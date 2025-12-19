EU-Gipfel einig über 90 Milliarden Euro für Ukraine

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben einen Kompromiss zur künftigen Finanzierung der Ukraine gefunden. "Die Entscheidung, der Ukraine für den Zeitraum 2026-27 90 Milliarden Euro an Unterstützung zu gewähren, wurde genehmigt", teilte EU-Ratschef Antonio Costa auf X in den frühen Morgenstunden des Freitag in Brüssel mit. Dies erfolgt zunächst über eine gemeinsame Kreditaufnahme und nicht durch russische Gelder. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) begrüßte das Ergebnis.

Putin hält übliche Pressekonferenz zum Jahresende ab

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hält am Freitag (10.00 Uhr) seine übliche Pressekonferenz zum Jahresende ab, bei der er Fragen von Journalisten und per Telefon zugeschalteten Bürgern zu unterschiedlichsten Themen beantworten wird - von der Geopolitik bis zu Alltagsthemen. Die im Fernsehen übertragene Veranstaltung findet vor dem Hintergrund der laufenden Gespräche über ein Ende des Konflikts in der Ukraine statt.

Radpanzer-Produktion fürs Bundesheer macht Fortschritte

Wien - Die ersten neun von 225 bestellten Mannschaftstransportpanzern des Typs "Pandur Evolution" sind fertig. Das wurde am Donnerstag im Rahmen einer Betriebsbesichtigung des Rad- und Kettenfahrzeugherstellers General Dynamics European Land Systems-Steyr (GDELS) in Wien-Simmering im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) bekannt gegeben. Auch bei der "Ulan"-Modernisierung gibt es Fortschritte.

Vorerst 1,5 Mio. Euro für Betroffene des Grazer Amoklaufs

Graz/Wien - Betroffene des Amoklaufs an einer Grazer Schule, bei der am 10. Juni 2025 ein 21-Jähriger neun Schülerinnen und Schüler und eine Lehrerin mit legal erworbenen Schusswaffen tötete und weitere elf Menschen verletzte, ehe er Suizid beging, haben aus einem vom Sozialministerium eingerichteten Hilfsfonds erste Unterstützungszahlungen erhalten. Wie die mit der Abwicklung betraute Verbrechensopferhilfe "Weißer Ring" am Freitag mitteilte, wurden bisher rund 1,5 Mio. Euro ausbezahlt.

Hunderte Surfer gedenken am Bondi Beach der Terroropfer

Sydney - In Australien haben Hunderte Surfer der Opfer des verheerenden Terroranschlags am Bondi Beach in Sydney gedacht. Sie formten hierzu in der Früh mit ihren Surfbrettern im Meer einen großen Kreis und gedachten mit einer Schweigeminute der 15 Todesopfer, wie örtliche Medien berichteten. Mitglieder der jüdischen Gemeinde beteten zuvor am Strand, an dem sich eine riesige Anzahl an Surfern und Schwimmern eingefunden hatte.

Beratung warnt vor Schulden für Weihnachtsgeschenke

Wien - Weihnachten steht vor der Tür und viele Menschen wollen ihre Liebsten reich beschenken. Dabei ist die Versuchung groß, tiefer ins Geldbörsel zu greifen, als es die finanziellen Möglichkeiten erlauben. "Weihnachten ist eine Hochphase des Konsums, daher ist es natürlich eine Schuldenfalle", sagt Clemens Mitterlehner, Chef des Verbandes der Schuldenberatungen ASB, in einem APA-Interview. Er warnt vor Schulden für Weihnachtsgeschenke - "egal ob Ratenkauf oder Ausborgen".

US-Frist zur Veröffentlichung der Epstein-Akten läuft ab

Washington/New York - Bis Freitag muss die US-Regierung die Akten zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlichen. Das sieht ein Transparenzgesetz vor, das der Kongress nahezu einstimmig verabschiedet hatte. Die Opfer des Sexualstraftäters hoffen auf umfassende Aufklärung. US-Präsident Donald Trump hatte sich monatelang gegen die Veröffentlichung gesperrt. Er nannte die Epstein-Affäre einen "Schwindel" der oppositionellen Demokraten.

Vertrag über neue US-Firma für TikTok unterzeichnet

Washington - TikTok steht nach monatelanger Hängepartie kurz davor, sein Überleben in den USA zu sichern. Der Vertrag über eine neue Firma für das US-Geschäft der populären Video-App TikTok ist Medienberichten zufolge unterzeichnet worden. TikTok-Chef Shou Chew habe dies Mitarbeitern in einer E-Mail mitgeteilt, schrieben u.a. "Axios" und der Finanzdienst Bloomberg. Zu den Investoren gehören der Software-Konzern Oracle, sowie die Finanzfirmen Silver Lake aus den USA und MGX aus Abu-Dhabi.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red