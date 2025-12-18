EU-Gipfel sucht Lösung zur Nutzung russischer Vermögen

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs sind am Donnerstag in Brüssel zu einem Gipfel zusammengekommen, der als entscheidend für die Zukunft der Ukraine, aber auch der EU selbst gilt. Dominiert wird das Treffen von der Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögen für die Ukraine, die dringend Geld braucht. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigte sich zuversichtlich, dass ein Ergebnis gelingen wird. Die EU-Spitzen drohen mit einem Endlosgipfel.

Ukrainische Vertreter reisen zu Gesprächen in die USA

Washington - Vertreter der Ukraine und der USA setzen laut Wolodymyr Selenskyj ihre Gespräche über die Beendigung des russischen Angriffskrieges am Freitag fort. "Am Freitag und Samstag wird unser Team in den Vereinigten Staaten von Amerika sein, sie sind bereits auf dem Weg", sagte der ukrainische Präsident am Donnerstag in Kiew. Auch europäische Politiker könnten demnach dabei sein. Für das Wochenende sind auch Verhandlungen zwischen Vertretern der USA und Russlands in Miami angesetzt.

Tote bei ukrainischen Drohnenangriffen auf Tanker in Rostow

Kiew (Kyjiw) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Schiff im Hafen der südrussischen Stadt Rostow am Don sind nach russischen Angaben zwei Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Drei weitere seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljussar, in der Nacht bei Telegram mit. Er sprach allgemein von einem Frachtschiff, das beschädigt worden sei. Der Telegram-Kanal Exilenova identifizierte das Schiff als Frachter, der zum Öltanker umgebaut worden sei.

Wifo/IHS: Österreichs Wirtschaft wächst heuer um 0,5 Prozent

Wien - Steigende Investitionen und ein höherer Staatskonsum haben Österreichs Wirtschaft im laufenden Jahr gestützt. Wifo und IHS erhöhten am Donnerstag ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr und 2026 leicht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll heuer real um 0,5 Prozent wachsen und im kommenden Jahr um 1,2 bzw. 1,0 Prozent. Im Oktober gingen die Ökonomen für 2025 von einem Wirtschaftswachstum von 0,3 (Wifo) bzw. 0,4 Prozent (IHS) aus und für 2026 von 1,1 bzw. 0,9 Prozent.

Wifo/IHS: Budgetdefizit 2025 bei 4,6 bzw. 4,4 Prozent

Wien - Die Ökonomen des Wifo und IHS prognostizieren für heuer ein gesamtstaatliches Budgetdefizit in Österreich von 4,6 bzw. 4,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Infolge der Budgetkonsolidierung erwarten beide Institute im kommenden Jahr ein Defizit von 4,2 Prozent und 2027 von 4,0 Prozent. Der Fiskalrat kam zuletzt auf ähnliche Budgetzahlen.

Strabag übernimmt AKH-Betriebsführung doch nicht

Wien - Der Baukonzern Strabag wird die Betriebsführung des AKH Wien doch nicht übernehmen. Die entsprechenden Gespräche zwischen der Strabag und dem Gesundheitsdienstleister Viacama AG (vormals Vamed AG) seien beendet worden, teilten beide Parteien am Donnerstag mit. Im Oktober war bereits die gemeinsame Übernahme des gesamten Vamed-Kerngeschäfts (von dem die AKH-Betriebsführung ein Teil ist; Anm.) durch die Baukonzerne Porr und Strabag abgeblasen worden.

Österreicher in Sachen Integration stabil kritisch

Wien - Die Stimmungslage der Österreicher in Sachen Integration ist unverändert kritisch. Laut dem neuen Integrationsbarometer, das am Donnerstag von Studienleiter Peter Hajek und Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) präsentiert wurden, meinen 72 Prozent der Befragten, dass die Integration schlecht oder sogar sehr schlecht funktioniert. 68 Prozent sind skeptisch, dass Österreich die Zuwanderung bewältigen kann.

Aufruf zur österreichweiten Wintervögel-Zählung

Wien - Von 3. bis 6. Jänner 2026 sollen österreichweit wieder eine Stunde lang die Wintervögel gezählt werden. Die Mitmach-Aktion hat sich seit ihren Anfängen im Jahr 2010 zur größten Citizen-Science-Aktion des Landes entwickelt, teilte die Vogelschutz-Organisation BirdLife Österreich als Organisator am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die "Stunde der Wintervögel" findet zum 17. Mal statt. Bei der vergangenen Zählung haben mehr als 27.000 Personen über 646.000 Vögel notiert.

