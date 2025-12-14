16 Tote bei Schüssen auf Juden in Sydney

Sydney/Jerusalem - Nach dem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest in der australischen Metropole Sydney gibt die Polizei die Zahl der Toten nun mit 16 an. 40 Menschen seien weiterhin im Krankenhaus, teilte die Polizei von New South Wales auf der Plattform X mit. Auch einer der Angreifer ist früheren Angaben zufolge unter den Toten. Australiens Premierminister Anthony Albanese bezeichnete die Tat als "bösartigen Akt des Antisemitismus" und Terrors.

Hamas stellt Gaza-Waffenruhe in Frage

Kairo/Gaza - Die militante Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen sieht durch die gezielte Tötung ihres ranghohen Kommandanten Raed Saad durch Israel die ohnehin brüchige Waffenruhe in Gefahr. "Die fortgesetzten Verstöße Israels gegen das Waffenruheabkommen und die jüngsten Attentate, die Saad und andere zum Ziel hatten, gefährden die Gültigkeit des Abkommens", erklärte der Anführer der radikal-islamischen Organisation, Khalil al-Hayya, am Sonntag.

Selenskyj verhandelte in Berlin mit US-Delegation

Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag in Berlin über einen Waffenstillstand in Russlands Krieg gegen sein Land beraten. Selenskyj kam im Kanzleramt mit den US-Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner zusammen. Er verließ am Sonntagabend nach etwa fünfeinhalb Stunden das Kanzleramt. Aus Moskau blickt man negativ auf die Beratungen in Berlin.

Starke Auslastung der Koralmbahn am ersten Betriebstag

Graz/Klagenfurt/Wien - Die ÖBB meldeten am dritten Adventsonntag einen Rekordstart mit starker Auslastung auf der neuen Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt. Der Sonntag war der erste offizielle Betriebstag, nachdem am Freitag beim Festakt Sonderfahrten angeboten wurden. Rund 10.000 Fahrgäste hatten sich Tickets gebucht, am ersten Tag waren rund 30 Züge mit bis zu 230 km/h auf der neuen Hochleistungsstrecke unterwegs, teilten die ÖBB mit.

Stichwahl: Chile steht vor Rechtsruck

Santiago de Chile - In Chile hat am Sonntag die zweite Runde der Präsidentenwahl begonnen. Der deutschstämmige Rechtspolitiker Jos� Antonio Kast geht als klarer Favorit in die Stichwahl an diesem Sonntag. In den Umfragen liegt er deutlich vor der kommunistischen Regierungskandidatin Jeannette Jara.

Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf

Berlin - Deutschland wird nach den Worten von Innenminister Alexander Dobrindt zwei prominente Oppositionelle aus Belarus aufnehmen, die jüngst aus dem Gefängnis freigelassen wurden. Es handle sich um Maria Kolesnikowa und Ex-Präsidentenkandidat Viktor Babariko, sagte Dobrindt im ARD.

Kein Kontakt zu iranischer Nobelpreisträgerin seit Festnahme

Paris - Seit der Festnahme von Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi im Iran haben ihre Unterstützer keinen Kontakt zur 53-Jährigen. Mohammadi habe seit Freitag keinen Anruf getätigt, und "nur eine begrenzte Anzahl der Festgenommenen konnte Kontakt zu ihren Familien aufnehmen", erklärte ihre Stiftung am Sonntag. Die Stiftung äußerte sich "tief besorgt um das körperliche und psychische Wohlbefinden aller Inhaftierten" und forderte ihre sofortige und bedingungslose Freilassung.

Bus mit Schülern stürzt in Schlucht - mehr als zwölf Tote

Bogota - In Kolumbien ist ein Bus mit Schülern auf Abschlussreise in eine 80 Meter tiefe Schlucht gestürzt. Dabei kamen "mehr als ein Dutzend Menschen" ums Leben, wie der Gouverneur der Region Antioquia im Nordwesten des südamerikanischen Landes mitteilte. Rund 20 Menschen wurden verletzt. Medien berichteten ohne konkrete Quellennennung von mindestens 16 Todesopfern.

red