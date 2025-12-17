Merz dämpft Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe

Moskau/Den Haag - Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz dämpft Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine trotz der aus seiner Sicht erfolgreichen Berliner Gespräche. "Sie haben es an der Reaktion von Russland gesehen: Es wird noch kein Ende dieses Krieges bedeuten", sagte Merz in der ZDF-Sendung "Was nun?". "Wir müssen gemeinsam weitergehen, wir müssen gemeinsam weiter die Ukraine unterstützen", Russland müsse weiter gemeinsam gesagt werden, dass dieser Krieg aufhören müsse.

EU-Westbalkan-Gipfel soll Partnerschaft stärken

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der EU kommen am Mittwochabend in Brüssel mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen aus den Westbalkanländern zum jährlichen Gipfeltreffen zusammen. Die Bedeutung ihrer politischen und wirtschaftlichen Beziehungen insbesondere im aktuellen geopolitischen Kontext soll unterstrichen und eine Erklärung dazu verabschiedet werden. Österreich wird beim Westbalkan-Gipfel von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten.

Haft für Mann nach Messerattacke auf Ehefrau in Kärnten

Klagenfurt - Wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung ist am Dienstag ein 34-jähriger Bosnier am Landesgericht Klagenfurt zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann war im Juli dieses Jahres in St. Veit an der Glan mit einem Klappmesser auf seine 25-jährige Ehefrau losgegangen. Eigentlich war versuchter Mord angeklagt, die Geschworenen sahen in diesem Punkt aber nicht die für eine Verurteilung erforderliche Sicherheit. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Österreich nicht im Rennen um den Auslandsoscar dabei

Hollywood - Der österreichische Film "Pfau - Bin ich echt?" von Regisseur Bernhard Wenger hat es bei der Oscar-Vorauswahl nicht auf eine Shortlist von 15 Kandidaten geschafft. Das gab die Film-Akademie in Los Angeles bekannt. 86 Länder hatten sich für 2026 im Wettbewerb in der Sparte International Feature Film beworben.

EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus

Wien/EU-weit - Die EU-Kommission hat am Dienstag grünes Licht für das Aus des gänzlichen Aus für neue Autos mit Verbrennermotor ab 2035 gegeben. Sie passte ihre Emissionsrichtlinien für die Autobranche an. Der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sah zwar den richtigen Weg eingeschlagen. "Die Vorschläge (...) reichen jedoch nicht weit genug", hieß es in einem Statement gegenüber der APA am Dienstagabend.

Trump weitet US-Einreiseverbot auf weitere Staaten aus

Washington - US-Präsident Donald Trump hat das Einreiseverbot in die USA auf noch mehr Länder ausgeweitet. Betroffen sind sieben weitere Länder, darunter Syrien, sowie Inhaber von Reisedokumenten der Palästinenser-Regierung. Die Maßnahme richte sich gegen Staaten mit anhaltenden und schwerwiegenden Mängeln bei Sicherheitsüberprüfungen und dem Informationsaustausch, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit.

