Zwei Tote nach Schüssen an US-Universität Brown

Providence (Rhode Island) - Bei Schüssen an der US-Universität Brown, einer renommierten "Ivy-League"-Hochschule in Rhode Island, wurden am Samstag (Ortszeit) zwei Studenten getötet und neun Personen verletzt, wie Brett Smiley, der Bürgermeister von Providence, Rhode Island, mitteilte. Die Polizei fahndet noch nach dem Täter, volle Straßen in der Innenstadt von Providence erschweren jedoch die Suche. Die Hintergründe der Schüsse an der Universität blieben zunächst noch unklar.

Thailand und Kambodscha liefern sich weiter Gefechte

Bangkok/Phnom Penh - Die Gefechte im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha dauern trotz internationaler Vermittlungsversuche an. In der Nacht auf Sonntag meldeten beide Seiten Angriffe entlang der Front. Eine Waffenruhe, die sowohl vom malaysischen Regierungschef Anwar Ibrahim gefordert als auch von US-Präsident Donald Trump für Samstagabend angekündigt wurde, gibt es damit weiterhin nicht.

Für IKG-Präsident drängt Zeit bei Holocaust-Zentrum

Wien - Geht es nach dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch, drängt die Zeit bei der Realisierung des von der Regierung geplanten Holocaust-Zentrums. "Mein Wunsch ist es, dass es eine Eröffnung geben sollte, wo Shoah-Überlebende dabei sein können", sagte er im APA-Interview. Die Palästina-Resolution der SPÖ hält er für einen "schweren politischen Fehler". Den Song Contest mit der Beteiligung Israels würde Deutsch gerne besuchen.

Ein Toter nach Pkw-Kollision in der Steiermark

Pischelsdorf - Nach einer Kollision zweier Pkw auf der Bundesstraße 54 bei Pischelsdorf (Bezirk Weiz) ist am Samstag ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld noch am Unfallort gestorben. Bei einem Überholmanöver dürfte der Mann ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Für ihn sei nach der Frontalkollision der Autos jede Hilfe zu spät gekommen.

Alkoholisierter Geisterfahrer berief sich auf Navi

Velden - Ein 52-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf den dritten Adventsonntag falsch auf die Südautobahn (A2) bei Velden in Kärnten unterwegs gewesen und so zum Geisterfahrer geworden. Ein Autofahrer informierte sofort die Polizei, die den Slowenen kurz vor 23.00 Uhr anhielt. Der Mann gab zu, dass er falsch aufgefahren sei, redete sich aber auf Anweisungen seines Navigationsgeräts aus. Ein Alkotest verlief positiv, der Führerschein wurde dem Lenker abgenommen, so die Polizei.

Jugendschutz auf Schülerlaptops wird mit April ausgebaut

Wien - Seit 2020 haben in Österreich über 600.000 Kinder in der 1. Klasse Mittelschule und AHS-Unterstufe über die Schule günstige Laptops oder Tablets bekommen. Vor nicht altersgerechten Inhalten im Internet waren sie bisher allerdings nur geschützt, wenn die Geräte im Schulnetzwerk genutzt wurden. Im Frühling soll sich das ändern: Künftig sollen Jugendschutzfilter unabhängig vom genutzten WLAN oder Router direkt auf dem Rechner wirken. Eltern können zusätzliche Sperren einrichten.

Moskau griff türkisches Schiff mit ukrainischem Speiseöl an

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut ein türkisches Handelsschiff im Schwarzen Meer angegriffen. Russland habe einen "gezielten Drohnenangriff" auf das türkische Schiff "Viva" geflogen, "das mit Sonnenblumenöl beladen auf dem Weg nach Ägypten war", teilte die ukrainische Marine am Samstag mit. Die elf Besatzungsmitglieder blieben demnach unverletzt und konnten die Fahrt fortsetzen.

Nach Bericht zu Missbrauchsfällen: Orban-Rücktritt gefordert

Budapest - Nach dem Bekanntwerden von Missbrauchsfällen in staatlichen Kinder- und Jugendeinrichtungen haben in Ungarns Hauptstadt Budapest am Samstag mehr als 50.000 Menschen den Rücktritt von Ministerpräsident Viktor Orban gefordert. Sie riefen Parolen wie "Orban, hau ab!". Zu der Demonstration hatte Oppositionsführer Peter Magyar aufgerufen, dessen Partei Tisza vor der Parlamentswahl im Frühling die Meinungsfragen anführt.

