationalen Katastrophenschutzbehörde am Samstag. Indonesien und mehrere andere Länder in Süd- und Südostasien waren Ende November von Tropenstürmen und heftigem Monsunregen heimgesucht worden.

Belarus lässt 123 politische Gefangene frei

Minsk - In Belarus hat Machthaber Alexander Lukaschenko nach offiziellen Angaben 123 politische Gefangene freigelassen. Opposition und Menschenrechtler teilten mit, dass unter ihnen auch prominente Oppositionelle wie Maria Kolesnikowa und der Friedensnobelpreisträger Ales Beljazki seien. Auch der Ex-Präsidentenkandidat Viktor Babariko sei wieder in Freiheit.

Wenig Hoffnung für schnelle Waffenruhe Thailand-Kambodscha

Bangkok/Phnom Penh - Thailands Premier Anutin Charnvirakul lehnt eine baldige Kampfpause im Grenzkonflikt mit Kambodscha ab. "Derzeit gibt es keine Verhandlungen über eine Waffenruhe, und es ist noch nicht der Zeitpunkt dafür", zitierte ihn am Samstag die Zeitung "Khaosod". Zugleich bestätigte der Regierungschef, dass "viel Kommunikation stattfindet", ohne seine Aussage näher zu konkretisieren. Zuvor hatte Malaysias vermittelnder Premier Anwar Ibrahim eine Waffenruhe binnen Stunden gefordert.

Polizist drohte einem Kollegen und wurde festgenommen

Graz - Ein steirischer Polizist soll bereits Anfang November einen Kollegen mit einer Schusswaffe bedroht haben und ist nun am Freitag festgenommen worden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Die genauen Hintergründe und das Motiv werden noch ermittelt, hieß es seitens der Exekutive. Der Verdächtige wurde von Cobra-Beamten arretiert. Bei ihm zuhause wurden mehrere Schusswaffen, Munition, eine Armbrust und Stichwaffen sichergestellt.

Paris nahm Stadtseilbahn von Doppelmayr in Betrieb

Wolfurt/Paris - In Paris ist am Samstag eine Stadtseilbahn - geliefert von der international tätigen Vorarlberger Firma Doppelmayr - in Betrieb gegangen. Die rund 4,5 Kilometer lange Trasse in Verlängerung einer Metro-Linie umfasste ein Projektvolumen von 110 Mio. Euro. Die C1 genannte Linie ist die erste urbane Seilbahn im Großraum Paris, der Region �le-de-France, und führt über die Nationalstraße 406 und einen Verschubbahnhof.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red