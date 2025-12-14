Zwei Tote nach Schüssen an US-Universität Brown

Providence (Rhode Island) - Bei Schüssen an der US-Universität Brown, einer renommierten "Ivy-League"-Hochschule in Rhode Island, wurden am Samstag (Ortszeit) zwei Studenten getötet und neun Personen verletzt, wie Brett Smiley, der Bürgermeister von Providence, Rhode Island, mitteilte. Die Polizei fahndet noch nach dem Täter, volle Straßen in der Innenstadt von Providence erschweren jedoch die Suche. Die Hintergründe der Schüsse an der Universität blieben zunächst noch unklar.

Israel tötete Drahtzieher des Terrors vom 7. Oktober 2023

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben am Samstag den hochrangigen Hamas-Kommandanten Raed Saad im Gazastreifen getötet. Saad soll ein Drahtzieher des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 im Süden Israels gewesen sein, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und über 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt wurden. Die "Times of Israel" schrieb, Saad sei hinter Izz al-Din al-Haddad, dem Chef der Qassam-Brigaden, die Nummer zwei im militärischen Arm der Hamas gewesen.

Für IKG-Präsident drängt Zeit bei Holocaust-Zentrum

Wien - Geht es nach dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch, drängt die Zeit bei der Realisierung des von der Regierung geplanten Holocaust-Zentrums. "Mein Wunsch ist es, dass es eine Eröffnung geben sollte, wo Shoah-Überlebende dabei sein können", sagte er im APA-Interview. Die Palästina-Resolution der SPÖ hält er für einen "schweren politischen Fehler". Den Song Contest mit der Beteiligung Israels würde Deutsch gerne besuchen.

Drei US-Bürger bei Attacke in Syrien getötet

Washington/Damaskus/Palmyra - Bei einem Angriff eines jihadistischen Extremisten in Syrien sind laut Pentagon am Samstag zwei US-Soldaten und ein US-Dolmetscher getötet worden, drei weitere Personen seien verletzt worden. Der tödliche Angriff eines Aktivisten der Terrorgruppe IS (Islamischer Staat) sei in der Stadt Palmyra erfolgt, schrieb ein Pentagonsprecher auf X. Verteidigungsminister Pete Hegseth repostete den Tweet und schrieb, auch der Angreifer sei von verbündeten Streitkräften getötet worden.

Stichwahl um Amt des Staatsoberhaupts in Chile

Santiago de Chile - In Chile findet am Sonntag (ab 8.00 Uhr Ortszeit, 12.00 Uhr MEZ) die zweite Runde der Präsidentschaftswahl statt. In der Stichwahl um die Nachfolge des linksgerichteten Präsidenten Gabriel Boric treten der deutschstämmige Rechtsextreme Jos� Antonio Kast, Sohn eines Wehrmachtssoldaten, und Jeannette Jara vom Linksbündnis Unidad por Chile (Einheit für Chile) gegeneinander an. Wichtigste Themen im Wahlkampf waren der Kampf gegen kriminelle Banden und die Einwanderung.

Belarus lässt 123 politische Gefangene frei

Minsk - Auf Drängen der USA hat der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko 123 politische Gegner nach jahrelanger Gefangenschaft in die Freiheit entlassen. Opposition und Menschenrechtsaktivisten teilten mit, dass unter ihnen auch prominente Oppositionelle wie Maria Kolesnikowa, Viktor Babariko, Maxim Snak und der Friedensnobelpreisträger Ales Beljazki seien. Die belarussische Opposition im Exil in der EU sprach von "unglaublichen Neuigkeiten" und einem Tag der Freude.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red