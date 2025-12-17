Italien steht bei Mercosur-Abkommen auf der Bremse

Brüssel/Rom/Bras�lia - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich gegen einen raschen Abschluss des Handelsabkommens der EU mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur gestellt und damit die Hoffnung auf eine baldige Unterzeichnung zunichtegemacht. Widerstand gibt es auch aus Frankreich, während Deutschland auf einen Abschluss drängt. Nun droht Brasiliens Präsident Luiz In�cio Lula da Silva mit einem Rückzug aus dem Abkommen, wenn es nicht bis Samstag unterschrieben ist.

EU-Gipfel sucht Lösung zur Nutzung russischer Vermögen

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Donnerstag in Brüssel zu einem zweitägigen Gipfel zusammen, das als entscheidend für die Zukunft der Ukraine, aber auch der EU selbst gilt. Dominiert wird das Treffen von der Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögen für die Ukraine, die dringend Geld braucht. Auch am Tag vor dem Gipfel zeichnete sich noch keine Lösung ab. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigte sich zuversichtlich, dass ein Ergebnis gelingen wird.

EU-Westbalkan-Gipfel: Stocker will Westbalkanländer in EU

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefs der EU sind am Mittwochabend in Brüssel mit ihren Amtskollegen aus den Westbalkanländern zum jährlichen Gipfeltreffen zusammengekommen. Die Bedeutung ihrer politischen und wirtschaftlichen Beziehungen insbesondere im aktuellen geopolitischen Kontext sollte unterstrichen und eine Erklärung dazu verabschiedet werden. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte das Interesse Österreichs an einem EU-Beitritt der Westbalkanländer.

Trump will in Rede an die Nation seine Erfolge präsentieren

Washington - US-Präsident Donald Trump will sich in der Nacht auf Donnerstag in einer TV-Ansprache an die Nation wenden und die Erfolge seines ersten Jahres im Amt herausstellen. Es wird erwartet, dass der Republikaner in der für 21.00 Uhr (Ortszeit Mittwoch; 03.00 Uhr MEZ am Donnerstag) angesetzten Rede u.a. auf die aus seiner Sicht gesunkenen Preise für einige Güter und Erfolge bei der Grenzsicherung eingehen wird.

Urteilsverkündung wegen versuchten Mordes an Trump

Washington - Im US-Bundesstaat Florida wird am Donnerstag (17.00 Uhr MEZ) das Urteil im Prozess gegen Ryan Routh verkündet, der wegen versuchten Mordes an Donald Trump kurz vor der Präsidentschaftswahl im Herbst 2024 angeklagt ist. Routh war im September schuldig gesprochen worden, ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Der Mann hatte laut Anklage geplant, Trump während des Präsidentschaftswahlkampfs im September 2024 beim Golfspielen zu erschießen.

Medien: USA und Russland verhandeln am Wochenende in Miami

Washington - Die USA und Russland wollen einem Medienbericht zufolge am Wochenende in Miami über ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine verhandeln. An den Gesprächen sollen der US-Gesandte Steve Witkoff, der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, sowie der Chef des russischen Staatsfonds, Kirill Dmitrijew, teilnehmen, berichtete das Magazin "Politico" unter Berufung auf zwei Insider.

Auto prallte gegen Lkw: Zwei Tote im Salzburger Lungau

Ramingstein/Wien - Beim Zusammenstoß mit einem Lkw sind am Mittwochvormittag im Salzburger Lungau zwei Insassen eines Autos ums Leben gekommen. Der Wagen kam von der Steiermark. Bei Ramingstein geriet er in einer Kurve ins Schleudern und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen entgegenkommenden Lkw, informierte die Polizei am Nachmittag. Beide Insassen des Pkw, ein 77-jähriger Niederösterreicher und eine 65-Jährige aus Wien, erlitten dabei tödliche Verletzungen.

