EU-Gipfel sucht Lösung zur Nutzung russischer Vermögen

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs sind am Donnerstag in Brüssel zu einem Gipfel zusammengekommen, der als entscheidend für die Zukunft der Ukraine, aber auch der EU selbst gilt. Dominiert wird das Treffen von der Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögen für die Ukraine, die dringend Geld braucht. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigte sich zuversichtlich, dass ein Ergebnis gelingen wird. Die EU-Spitzen drohen mit einem Endlosgipfel.

Ukrainische Vertreter reisen zu Gesprächen in die USA

Washington - Vertreter der Ukraine und der USA setzen laut Wolodymyr Selenskyj ihre Gespräche über die Beendigung des russischen Angriffskrieges am Freitag fort. "Am Freitag und Samstag wird unser Team in den Vereinigten Staaten von Amerika sein, sie sind bereits auf dem Weg", sagte der ukrainische Präsident am Donnerstag in Kiew. Auch europäische Politiker könnten demnach dabei sein. Für das Wochenende sind auch Verhandlungen zwischen Vertretern der USA und Russlands in Miami angesetzt.

Wifo/IHS: Österreichs Wirtschaft wächst heuer um 0,5 Prozent

Wien - Steigende Investitionen und ein höherer Staatskonsum haben Österreichs Wirtschaft im laufenden Jahr gestützt. Wifo und IHS erhöhten am Donnerstag ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr und 2026 leicht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll heuer real um 0,5 Prozent wachsen und im kommenden Jahr um 1,2 bzw. 1,0 Prozent. Im Oktober gingen die Ökonomen für 2025 von einem Wirtschaftswachstum von 0,3 (Wifo) bzw. 0,4 Prozent (IHS) aus und für 2026 von 1,1 bzw. 0,9 Prozent.

Wifo/IHS: Budgetdefizit 2025 bei 4,6 bzw. 4,4 Prozent

Wien - Die Ökonomen des Wifo und IHS prognostizieren für heuer ein gesamtstaatliches Budgetdefizit in Österreich von 4,6 bzw. 4,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Infolge der Budgetkonsolidierung erwarten beide Institute im kommenden Jahr ein Defizit von 4,2 Prozent und 2027 von 4,0 Prozent. Der Fiskalrat kam zuletzt auf ähnliche Budgetzahlen.

Komplizin von erschossenem Einbrecher in Salzburg verurteilt

Salzburg - Am Landesgericht Salzburg ist am Donnerstag eine 30-jährige Ungarin wegen mehrerer Einbruchsdiebstähle zu einer großteils bedingten Haftstrafe verurteilt worden. Bei der Frau handelt es sich um die Lebensgefährtin und Komplizin jenes 31-jährigen Ungarn, der Ende Juli 2025 bei einem gemeinsamen Einbruchsversuch in der Stadt Salzburg von einem Hausbewohner erschossen wurde. Der 66-jährige Schütze sitzt seit Mitte Oktober wegen Mordverdachts in U-Haft.

Mannheimer Amokfahrer kommt in Psychiatrie

Mannheim - Der Mannheimer Amokfahrer wird nach dem tödlichen Vorfall am Rosenmontag in der Innenstadt in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das entschied das Landgericht Mannheim am Donnerstag und verurteilte den Mann zudem unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Bei der Tat am 3. März hatte der Deutsche mit seinem Auto zwei Menschen getötet und 14 weitere teils schwer verletzt.

Österreicher in Sachen Integration stabil kritisch

Wien - Die Stimmungslage der Österreicher in Sachen Integration ist unverändert kritisch. Laut dem neuen Integrationsbarometer, das am Donnerstag von Studienleiter Peter Hajek und Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) präsentiert wurden, meinen 72 Prozent der Befragten, dass die Integration schlecht oder sogar sehr schlecht funktioniert. 68 Prozent sind skeptisch, dass Österreich die Zuwanderung bewältigen kann.

Strabag übernimmt AKH-Betriebsführung doch nicht

Wien - Der Baukonzern Strabag wird die Betriebsführung des AKH Wien doch nicht übernehmen. Die entsprechenden Gespräche zwischen der Strabag und dem Gesundheitsdienstleister Viacama AG (vormals Vamed AG) seien beendet worden, teilten beide Parteien am Donnerstag mit. Im Oktober war bereits die gemeinsame Übernahme des gesamten Vamed-Kerngeschäfts (von dem die AKH-Betriebsführung ein Teil ist; Anm.) durch die Baukonzerne Porr und Strabag abgeblasen worden.

red