Sydney/Jerusalem - Bei einem Angriff auf eine Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka sind am Sonntag in Sydney am berühmten Bondi Beach zwölf Menschen getötet worden. Das gab der Regierungschef des australischen Teilstaates New South Wales, Chris Minns, bekannt. Es handle sich um einen Terrorakt, der sich gegen die jüdische Gemeinde gerichtet habe. Einer der zwei Attentäter sei getötet worden. Es gab rund 30 Verletzte, viele davon in Spitälern.

Kairo/Gaza - Die militante Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen sieht durch die gezielte Tötung ihres ranghohen Kommandanten Raed Saad durch Israel die ohnehin brüchige Waffenruhe in Gefahr. "Die fortgesetzten Verstöße Israels gegen das Waffenruheabkommen und die jüngsten Attentate, die Saad und andere zum Ziel hatten, gefährden die Gültigkeit des Abkommens", erklärte der Anführer der radikal-islamischen Organisation, Khalil al-Hayya, am Sonntag.

Wien - Red Bull Salzburg hat sich allen Durchhängern zum Trotz mit einem 2:1-Sieg gegen den WAC die Winterkrone in der Fußball-Bundesliga aufgesetzt. Die Bullen verteidigten damit ihren Vorsprung von drei Punkten auf den LASK. Meister Sturm Graz rangiert nach einer 1:3-Niederlage bei "Angstgegner" Austria Wien einen weiteren Zähler zurück auf Platz drei. Das Krisenduell der Liga zwischen Schlusslicht Blau-Weiß Linz und Rapid endete 1:1.

Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag in Berlin über einen Waffenstillstand in Russlands Krieg gegen sein Land beraten. Selenskyj kam im Kanzleramt mit den US-Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner zusammen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz begrüßte laut Regierungskreisen die drei sowie den ukrainischen Unterhändler Rustem Umerow persönlich. Aus Moskau blickt man negativ auf die Beratungen in Berlin.

Santiago de Chile - In Chile hat am Sonntag die zweite Runde der Präsidentenwahl begonnen. Der deutschstämmige Rechtspolitiker Jos� Antonio Kast geht als klarer Favorit in die Stichwahl an diesem Sonntag. In den Umfragen liegt er deutlich vor der kommunistischen Regierungskandidatin Jeannette Jara.

Graz/Klagenfurt/Wien - Die ÖBB meldeten am dritten Adventsonntag einen Rekordstart mit starker Auslastung auf der neuen Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt. Der Sonntag war der erste offizielle Betriebstag, nachdem am Freitag beim Festakt Sonderfahrten angeboten wurden. Rund 10.000 Fahrgäste hatten sich Tickets gebucht, am ersten Tag waren rund 30 Züge mit bis zu 230 km/h auf der neuen Hochleistungsstrecke unterwegs, teilten die ÖBB mit.

München/Dingolfing - Die wegen möglicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern festgenommenen Männer hatten wohl noch kein konkretes Ziel ausgesucht. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann sagte am Sonntag, nach derzeitigem Stand gehe man nicht davon aus, dass der Anschlag unmittelbar bevorstand. Die fünf mutmaßlichen Islamisten waren am Freitag festgenommen worden.

Wien - Ein 39-jähriger Mann soll am Freitag am späten Abend in der Wiener Innenstadt in einer Wohnung seine Lebensgefährtin im Zuge eines Streits mit Gegenständen beworfen und mit dem Umbringen durch eine Schusswaffe bedroht haben. Die alarmierte Polizei nahm den Mann mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA fest. Dass es sich um einen bekannten Szenegastronom handelt, konnte die Polizei gegenüber der APA nicht bestätigen, da "personenbezogene Daten nicht weitergegeben werden".

