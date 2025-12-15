Ukraine-Verhandlungen in Berlin gehen weiter

Berlin - Das diplomatische Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs geht heute, Montag, in Berlin auf höchster Ebene weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation wollen ihre intensiven Gespräche fortsetzen. Am Abend steht ein europäisches Spitzentreffen unter anderem mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britischen Premierminister Keir Starmer an.

16 Tote bei Schüssen auf Juden in Sydney

Sydney/Jerusalem - Nach dem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest in der australischen Metropole Sydney gibt die Polizei die Zahl der Toten nun mit 16 an. 40 Menschen seien weiterhin im Krankenhaus, teilte die Polizei von New South Wales auf der Plattform X mit. Auch einer der Angreifer ist früheren Angaben zufolge unter den Toten. Australiens Premierminister Anthony Albanese bezeichnete die Tat als "bösartigen Akt des Antisemitismus" und Terrors.

Hamas stellt Gaza-Waffenruhe in Frage

Kairo/Gaza - Die militante Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen sieht durch die gezielte Tötung ihres ranghohen Kommandanten Raed Saad durch Israel die ohnehin brüchige Waffenruhe in Gefahr. "Die fortgesetzten Verstöße Israels gegen das Waffenruheabkommen und die jüngsten Attentate, die Saad und andere zum Ziel hatten, gefährden die Gültigkeit des Abkommens", erklärte der Anführer der radikal-islamischen Organisation, Khalil al-Hayya, am Sonntag.

Stichwahl in Chile: Rechtspolitiker Kast wird Präsident

Santiago de Chile - In Chile kommt es zum politischen Richtungswechsel. Der deutschstämmige Rechtspolitiker Jos� Antonio Kast hat die zweite Runde der Präsidentenwahl gegen die kommunistische Regierungskandidatin Jeannette Jara gewonnen. Das teilte das Wahlamt des südamerikanischen Landes mit. "Chile möchte einen Wandel", sagte Kast in seiner Siegesrede vor Tausenden Anhängern in der Hauptstadt Santiago de Chile. "Und ich sage Ihnen, ja, Chile wird einen echten Wandel erleben".

Starke Auslastung der Koralmbahn am ersten Betriebstag

Graz/Klagenfurt/Wien - Die ÖBB meldeten am dritten Adventsonntag einen Rekordstart mit starker Auslastung auf der neuen Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt. Der Sonntag war der erste offizielle Betriebstag, nachdem am Freitag beim Festakt Sonderfahrten angeboten wurden. Rund 10.000 Fahrgäste hatten sich Tickets gebucht, am ersten Tag waren rund 30 Züge mit bis zu 230 km/h auf der neuen Hochleistungsstrecke unterwegs, teilten die ÖBB mit.

Hongkonger Gericht sprach Demokratie-Aktivisten Lai schuldig

Hongkong - Ein Gericht in Hongkong hat den Verleger Jimmy Lai im Verfahren um Verstöße gegen die nationale Sicherheit schuldig gesprochen. Die Richter sahen die Schuld Lais in den Anklagepunkten der Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften sowie zur Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen als erwiesen an. Dem 78-jährigen Gründer der prodemokratischen Zeitung "Apple Daily" droht lebenslange Haftstrafe. Die Anhörung über das Strafmaß soll am 12. Jänner beginnen.

