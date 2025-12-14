Zwölf Tote bei Schüssen auf Juden in Sydney

Sydney/Jerusalem - Bei einem Angriff auf eine Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka sind am Sonntag in Sydney am berühmten Bondi Beach zwölf Menschen getötet worden. Das gab der Regierungschef des australischen Teilstaates New South Wales, Chris Minns, bekannt. Es handle sich um einen Terrorakt, der sich gegen die jüdische Gemeinde gerichtet habe. Einer der zwei Attentäter sei getötet worden. Es gab auch Verletzte.

Tod von ranghohem Hamas-Kommandanten Saad bestätigt

Kairo/Gaza - Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen hat den Tod ihres ranghohen Kommandanten Raed Saad bestätigt. Er sei bei einem israelischen Angriff am Samstag ums Leben gekommen, erklärte der Anführer der Hamas im Gazastreifen, Khalil al-Hayya, am Sonntag. Mit Saad wurde seit Inkrafttreten der brüchigen Waffenruhe im Gazakrieg Israels gegen die Hamas am 10. Oktober das bisher ranghöchste Hamas-Mitglied gezielt von Israels Sicherheitskräften getötet.

Zwei Tote nach Schüssen an US-Universität Brown

Providence (Rhode Island) - n einer Eliteuniversität im US-Bundesstaat Rhode Island hat ein Bewaffneter zwei Menschen getötet. Acht weitere Menschen seien bei dem Angriff an der Brown University am Samstag (Ortszeit) schwer verletzt worden und befänden sich in "kritischem, aber stabilem" Zustand, ferner sei eine Person mit Verletzungen durch Splitter in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte der Bürgermeister der Stadt Providence, Brett Smiley, mit. Der Täter war nach dem Angriff noch flüchtig.

Älteste pro-demokratische Partei Hongkong löst sich auf

Hongkong - Die älteste pro-demokratische und Peking-kritische Partei Hongkongs hat ihre Auflösung verkündet. "Als Gruppe können wir meiner Meinung nach davon ausgehen, dass die Arbeit der Demokratischen Partei heute endet", sagte der Vorsitzende der 1994 gegründeten Demokratischen Partei, Lo Kin Hei, am Sonntag nach einer Jahresversammlung. "Wir sind allen Bürgern, die die Demokratische Partei in den vergangenen 30 Jahren begleitet haben, zutiefst dankbar", betonte er.

Entscheidende Runde der Präsidentschaftswahl in Chile

Santiago de Chile - In Chile hat am Sonntag die entscheidende Runde der Präsidentschaftswahl begonnen. In der Stichwahl um die Nachfolge des linksgerichteten Präsidenten Gabriel Boric treten der deutschstämmige Rechtsextreme Jos� Antonio Kast, der Sohn eines Wehrmachtssoldaten, und die Sozialdemokratin Jeannette Jara gegeneinander an. Wichtigste Themen im Wahlkampf waren die Bekämpfung krimineller Banden und die Einwanderung.

Gespräche zwischen USA und Ukraine in Berlin

Berlin - Die zwischen den USA und der Ukraine geführten Gespräche über ein Ende des russischen Angriffskriegs werden am Sonntag in Berlin mit europäischer Beteiligung fortgesetzt. Die US-Delegation mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, sowie die ukrainische Delegation mit Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow sind bereits in Berlin. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Deutschland angekommen.

Nach Bericht zu Missbrauchsfällen: Orban-Rücktritt gefordert

Budapest - Nach dem Bekanntwerden von Missbrauchsfällen in staatlichen Kinder- und Jugendeinrichtungen haben in Ungarns Hauptstadt Budapest am Samstag mehr als 50.000 Menschen den Rücktritt von Ministerpräsident Viktor Orban gefordert. Sie riefen Parolen wie "Orban, hau ab!". Zu der Demonstration hatte Oppositionsführer Peter Magyar aufgerufen, dessen Partei Tisza vor der Parlamentswahl im Frühling die Meinungsfragen anführt.

Erfolgreiche Suche nach 71-Jährigem in der Steiermark

Thörl - Eine Suche nach einem in der Obersteiermark vermissten Wanderer ist in der Nacht auf den dritten Adventsonntag erfolgreich abgeschlossen worden. Ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist kurz nach Mitternacht von den Suchkräften unversehrt gefunden worden. Er hatte sich von einer Wanderkollegin getrennt, sie war zum Ausgangspunkt zurückgegangen. Als er nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschien, alarmierte die Frau die Einsatzkräfte, so die Landespolizeidirektion.

