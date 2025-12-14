Zehn Tote bei Schüssen auf Juden in Sydney

Sydney/Jerusalem - Bei einem Angriff auf eine Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka sind am Sonntag in Sydney am berühmten Bondi Beach zehn Menschen getötet worden. Das gab die australische Polizei bekannt. Zuvor war nur von Verletzten die Rede gewesen. Australiens Premier Anthony Albanese sprach von einem "schockierenden und beunruhigenden" Vorfall: Rettungskräfte seien vor Ort und "kämpfen darum, Leben zu retten". Laut Polizei wurden zwei Personen festgenommen.

Tod von ranghohem Hamas-Kommandanten Saad bestätigt

Kairo/Gaza - Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen hat den Tod ihres ranghohen Kommandanten Raed Saad bestätigt. Er sei bei einem israelischen Angriff am Samstag ums Leben gekommen, erklärte der Anführer der Hamas im Gazastreifen, Khalil al-Hayya, am Sonntag. Mit Saad wurde seit Inkrafttreten der brüchigen Waffenruhe im Gazakrieg Israels gegen die Hamas am 10. Oktober das bisher ranghöchste Hamas-Mitglied gezielt von Israels Sicherheitskräften getötet.

Zwei Tote nach Schüssen an US-Universität Brown

Providence (Rhode Island) - Bei Schüssen an der US-Universität Brown, einer renommierten "Ivy-League"-Hochschule in Rhode Island, wurden am Samstag (Ortszeit) zwei Studenten getötet und neun Personen verletzt, wie Brett Smiley, der Bürgermeister von Providence, Rhode Island, mitteilte. Die Polizei fahndet noch nach dem Täter, volle Straßen in der Innenstadt von Providence erschweren jedoch die Suche. Die Hintergründe der Schüsse an der Universität blieben zunächst noch unklar.

US-Delegation zu Ukraine-Beratungen in Berlin eingetroffen

Berlin - Zu Beratungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine ist am Sonntagvormittag eine US-Delegation in Berlin angekommen. Wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur beobachtete, trafen der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, am Vormittag in einem Hotel im Zentrum der deutschen Hauptstadt ein.

Moskau griff türkisches Schiff mit ukrainischem Speiseöl an

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut ein türkisches Handelsschiff im Schwarzen Meer angegriffen. Russland habe einen "gezielten Drohnenangriff" auf das türkische Schiff "Viva" geflogen, "das mit Sonnenblumenöl beladen auf dem Weg nach Ägypten war", teilte die ukrainische Marine am Samstag mit. Die Ukraine wiederum löste unterdessen mit einem Drohnenangriff im russischen Gebiet Wolgograd einen Großbrand in dem Öldepot der Stadt Urjupinsk aus.

Syrischer Militär soll auf Amerikaner geschossen haben

Damaskus - Der Angreifer, der am Samstag in Syrien zwei US-Soldaten und einen Übersetzer getötet hat, ist nach Angaben aus syrischen Sicherheitskreisen ein Mitglied der offiziellen syrischen Sicherheitskräfte gewesen. "Der Angreifer gehörte seit über zehn Monaten der Abteilung allgemeine Sicherheit des Innenministeriums an", wie ein Mitarbeiter der syrischen Sicherheitskräfte am Sonntag sagte. Der Angreifer sei vor seinem Einsatz in Palmyra in weiteren Städten tätig gewesen.

Thailand und Kambodscha liefern sich weiter Gefechte

Bangkok/Phnom Penh - Die Gefechte im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha dauern trotz internationaler Vermittlungsversuche an. In der Nacht auf Sonntag meldeten beide Seiten Angriffe entlang der Front. Eine Waffenruhe, die sowohl vom malaysischen Regierungschef Anwar Ibrahim gefordert als auch von US-Präsident Donald Trump für Samstagabend angekündigt wurde, gibt es damit weiterhin nicht.

Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern: Fünf Festnahmen

München/Dingolfing/Christchurch - Nach der Festnahme von fünf Terrorverdächtigen in Deutschland wegen eines mutmaßlich geplanten Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind weiterhin zahlreiche Fragen zu klären. Welchen Weihnachtsmarkt sie im Visier gehabt haben sollen, wie konkret die Anschlagspläne waren und wo die Männer festgenommen wurden, gab die ermittelnde Generalstaatsanwaltschaft München zunächst nicht bekannt. Mitgeteilt wurde nur, dass ein islamistisches Motiv angenommen werde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red