Zehn Tote bei Schüssen auf Juden in Sydney

Sydney/Jerusalem - Bei einem Angriff auf eine Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka sind am Sonntag in Sydney am berühmten Bondi Beach zehn Menschen getötet worden. Das gab die australische Polizei bekannt. Zuvor war nur von Verletzten die Rede gewesen. Australiens Premier Anthony Albanese sprach von einem "schockierenden und beunruhigenden" Vorfall: Rettungskräfte seien vor Ort und "kämpfen darum, Leben zu retten". Laut Polizei wurden zwei Personen festgenommen.

Tod von ranghohem Hamas-Kommandanten Saad bestätigt

Kairo/Gaza - Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen hat den Tod ihres ranghohen Kommandanten Raed Saad bestätigt. Er sei bei einem israelischen Angriff am Samstag ums Leben gekommen, erklärte der Anführer der Hamas im Gazastreifen, Khalil al-Hayya, am Sonntag. Mit Saad wurde seit Inkrafttreten der brüchigen Waffenruhe im Gazakrieg Israels gegen die Hamas am 10. Oktober das bisher ranghöchste Hamas-Mitglied gezielt von Israels Sicherheitskräften getötet.

Zwei Tote nach Schüssen an US-Universität Brown

Providence (Rhode Island) - n einer Eliteuniversität im US-Bundesstaat Rhode Island hat ein Bewaffneter zwei Menschen getötet. Acht weitere Menschen seien bei dem Angriff an der Brown University am Samstag (Ortszeit) schwer verletzt worden und befänden sich in "kritischem, aber stabilem" Zustand, ferner sei eine Person mit Verletzungen durch Splitter in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte der Bürgermeister der Stadt Providence, Brett Smiley, mit. Der Täter war nach dem Angriff noch flüchtig.

US-Delegation zu Ukraine-Beratungen in Berlin eingetroffen

Berlin - Zu Beratungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine ist am Sonntagvormittag eine US-Delegation in Berlin angekommen. Wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur beobachtete, trafen der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, am Vormittag in einem Hotel im Zentrum der deutschen Hauptstadt ein.

Moskau griff türkisches Schiff mit ukrainischem Speiseöl an

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut ein türkisches Handelsschiff im Schwarzen Meer angegriffen. Russland habe einen "gezielten Drohnenangriff" auf das türkische Schiff "Viva" geflogen, "das mit Sonnenblumenöl beladen auf dem Weg nach Ägypten war", teilte die ukrainische Marine am Samstag mit. Die Ukraine wiederum löste unterdessen mit einem Drohnenangriff im russischen Gebiet Wolgograd einen Großbrand in dem Öldepot der Stadt Urjupinsk aus.

Nach Bericht zu Missbrauchsfällen: Orban-Rücktritt gefordert

Budapest - Nach dem Bekanntwerden von Missbrauchsfällen in staatlichen Kinder- und Jugendeinrichtungen haben in Ungarns Hauptstadt Budapest am Samstag mehr als 50.000 Menschen den Rücktritt von Ministerpräsident Viktor Orban gefordert. Sie riefen Parolen wie "Orban, hau ab!". Zu der Demonstration hatte Oppositionsführer Peter Magyar aufgerufen, dessen Partei Tisza vor der Parlamentswahl im Frühling die Meinungsfragen anführt.

Thailand und Kambodscha liefern sich weiter Gefechte

Bangkok/Phnom Penh - Die Gefechte im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha dauern trotz internationaler Vermittlungsversuche an. In der Nacht auf Sonntag meldeten beide Seiten Angriffe entlang der Front. Eine Waffenruhe, die sowohl vom malaysischen Regierungschef Anwar Ibrahim gefordert als auch von US-Präsident Donald Trump für Samstagabend angekündigt wurde, gibt es damit weiterhin nicht.

Erfolgreiche Suche nach 71-Jährigem in der Steiermark

Thörl - Eine Suche nach einem in der Obersteiermark vermissten Wanderer ist in der Nacht auf den dritten Adventsonntag erfolgreich abgeschlossen worden. Ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist kurz nach Mitternacht von den Suchkräften unversehrt gefunden worden. Er hatte sich von einer Wanderkollegin getrennt, sie war zum Ausgangspunkt zurückgegangen. Als er nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschien, alarmierte die Frau die Einsatzkräfte, so die Landespolizeidirektion.

