Italien steht bei Mercosur-Abkommen auf der Bremse

Brüssel/Rom/Bras�lia - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich gegen einen raschen Abschluss des Handelsabkommens der Europäischen Union mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur gestellt und damit die Hoffnung auf eine baldige Unterzeichnung zunichtegemacht. Meloni begründete ihre Haltung am Mittwoch mit Sorgen um die heimische Landwirtschaft. Widerstand gibt es auch aus Frankreich, während Deutschland auf einen Abschluss drängt.

EU-Gipfel sucht Lösung zur Nutzung russischer Vermögen

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Donnerstag in Brüssel zu einem Gipfeltreffen zusammen, das als entscheidend nicht nur für die Zukunft der Ukraine, sondern auch der EU selbst gilt. Dominiert wird das Treffen von der umstrittenen Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögen für die Ukraine, die dringend Geld braucht. Auch am Tag vor dem Gipfel zeichnete sich keine Lösung ab. Österreich wird von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten.

Sonja Hammerschmid neue Leiterin der Bundestheater-Holding

Wien - Die neue Geschäftsführerin der Bundestheater-Holding ist ehemalige Ministerin und Rektorin, verfügt aber über keine Leitungserfahrung in der Theater- und Musiktheaterszene: Die ehemalige SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid ist am Mittwoch von Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) als Nachfolgerin des seit 2016 amtierenden Geschäftsführers Christian Kircher vorgestellt worden. Sie wird die Holding ab 1. April 2026 für fünf Jahre leiten.

Auto prallte gegen Lkw: Zwei Tote im Salzburger Lungau

Ramingstein/Wien - Beim Zusammenstoß mit einem Lkw sind am Mittwochvormittag im Salzburger Lungau zwei Insassen eines Autos ums Leben gekommen. Der Wagen kam von der Steiermark. Bei Ramingstein geriet er in einer Kurve ins Schleudern und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen entgegenkommenden Lkw, informierte die Polizei am Nachmittag. Beide Insassen des Pkw, ein 77-jähriger Niederösterreicher und eine 65-Jährige aus Wien, erlitten dabei tödliche Verletzungen.

Verlängerung des Familiennachzug-Stopps beschlossen

Wien - Der Stopp des Familiennachzuges wird um weitere sechs Monate verlängert. Nach dem Ministerrat am Mittwochvormittag hat nun auch der Hauptausschusses im Nationalrat mit den Stimmen der Koalitionsparteien grünes Licht gegeben, geht aus der Parlamentskorrespondenz hervor. Die Anträge von Angehörigen von Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten werden damit für ein weiteres halbes Jahr quasi gehemmt.

Putin dementiert, dass Bedrohung von Russland ausgeht

Moskau - Im Westen kursieren laut Wladimir Putin Aufrufe, sich auf einen großen Krieg vorzubereiten. Er werte dies als zunehmende Hysterie, sagte der russische Präsident am Mittwoch. Darstellungen, wonach von Russland eine Bedrohung ausgehe, seien eine Lüge, behauptete Putin weiters. Russland strebe eine gemeinsame Zusammenarbeit mit den USA und den europäischen Staaten an. Die Ziele des Einsatzes in der Ukraine würden aber erreicht, so der Kremlchef.

Cobra-Beamte erlegten entlaufene Stiere in Oststeiermark

Fürstenfeld - Die Polizei hat die am Dienstagabend in der Oststeiermark entlaufenen beiden Stiere am Mittwochnachmittag erlegt. Die bis zu 700 Kilogramm schweren Rinder waren beim Entladen von einem Schlachthof in Fürstenfeld entkommen, liefen in Richtung Stadtzentrum und von dort über mehrere Gemeindestraßen in Richtung Übersbach. Gegen 14.00 Uhr wurden sie in einem Wald westlich von Fürstenfeld gesehen. Cobra-Beamte erlegten die Tiere mit gezielten Schüssen, teilte die Polizei mit.

Brand auf Dach bei Wiener Klinik Landstraße im Griff

Wien - Das in einem Baustellenbereich auf dem Areal der Klinik Landstraße im gleichnamigen Wiener Gemeindebezirk ausgebrochene Feuer hat die Berufsfeuerwehr am frühen Mittwochnachmittag unter Kontrolle gebracht. Gegen 14.30 Uhr gab es noch Kontrollen und Nachlöscharbeiten. "Die Feuerwehr bleibt vor Ort, bis wir sichergehen können, dass es keine versteckten Glutnester oder andere Gefahrenherde mehr gibt", sagte Lukas Schauer, Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien, zur APA.

