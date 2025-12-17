Inflation blieb im November mit 4,0 Prozent unverändert hoch

Wien - Die Inflation in Österreich ist im November im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4,0 Prozent gelegen und damit den dritten Monat in Folge unverändert hoch. Damit fiel die Teuerung etwas niedriger aus als in der Schnellschätzung Anfang Dezember erwartet. Gegenüber Oktober stieg das Preisniveau im Schnitt um 0,3 Prozent, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit.

Sydney-Attentäter wegen 15-fachen Mordes angeklagt

Sydney - Drei Tage nach dem verheerenden Anschlag am Bondi Beach in Sydney ist der überlebende der beiden mutmaßlichen Attentäter wegen Mordes in 15 Fällen und Terrorismus angeklagt worden. Insgesamt werden ihm 59 Tatbestände zur Last gelegt, wie die Polizei im australischen Bundesstaat New South Wales mitteilte. Laut der Zeitung "The Sydney Morning Herald" verweigerte der schwer verletzt im Krankenhaus liegende Todesschütze die Aussage.

Galileo-Satelliten von Europas Weltraumbahnhof gestartet

Kourou/Paris - Um 6.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit sind am Mittwoch zwei Satelliten des europäischen Navigationssystems Galileo ins All abgehoben. Es ist der erste Start an Bord der neuen Ariane-6-Rakete vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana aus. Damit kann Europa nach einigen Jahren Pause wieder selbstständig das weltweit präziseste Positionierungssystem ausbauen. "Willkommen zurück, Galileo", sagte der Leiter des Guyana-Raumfahrtzentrums, Philippe Lier.

EU-Westbalkan-Gipfel soll Partnerschaft stärken

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der EU kommen am Mittwochabend in Brüssel mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen aus den Westbalkanländern zum jährlichen Gipfeltreffen zusammen. Die Bedeutung ihrer politischen und wirtschaftlichen Beziehungen insbesondere im aktuellen geopolitischen Kontext soll unterstrichen und eine Erklärung dazu verabschiedet werden. Österreich wird beim Westbalkan-Gipfel von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten.

Venezuela-Konflikt: Trump verfügt Blockade für Öltanker

Washington/Caracas - US-Präsident Donald Trump verschärft den Ton gegen Venezuela weiter: Er hat eine Seeblockade gegen "sanktionierte" Öltanker verkündet. Und er hat die große US-Militärpräsenz vor Küste mit den Ölvorkommen des Landes in Verbindung gebracht. Auf der Plattform Truth Social schrieb Trump, Venezuela habe den USA "Öl, Land und andere Vermögenswerte" gestohlen und forderte die "sofortige" Rückgabe. Venezuela nannte dies "grotesk" und einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht.

Organisationen warnen vor Gefahren durch Böller zu Silvester

Wien - Greenpeace, das Österreichische Rote Kreuz und der Bundesfeuerwehrverband warnen gemeinsam vor den Risiken von Feuerwerk und Böllern - insbesondere zu Silvester. Schwere Verletzungen und Brände, oft ausgelöst durch illegale und hochgefährliche Knallkörper, können die Folgen sein. Lärm und Rauch belasten zudem Menschen, Tiere und Umwelt. Ziel der Allianz sei eine sichere, gesunde und kontrollierte Silvesternacht in Österreich, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

ÖGB: Anteil der vermögensbezogenen Steuern auf Tiefststand

Wien - Angesichts der schwierigen Budgetsituation drängt der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) einmal mehr auf die Einführung von Vermögens- und Erbschaftssteuern. Die Einnahmen aus vermögensbezogenen Steuern seien so niedrig wie noch nie, argumentiert der ÖGB unter Berufung auf OECD-Daten. 2024 machten vermögensbezogene Steuern demnach nur 0,98 Prozent der gesamten Einnahmen aus Steuern und Abgaben aus. Innerhalb der OECD-Staaten liegt Österreich damit am viertletzten Platz.

Musk streitet mit Start-up um Namen "Twitter"

San Francisco - Elon Musks Online-Plattform X wehrt sich gegen den Versuch eines Start-ups, sich den abgelegten Namen Twitter und das bekannte Logo mit dem blauen Vogel zu sichern. X habe den Namen aufgegeben und die Markenrechte sollten deswegen gelöscht werden, argumentierte die Firma Operation Bluebird in einem Antrag beim amerikanischen Patent und Markenamt. X kontert in einer Klage, das Start-up versuche "dreist, die weltbekannte Marke Twitter zu stehlen".

