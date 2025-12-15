Ukraine-Verhandlungen in Berlin gehen weiter

Berlin - Das diplomatische Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs geht heute, Montag, in Berlin auf höchster Ebene weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation wollen ihre intensiven Gespräche fortsetzen. Am Abend steht ein europäisches Spitzentreffen unter anderem mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer an.

EU berät über Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Brüssel - Die EU-Außenminister kommen am Montag, wenige Tage vor dem Dezembergipfel, in Brüssel zusammen, um unter anderem über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu beraten. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnte zum Auftakt, die Einnahme des Donbass im Osten der Ukraine sei nicht das endgültige Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Russland werde "definitiv weitermachen, um die ganze Ukraine einzunehmen", sagte Kallas. Dann seien auch andere Regionen in Gefahr.

Regisseur Reiner und Ehefrau mit Stichwunden tot aufgefunden

Los Angeles - US-Regisseur Rob Reiner, unter anderem bekannt durch den Filmklassiker "Harry und Sally", und seine Frau sind Medienberichten zufolge in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden worden. Laut dem Fernsehsender NBC wiesen die beiden Leichen offenbar Stichwunden auf, eine Raub- und Mordkommission der Polizei habe die Ermittlungen übernommen. Die Polizei von Los Angeles teilte mit, bisher gebe es in dem Fall keinen Verdächtigen.

Australien erwägt nach Anschlag auf Juden neues Waffengesetz

Sydney - Nach dem verheerenden Anschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney mit 16 Toten erwägt die australische Regierung eine Verschärfung der Waffengesetze. Er werde eine Begrenzung der Anzahl der Waffen sowie eine Überprüfung bestehender Lizenzen vorschlagen, kündigte Premierminister Anthony Albanese an. Zugleich sieht sich seine Regierung Vorwürfen ausgesetzt, nicht genug gegen Antisemitismus unternommen zu haben.

Mindestens 21 Tote durch Überschwemmungen in Marokko

Rabat - In Marokko sind durch Starkregen und Überschwemmungen in der Hafenstadt Safi mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. 32 Verletzte wurden nach Angaben der Behörden am Sonntag in Krankenhäuser gebracht, die meisten von ihnen wurden inzwischen aber wieder entlassen. Mindestens 70 Häuser und Geschäfte in der Altstadt waren überflutet.

Stichwahl in Chile: Rechtspolitiker Kast wird Präsident

Santiago de Chile - In Chile kommt es zum politischen Richtungswechsel. Der deutschstämmige Rechtspolitiker Jos� Antonio Kast hat die zweite Runde der Präsidentenwahl gegen die kommunistische Regierungskandidatin Jeannette Jara gewonnen. Das teilte das Wahlamt des südamerikanischen Landes mit. "Chile möchte einen Wandel", sagte Kast in seiner Siegesrede vor Tausenden Anhängern in der Hauptstadt Santiago de Chile. "Und ich sage Ihnen, ja, Chile wird einen echten Wandel erleben".

Hongkonger Gericht sprach Demokratie-Aktivisten Lai schuldig

Hongkong - Hongkongs prodemokratischer Verleger Jimmy Lai ist im Verfahren um Verstöße gegen das nationale Sicherheitsgesetz schuldig gesprochen worden. Die Richter sahen die Schuld des 78-Jährigen in allen drei Anklagepunkten als erwiesen an. Er musste sich in zwei Punkten gegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und in einem Punkt gegen Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen verantworten.

Österreichs Klein- und Mittelbetriebe in der Dauerkrise

Wien - Die kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) des Landes kommen trotz erster Stabilisierungstendenzen nicht aus der Krise. Laut dem aktuellen Geschäftsklima-Barometer des Österreichischen Gläubigerschutzverbands Creditreform bleibt die Erholung nach zwei Jahren Rezession aus. "Aufträge sowie Umsätze sinken weiter und vielerorts wird Personal abgebaut", geht aus der Herbststudie hervor. Auch in die Zukunft blickt die Mehrheit der 1.400 befragten Unternehmen pessimistisch.

