Ukraine-Gespräche gehen am Montag in Berlin weiter

Berlin - Die Bemühungen um einen möglichen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und dem Angreifer Russland werden am Montag in Berlin fortgesetzt. Am Abend hat Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz europäische Staats- und Regierungschefs ins Kanzleramt eingeladen, um über den Stand der Ukraine-Gespräche zu beraten. Welche Vorschläge dabei aktuell konkret auf dem Tisch liegen, ist öffentlich bisher nicht bekannt.

EU berät über Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Brüssel - Die EU-Außenminister kommen am Montag, wenige Tage vor dem Dezembergipfel, in Brüssel zusammen, um unter anderem über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu beraten. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnte zum Auftakt, die Einnahme des Donbass im Osten der Ukraine sei nicht das endgültige Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Russland werde "definitiv weitermachen, um die ganze Ukraine einzunehmen", sagte Kallas. Dann seien auch andere Regionen in Gefahr.

Ermittlungen gegen Benko in Italien vor Einstellung

Trient/Wien - Die Staatsanwaltschaft Trient in Italien will laut unbestätigten Medienberichten den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen Signa-Gründer Ren� Benko fallen lassen. Ein entsprechender Antrag sei bei einem Trienter Untersuchungsrichter eingegangen, meldeten norditalienische Medien. Demnach kam die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass es zwischen einigen Personen zwar enge Kontakte gegeben habe, aber sie hätten nie im kriminellen Zusammenschluss gehandelt.

Australien will nach Anschlag Waffenrecht verschärfen

Sydney - Als Reaktion auf den Anschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney mit - nach aktuellem Stand - 16 Toten will die australische Regierung eine Verschärfung der Waffengesetze erreichen. Die Verantwortlichen bei Polizei und Staatsanwaltschaft seien aufgefordert worden, Optionen auszuarbeiten, sagte Premierminister Anthony Albanese am Montag nach einer Dringlichkeitssitzung seines Kabinetts. Konkrete Reformen seien aber nicht beschlossen worden, berichteten australische Medien.

Regisseur Reiner und Ehefrau mit Stichwunden tot aufgefunden

Los Angeles - US-Regisseur Rob Reiner, unter anderem bekannt durch den Filmklassiker "Harry und Sally", und seine Frau sind Medienberichten zufolge in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden worden. Laut dem Fernsehsender NBC wiesen die beiden Leichen offenbar Stichwunden auf, eine Raub- und Mordkommission der Polizei habe die Ermittlungen übernommen. Die Polizei von Los Angeles teilte mit, bisher gebe es in dem Fall keinen Verdächtigen.

Konferenz zur Aufstellung internationaler Truppe für Gaza

Doha/Rom - Das US-Zentralkommando (CENTCOM) plant für den 16. Dezember in Doha eine Konferenz zur Aufstellung einer internationalen Stabilisierungstruppe für den Gazastreifen. Dies sagen zwei US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Bei der Konferenz mit Vertretern aus über 25 Ländern sollen demnach unter anderem die Kommandostruktur und weitere Fragen im Zusammenhang mit der Truppe erörtert werden.

Louvre-Museum bleibt am Montag wegen Streiks geschlossen

Paris - Der Pariser Louvre bleibt am Montag wegen eines Streiks geschlossen. Die Mitarbeiter des weltberühmten Museums votierten am Vormittag nach Gewerkschaftsangaben bei einer Versammlung für eine Arbeitsniederlegung, um ihren Forderungen nach höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck zu verleihen.

Weitere Förderung für E-Mopeds

Wien - Der Topf für die Förderung einspuriger E-Kraftfahrzeuge wird mit 500.000 Euro nachgefüllt, wie das Verkehrsministerium am Montag bekanntgab. Die zunächst zur Verfügung gestellten 1,5 Mio. Euro aus dem Klima- und Energiefonds seien bereits aufgebraucht. Gefördert werden E-Mopeds der Klassen L1 und L3. Das Förderprogramm "eMove Austria" startete heuer im Juli, die E-Moped-Förderung im Oktober.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red