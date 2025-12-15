US-Unterhändler drängen Kiew weiter zur Aufgabe des Donbass

Berlin - Die US-Unterhändler fordern die Ukraine weiter zu einer Aufgabe des Donbass auf. Dies teilte ein hochrangiger Vertreter Kiews, der über die Berliner Gespräche zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine informiert wurde, am Montag mit. Die wichtige Region im Osten der Ukraine ist nur teilweise von Russland besetzt. Die Bemühungen um einen möglichen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und dem Angreifer Russland werden am Montag in Berlin fortgesetzt.

Wohl keine Anklage gegen Benko in Italien

Trient/Wien - Die Staatsanwaltschaft Trient in Italien will laut unbestätigten Medienberichten den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen Signa-Gründer Ren� Benko fallen lassen. Ein entsprechender Antrag sei bei einem Trienter Untersuchungsrichter eingegangen, meldeten norditalienische Medien. Demnach kam die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass es zwischen einigen Personen zwar enge Kontakte gegeben habe, aber sie hätten nie im kriminellen Zusammenschluss gehandelt.

Fiskalrat drängt auf weitere Sparmaßnahmen

Wien - Der Fiskalrat drängt auf weitere große Konsolidierungsschritte. Das von der Regierung angestrebte Ziel, das Budgetdefizit bis 2028 unter 3 Prozent des BIP zu drücken, wird laut dem am Montag präsentierten Jahresbericht des Fiskalrats deutlich verfehlt, sollten nicht zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden. Bis 2026 sieht der Fiskalrat die Budgetziele der Regierung auf Kurs, ab 2027 sind seine Prognosen aber deutlich schlechter als jene des Finanzministeriums.

Fünfzehnjähriger drohte Betreuerin in Steiermark mit Messer

Bruck an der Mur - Ein 15-Jähriger, der in Bruck an der Mur in einer betreuten Wohnung untergebracht ist, hat seine Betreuerin mit einem Küchenmesser bewaffnet mit dem Umbringen bedroht. Die Frau konnte flüchten. Nun steht der Jugendliche auch unter Verdacht, im November in der Stadt einen schweren Raub mit einem Messer begangen zu haben. Er wurde laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Steiermark vom Montag in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.

Terror-Anklage gegen Syrer nach Villach-Anschlag

Wien/Klagenfurt/Villach - Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat nach dem Anschlag von Villach am 15. Februar einen 23-jährigen Syrer wegen terroristischer Straftaten, terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation angeklagt. Bei der Tat starb ein 14-Jähriger, fünf Personen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der Mann ist geständig, Hinweise auf Mittäter haben sich in den Ermittlungen nicht ergeben. Ihm drohen 20 Jahre Haft bzw. lebenslang.

Schon 30 Wölfe nach Abschuss-Verordnungen in Kärnten getötet

Hermagor - Auch am vergangenen Wochenende ist in Kärnten ein Wolf geschossen worden. Wie der Landespressedienst am Montag mitteilte, wurde der "Risikowolf" am Samstag im Bezirk Hermagor erlegt. Es ist das 30. Tier, das in Kärnten seit Inkrafttreten der ersten Wolfsverordnung legal getötet wurde und das 13. im heurigen Jahr. Der Wolf sei innerhalb von 200 Metern zu bewohnten Gebäuden geschossen worden, außerdem innerhalb eines Zehn-Kilometer-Radius vom Ort der letzten Vergrämung.

Seniorenbund für Freibetrag statt Flat Tax für Pensionisten

Wien - Die Chefin des ÖVP-nahen Seniorenbundes, Ingrid Korosec, hat einen neuen Vorschlag für Pensionistinnen und Pensionisten vorgebracht, die im Ruhestand weiterarbeiten wollen. Anstelle der von der Regierung geplanten Flat Tax könnte ein fixer Freibetrag von 2.000 Euro pro Monat eingeführt werden, schlug sie laut mehreren Medienberichten am Montag vor. Der SPÖ-nahe Pensionistenverband betonte, dass man selbst immer einen Freibetrag gefordert hatte.

Louvre-Museum bleibt am Montag wegen Streiks geschlossen

Paris - Der Pariser Louvre bleibt am Montag wegen eines Streiks geschlossen. Rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des weltberühmten Museums votierten am Vormittag nach Gewerkschaftsangaben bei einer Versammlung für eine Arbeitsniederlegung, um ihren Forderungen nach höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck zu verleihen. Die Museumsleitung bemühte sich nach eigenen Angaben darum, das Museum später dennoch zu öffnen.

