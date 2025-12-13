Israel tötete Drahtzieher des Terrors vom 7. Oktober 2023

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben am Samstag den hochrangigen Hamas-Kommandanten Raed Saad im Gazastreifen getötet. Saad soll ein Drahtzieher des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 im Süden Israels gewesen sein, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und über 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt wurden. Die "Times of Israel" schrieb, Saad sei hinter Izz al-Din al-Haddad, dem Chef der Qassam-Brigaden, die Nummer zwei im militärischen Arm der Hamas gewesen.

Stichwahl um Amt des Staatsoberhaupts in Chile

Santiago de Chile - In Chile findet am Sonntag (ab 8.00 Uhr Ortszeit, 12.00 Uhr MEZ) die zweite Runde der Präsidentschaftswahl statt. In der Stichwahl um die Nachfolge des linksgerichteten Präsidenten Gabriel Boric treten der deutschstämmige Rechtsextreme Jos� Antonio Kast, Sohn eines Wehrmachtssoldaten, und Jeannette Jara vom Linksbündnis Unidad por Chile (Einheit für Chile) gegeneinander an. Wichtigste Themen im Wahlkampf waren der Kampf gegen kriminelle Banden und die Einwanderung.

Belarus lässt 123 politische Gefangene frei

Minsk - Auf Drängen der USA hat der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko 123 politische Gegner nach jahrelanger Gefangenschaft in die Freiheit entlassen. Opposition und Menschenrechtsaktivisten teilten mit, dass unter ihnen auch prominente Oppositionelle wie Maria Kolesnikowa, Viktor Babariko, Maxim Snak und der Friedensnobelpreisträger Ales Beljazki seien. Die belarussische Opposition im Exil in der EU sprach von "unglaublichen Neuigkeiten" und einem Tag der Freude.

Drei US-Bürger bei Attacke in Syrien getötet

Washington/Damaskus/Palmyra - Bei einem Angriff eines jihadistischen Extremisten in Syrien sind laut Pentagon am Samstag zwei US-Soldaten und ein US-Dolmetscher getötet worden, drei weitere Personen seien verletzt worden. Der tödliche Angriff eines Aktivisten der Terrorgruppe IS (Islamischer Staat) sei in der Stadt Palmyra erfolgt, schrieb ein Pentagonsprecher auf X. Verteidigungsminister Pete Hegseth repostete den Tweet und schrieb, auch der Angreifer sei von verbündeten Streitkräften getötet worden.

Kritik an Festnahme iranischer Friedensnobelpreisträgerin

Berlin/Oslo/Teheran - Die erneute Festnahme der iranischen Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi ist international auf scharfe Kritik gestoßen. Das norwegische Nobelkomitee forderte am Samstag ihre sofortige Freilassung. Auch bei internationalen Menschenrechtsorganisationen stieß das Vorgehen der iranischen Behörden gegen Mohammadi auf Kritik.

Epstein-Affäre: Scotland Yard ermittelt nicht gegen Andrew

Washington/New York/London - Die Londoner Polizei leitet keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen Andrew Mountbatten-Windsor ein wegen dessen Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal. Das geht aus einer Mitteilung der Metropolitan Police hervor. Demnach führte eine Überprüfung nicht zu Hinweisen auf strafbares oder fehlerhaftes Verhalten.

