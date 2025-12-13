Israel tötet hochrangigen Hamas-Kommandanten im Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Israels Militär hat am Samstag einen hochrangigen Kommandanten der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen getötet. Die Armee machte vorerst aber keine Angaben über die konkrete Identität. Laut israelischen Medien handelt es sich um Raed Saad. Er gilt als Chefplaner des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 im Süden Israels, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und über 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Der Angriff hatte den jüngsten Gazakrieg ausgelöst.

Wenig Hoffnung für schnelle Waffenruhe Thailand-Kambodscha

Bangkok/Phnom Penh - Trotz internationaler Vermittlungsversuche gibt es im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha wenig Hoffnung auf eine baldige Waffenruhe. "Derzeit gibt es keine Verhandlungen über einen Waffenstillstand, und es ist noch nicht der Zeitpunkt dafür", wird der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul von der landesweiten Zeitung Khaosod zitiert. Zugleich sagte Charnvirakul, dass derzeit "viel Kommunikation" stattfinde, ohne seine Aussage zu präzisieren.

Belarus lässt 123 politische Gefangene frei

Minsk - In Belarus hat Machthaber Alexander Lukaschenko nach offiziellen Angaben 123 politische Gefangene freigelassen. Opposition und Menschenrechtler teilten mit, dass unter ihnen auch prominente Oppositionelle wie Maria Kolesnikowa und der Friedensnobelpreisträger Ales Beljazki seien. Auch der Ex-Präsidentenkandidat Viktor Babariko sei wieder in Freiheit.

Gefällte Bäume in Oberösterreich töteten zwei Menschen

Tiefgraben/Kopfing - Zwei Menschen sind in Oberösterreich bei Forstarbeiten ums Leben gekommen. Eine 51-Jährige ist am Freitagvormittag in Tiefgraben (Bezirk Vöcklabruck) von einem gefällten Baum vor den Augen ihres Ehemannes erschlagen worden. Am Samstagvormittag traf eine morsche Esche einen 51-Jährigen im Beisein seiner beiden Brüder in Kopfing im Innkreis (Bezirk Schärding). Beide starben trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen noch am Unfallort.

Ukraine meldet erneute massive russische Angriffe

Saratow - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Samstag von erneuten nächtlichen Angriffen Russlands mit mehr als 450 Drohnen und 30 Raketen auf sein Land berichtet. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Industriestadt Saratow an der Wolga wurden unterdessen laut russischen Angaben zwei Menschen getötet. Es wurden mehrere Wohnungen eines Hauses getroffen, zwei Menschen starben, teilte Gouverneur Roman Bussargin am Samstag auf Telegram mit.

Kritik an Festnahme iranischer Friedensnobelpreisträgerin

Berlin/Oslo/Teheran - Die erneute Festnahme der iranischen Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi ist international auf scharfe Kritik gestoßen. Das norwegische Nobelkomitee forderte am Samstag ihre sofortige Freilassung. Auch bei internationalen Menschenrechtsorganisationen stieß das Vorgehen der iranischen Behörden gegen Mohammadi auf Kritik.

Epstein-Affäre: Scotland Yard ermittelt nicht gegen Andrew

Washington/New York/London - Die Londoner Polizei leitet keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen Andrew Mountbatten-Windsor ein wegen dessen Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal. Das geht aus einer Mitteilung der Metropolitan Police hervor. Demnach führte eine Überprüfung nicht zu Hinweisen auf strafbares oder fehlerhaftes Verhalten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

