EU-Gipfel sucht Lösung zur Nutzung russischer Vermögen

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Donnerstag in Brüssel zu einem zweitägigen Gipfel zusammen, der als entscheidend für die Zukunft der Ukraine, aber auch der EU selbst gilt. Dominiert wird das Treffen von der Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögen für die Ukraine, die dringend Geld braucht. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sowie EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas zeigten sich zuversichtlich, dass ein Ergebnis gelingen wird.

EU meldet Kompromiss bei Mercosur-Agrarimporten

Brüssel/Rom/Bras�lia - Die EU hat im Streit über das Mercosur-Handelsabkommen einen Kompromiss bei den Kontrollen von Agrarimporten erzielt. Die Einigung der Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten sieht vor, dass eine Untersuchung eingeleitet wird, wenn die Einfuhrmengen um mehr als acht Prozent pro Jahr steigen, wie die dänische EU-Ratspräsidentschaft am Mittwochabend mitteilte.

Trump: Vorgänger Biden für hohe Inflation verantwortlich

Washington - US-Präsident Donald Trump hat angesichts der bevorstehenden Kongresswahlen seinen demokratischen Vorgänger Joe Biden für die hohen Verbraucherpreise verantwortlich gemacht und zugleich angesichts wachsender Wut über die hohen Lebenshaltungskosten die eigenen Erfolge gelobt. "Ich habe vor elf Monaten ein Chaos übernommen und ich bringe es in Ordnung", sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) in einer seltenen Ansprache aus dem Weißen Haus. Er senke die hohen Preise sehr schnell.

Urteilsverkündung wegen versuchten Mordes an Trump

Washington - Im US-Bundesstaat Florida wird am Donnerstag (17.00 Uhr MEZ) das Urteil im Prozess gegen Ryan Routh verkündet, der wegen versuchten Mordes an Donald Trump kurz vor der Präsidentschaftswahl im Herbst 2024 angeklagt ist. Routh war im September schuldig gesprochen worden, ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Der Mann hatte laut Anklage geplant, Trump während des Präsidentschaftswahlkampfs im September 2024 beim Golfspielen zu erschießen.

Streiks in der Sozialwirtschaft gehen heute zu Ende

Wien - Am Donnerstag enden die Streiks an rund 400 Standorten der Sozialwirtschaft. Mit dieser Kampfmaßnahme versuchten die Bediensteten des privaten Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereichs seit Dienstag ihrer Forderung nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck zu verleihen. Die Stimmung sei gut, diese werde man auch in die fünfte Verhandlungsrunde im Jänner mitnehmen, hieß es von der GPA zur APA.

Ukraine - USA und Russland verhandeln am Wochenende in Miami

Washington - Vertreter der USA und Russlands treffen sich nach Angaben aus dem Weißen Haus an diesem Wochenende in Miami zu Ukraine-Gesprächen. Geplant seien neue Gespräche über den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Krieges, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses am Mittwoch (Ortszeit). Am Sonntag und Montag hatte es in Berlin Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine, der USA und der Europäer gegeben.

Wirtschaftsgebäude stand im Südburgenland in Flammen

Riedlingsdorf - Ein Brand in einem Wirtschaftsgebäude in Riedlingsdorf (Bezirk Oberwart) hat in der Nacht auf Donnerstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Unter schwerem Atemschutz waren 85 Feuerwehrleute über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sie konnten laut Bezirksfeuerwehrkommando ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnheim und ein weiteres Wirtschaftsobjekt verhindern. Verletzt wurde niemand.

USA genehmigen größtes Waffenpaket aller Zeiten für Taiwan

Taipeh/Peking - Die USA wollen Taiwan Waffen im Rekordwert von 11,1 Milliarden Dollar (9,47 Mrd. Euro) liefern. Es handle sich um das bisher größte US-Waffenpaket für die Insel, teilte das taiwanesische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Das Paket umfasse unter anderem HIMARS-Raketensysteme, Haubitzen, Panzerabwehrraketen und Drohnen. Das US-Verteidigungsministerium erklärte, die Waffenlieferung diene den nationalen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen der USA.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red