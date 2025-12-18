EU-Gipfel sucht Lösung zur Nutzung russischer Vermögen

Brüssel/Moskau - Die EU-Staats- und Regierungschefs sind am Donnerstag in Brüssel zu einem Gipfel zusammengekommen, der als entscheidend für die Zukunft der Ukraine, aber auch der EU selbst gilt. Dominiert wird das Treffen von der Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögen für die Ukraine, die dringend Geld braucht. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigte sich zuversichtlich, dass ein Ergebnis gelingen wird. Die EU-Spitzen drohen mit einem Endlosgipfel.

Russische und ukrainische Vertreter in USA erwartet

Washington - Die Verhandlungen über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine werden in den kommenden Tagen in den USA fortgesetzt. Eine russische Delegation wird nach Angaben des Weißen Hauses am Wochenende zu Gesprächen mit US-Vertretern in Miami erwartet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte zudem an, dass eine Delegation seines Landes ab Freitag in den USA sein wird. Der genaue Zeitplan für die jeweiligen Gespräche war zunächst unklar.

Wifo/IHS: Österreichs Wirtschaft wächst heuer um 0,5 Prozent

Wien - Steigende Investitionen und ein höherer Staatskonsum haben Österreichs Wirtschaft im laufenden Jahr gestützt. Wifo und IHS erhöhten am Donnerstag ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr und 2026 leicht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll heuer real um 0,5 Prozent wachsen und im kommenden Jahr um 1,2 bzw. 1,0 Prozent. Im Oktober gingen die Ökonomen für 2025 von einem Wirtschaftswachstum von 0,3 (Wifo) bzw. 0,4 Prozent (IHS) aus und für 2026 von 1,1 bzw. 0,9 Prozent.

Anklage nach Drogentod einer 14-jährigen Wienerin

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat nach dem Drogentod einer 14-Jährigen im heurigen Frühjahr Anklage gegen zwei Burschen erhoben. Die Sprecherin des Landesgerichts, Christina Salzborn, bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden Strafantrag, der am kommenden Montag im Grauen Haus verhandelt wird. Den beiden 18-Jährigen wird grob fahrlässige Tötung vorgeworfen, einem von ihnen zusätzlich unerlaubter Umgang mit Suchtgiften. Er soll dem Mädchen Kokain und MDMA überlassen haben.

Mann von Lastenaufzug in Wien eingeklemmt und getötet

Wien - Ein 53 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Wien-Donaustadt am Mittwochabend getötet worden. Er war von einem Lastenaufzug im Lager des Chips-Herstellers Kelly's eingeklemmt worden. Erst Feuerwehrleuten gelang es, den Aufzug anzuheben und den Mann zu bergen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 53-Jährigen feststellen, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.

Komplizin von erschossenem Einbrecher in Salzburg verurteilt

Salzburg - Am Landesgericht Salzburg ist am Donnerstag eine 30-jährige Ungarin wegen mehrerer Einbruchsdiebstähle zu einer großteils bedingten Haftstrafe verurteilt worden. Bei der Frau handelt es sich um die Lebensgefährtin und Komplizin jenes 31-jährigen Ungarn, der Ende Juli 2025 bei einem gemeinsamen Einbruchsversuch in der Stadt Salzburg von einem Hausbewohner erschossen wurde. Der 66-jährige Schütze sitzt seit Mitte Oktober wegen Mordverdachts in U-Haft.

Mannheimer Amokfahrer kommt in Psychiatrie

Mannheim - Der Mannheimer Amokfahrer wird nach dem tödlichen Vorfall am Rosenmontag in der Innenstadt in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das entschied das Landgericht Mannheim am Donnerstag und verurteilte den Mann zudem unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Bei der Tat am 3. März hatte der Deutsche mit seinem Auto zwei Menschen getötet und 14 weitere teils schwer verletzt.

Strabag übernimmt AKH-Betriebsführung doch nicht

Wien - Der Baukonzern Strabag wird die Betriebsführung des AKH Wien doch nicht übernehmen. Die entsprechenden Gespräche zwischen der Strabag und dem Gesundheitsdienstleister Viacama AG (vormals Vamed AG) seien beendet worden, teilten beide Parteien am Donnerstag mit. Im Oktober war bereits die gemeinsame Übernahme des gesamten Vamed-Kerngeschäfts (von dem die AKH-Betriebsführung ein Teil ist; Anm.) durch die Baukonzerne Porr und Strabag abgeblasen worden.

