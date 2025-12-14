Zwölf Tote bei Schüssen auf Juden in Sydney

Sydney/Jerusalem - Bei einem Angriff auf eine Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka sind am Sonntag in Sydney am berühmten Bondi Beach zwölf Menschen getötet worden. Das gab der Regierungschef des australischen Teilstaates New South Wales, Chris Minns, bekannt. Es handle sich um einen Terrorakt, der sich gegen die jüdische Gemeinde gerichtet habe. Einer der zwei Attentäter sei getötet worden. Es gab rund 30 Verletzte, viele davon in Spitälern.

Hamas stellt Gaza-Waffenruhe in Frage

Kairo/Gaza - Die militante Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen sieht durch die gezielte Tötung ihres ranghohen Kommandanten Raed Saad durch Israel die ohnehin brüchige Waffenruhe in Gefahr. "Die fortgesetzten Verstöße Israels gegen das Waffenruheabkommen und die jüngsten Attentate, die Saad und andere zum Ziel hatten, gefährden die Gültigkeit des Abkommens", erklärte der Anführer der radikal-islamischen Organisation, Khalil al-Hayya, am Sonntag.

Starke Auslastung der Koralmbahn am ersten Betriebstag

Graz/Klagenfurt/Wien - Die ÖBB meldeten am dritten Adventsonntag einen Rekordstart mit starker Auslastung auf der neuen Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt. Der Sonntag war der erste offizielle Betriebstag, nachdem am Freitag beim Festakt Sonderfahrten angeboten wurden. Rund 10.000 Fahrgäste hatten sich Tickets gebucht, am ersten Tag waren rund 30 Züge mit bis zu 230 km/h auf der neuen Hochleistungsstrecke unterwegs, teilten die ÖBB mit.

Stichwahl: Chile steht vor Rechtsruck

Santiago de Chile - In Chile hat am Sonntag die zweite Runde der Präsidentenwahl begonnen. Der deutschstämmige Rechtspolitiker Jos� Antonio Kast geht als klarer Favorit in die Stichwahl an diesem Sonntag. In den Umfragen liegt er deutlich vor der kommunistischen Regierungskandidatin Jeannette Jara.

Gespräche zwischen USA und Ukraine in Berlin

Berlin - Die zwischen den USA und der Ukraine geführten Gespräche über ein Ende des russischen Angriffskriegs werden am Sonntag in Berlin mit europäischer Beteiligung fortgesetzt. Die US-Delegation mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, sowie die ukrainische Delegation mit Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow sind bereits in Berlin. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Deutschland angekommen.

Mann bedrohte in Wien Lebensgefährtin mit dem Umbringen

Wien - Ein 39-jähriger Mann soll am Freitag am späten Abend in der Wiener Innenstadt in einer Wohnung seine Lebensgefährtin im Zuge eines Streits mit Gegenständen beworfen und mit dem Umbringen durch eine Schusswaffe bedroht haben. Die alarmierte Polizei nahm den Mann mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA fest. Dass es sich um einen bekannten Szenegastronom handelt, konnte die Polizei gegenüber der APA nicht bestätigen, da "personenbezogene Daten nicht weitergegeben werden".

Erfolgreiche Suche nach 71-Jährigem in der Steiermark

Thörl - Eine Suche nach einem in der Obersteiermark vermissten Wanderer ist in der Nacht auf den dritten Adventsonntag erfolgreich abgeschlossen worden. Ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist kurz nach Mitternacht von den Suchkräften unversehrt gefunden worden. Er hatte sich von einer Wanderkollegin getrennt, sie war zum Ausgangspunkt zurückgegangen. Als er nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschien, alarmierte die Frau die Einsatzkräfte, so die Landespolizeidirektion.

Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern: Fünf Festnahmen

München/Dingolfing/Christchurch - Nach der Festnahme von fünf Terrorverdächtigen in Deutschland wegen eines mutmaßlich geplanten Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind weiterhin zahlreiche Fragen zu klären. Welchen Weihnachtsmarkt sie im Visier gehabt haben sollen, wie konkret die Anschlagspläne waren und wo die Männer festgenommen wurden, gab die ermittelnde Generalstaatsanwaltschaft München zunächst nicht bekannt. Mitgeteilt wurde nur, dass ein islamistisches Motiv angenommen werde.

