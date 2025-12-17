Steuer-Freibetrag für arbeitende Pensionisten kommt ab 2027

Wien - Die Dreierkoalition hat sich auf ein Maßnahmen-Paket zur Attraktivierung des Arbeitens im Alter geeinigt. Anders als geplant kommt kein verringerter Steuersatz für den Zuverdienst in der Pension (Flattax), sondern ein Steuer-Freibetrag von 15.000 Euro pro Jahr, und das erst ab 2027. Geplant sind außerdem Arbeitsmarktmaßnahmen zur Erhöhung der Beschäftigung von Personen ab 60 und eine Reform der betrieblichen Altersvorsorge.

Inflation blieb im November mit 4,0 Prozent unverändert hoch

Wien - Die Inflation in Österreich ist im November im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4,0 Prozent gelegen und damit den dritten Monat in Folge unverändert hoch. Der endgültige Wert fiel damit etwas niedriger aus als in der Schnellschätzung Anfang Dezember. Gegenüber Oktober stieg das Preisniveau im Schnitt um 0,3 Prozent, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Der EU-weit harmonisierte HVPI lag im November ebenfalls bei 4,0 Prozent.

Weitere Gürtelrose- und Pneumokokken-Impfungen im Jänner

Wien - Nach einem starken Start bei den seit November für Über-60-Jährige kostenlosen Impfungen gegen Gürtelrose (Herpes Zoster) und Pneumokokken ist für Mitte Jänner Nachschub angekündigt. Es wurden jeweils 230.000 neue Dosen bestellt, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstagabend mit. Die Gürtelrose-Impfstoffe werden ab 13. Jänner ausgeliefert, jene gegen schwere Lungenentzündungen verursachende Pneumokokken ab 21. Jänner. Es sind jedoch derzeit noch Impfstoffe verfügbar.

Organisationen warnen vor Gefahren durch Böller zu Silvester

Wien - Greenpeace, das Österreichische Rote Kreuz und der Bundesfeuerwehrverband warnen gemeinsam vor den Risiken von Feuerwerk und Böllern - insbesondere zu Silvester. Schwere Verletzungen und Brände, oft ausgelöst durch illegale und hochgefährliche Knallkörper, können die Folgen sein. Lärm und Rauch belasten zudem Menschen, Tiere und Umwelt. Ziel der Allianz sei eine sichere, gesunde und kontrollierte Silvesternacht in Österreich, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

EU-Westbalkan-Gipfel soll Partnerschaft stärken

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der EU kommen am Mittwochabend in Brüssel mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen aus den Westbalkanländern zum jährlichen Gipfeltreffen zusammen. Die Bedeutung ihrer politischen und wirtschaftlichen Beziehungen insbesondere im aktuellen geopolitischen Kontext soll unterstrichen und eine Erklärung dazu verabschiedet werden. Österreich wird beim Westbalkan-Gipfel von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten.

Venezuela-Konflikt: Trump verfügt Blockade für Öltanker

Washington/Caracas - US-Präsident Donald Trump verschärft den Ton gegen Venezuela weiter: Er hat eine Seeblockade gegen "sanktionierte" Öltanker verkündet. Und er hat die große US-Militärpräsenz vor Küste mit den Ölvorkommen des Landes in Verbindung gebracht. Auf der Plattform Truth Social schrieb Trump, Venezuela habe den USA "Öl, Land und andere Vermögenswerte" gestohlen und forderte die "sofortige" Rückgabe. Venezuela nannte dies "grotesk" und einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht.

Warnung vor zwei entlaufenen Stieren in der Steiermark

Fürstenfeld - Die Polizei sucht in der Oststeiermark seit Dienstagabend nach zwei entlaufenen Stieren und mahnt die Bevölkerung zur Vorsicht vor den bis zu 700 Kilogramm schweren Tieren. Die Rinder waren beim Entladen auf einem Schlachthof in Fürstenfeld entkommen, liefen in Richtung Stadtzentrum und von dort über mehrere Gemeindestraßen in Richtung Übersbach. Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse musste die Suche gegen Mitternacht abgebrochen werden.

"Rammbock"-Einbruch in Schmuckgeschäft im Bezirk Melk

Loosdorf - Ein Schmuckgeschäft in Loosdorf (Bezirk Melk) ist in der Nacht auf Mittwoch zum Schauplatz eines Einbruchs in "Rammbock"-Manier geworden. Die Polizei geht von zwei Tätern aus, bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager einen "Kurier"-Onlinebericht. Das Duo sei mit einem gestohlenen Kfz in die Tür des Geschäftes gefahren und habe "in kürzester Zeit Schmuck" mitgehen lassen. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen. Eine Alarmfahndung verlief vorerst erfolglos.

