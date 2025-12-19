EU-Gipfel einig über 90 Milliarden Euro für Ukraine

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben einen Kompromiss zur künftigen Finanzierung der Ukraine gefunden. "Die Entscheidung, der Ukraine für den Zeitraum 2026-27 90 Milliarden Euro an Unterstützung zu gewähren, wurde genehmigt", teilte EU-Ratschef Antonio Costa auf X in den frühen Morgenstunden des Freitag in Brüssel mit. Dies erfolgt zunächst über eine gemeinsame Kreditaufnahme und nicht durch russische Gelder. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) begrüßte das Ergebnis.

Trump: Kiew sollte sich in Verhandlungen "schnell" bewegen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine am Donnerstag zu mehr Tempo in den Verhandlungen über einen Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges gedrängt. Die Verhandler kämen "der Sache näher, aber ich hoffe, die Ukraine bewegt sich schnell", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. "Ich hoffe, die Ukraine bewegt sich schnell, weil Russland da ist", fügte er hinzu. "Jedes Mal, wenn sie sich zu viel Zeit lassen, ändert Russland seine Meinung."

RH nahm Gehälter in öffentlichen Unternehmen unter die Lupe

Wien - In 30 staatsnahen Unternehmen und Einrichtungen verdiente ein durchschnittliches Mitglied des Vorstandes oder der Geschäftsführung 2024 mehr als der Bundeskanzler (knapp 334.000 Euro). Das geht aus einer Erhebung des Rechnungshofs (RH) vom Freitag hervor. Die höchsten durchschnittlichen Vorstandsbezüge gab es demnach bei der börsennotierten Post sowie dem Verbund. Die Rechnungsprüfer haben sich die Einkommen in 445 Unternehmen und Einrichtungen des Bundes angeschaut.

Nationalbank rechnet für 2026 weiter mit geringem Wachstum

Wien - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat ihre Wachstumsprognose für das heurige Jahr etwas nach oben korrigiert, für die kommenden Jahre aber unverändert belassen. Für 2025 rechnet die Notenbank mit einem realen BIP-Zuwachs von 0,6 Prozent, nach 0,3 Prozent im September. Für 2026 und 2027 erwarten die Ökonomen wie schon in der vorherigen Prognose ein Plus von 0,8 Prozent bzw. 1,1 Prozent. Die Inflation wird im kommenden Jahr deutlich sinken.

Radpanzer-Produktion fürs Bundesheer macht Fortschritte

Wien - Die ersten neun von 225 bestellten Mannschaftstransportpanzern des Typs "Pandur Evolution" sind fertig. Das wurde am Donnerstag im Rahmen einer Betriebsbesichtigung des Rad- und Kettenfahrzeugherstellers General Dynamics European Land Systems-Steyr (GDELS) in Wien-Simmering im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) bekannt gegeben. Auch bei der "Ulan"-Modernisierung gibt es Fortschritte.

Vorerst 1,5 Mio. Euro für Betroffene des Grazer Amoklaufs

Graz/Wien - Betroffene des Amoklaufs an einer Grazer Schule, bei der am 10. Juni 2025 ein 21-Jähriger neun Schülerinnen und Schüler und eine Lehrerin mit legal erworbenen Schusswaffen tötete und weitere elf Menschen verletzte, ehe er Suizid beging, haben aus einem vom Sozialministerium eingerichteten Hilfsfonds erste Unterstützungszahlungen erhalten. Wie die mit der Abwicklung betraute Verbrechensopferhilfe "Weißer Ring" am Freitag mitteilte, wurden bisher rund 1,5 Mio. Euro ausbezahlt.

Hunderte Surfer gedenken am Bondi Beach der Terroropfer

Sydney - In Australien haben Hunderte Surfer der Opfer des verheerenden Terroranschlags am Bondi Beach in Sydney gedacht. Sie formten hierzu in der Früh mit ihren Surfbrettern im Meer einen großen Kreis und gedachten mit einer Schweigeminute der 15 Todesopfer, wie örtliche Medien berichteten. Mitglieder der jüdischen Gemeinde beteten zuvor am Strand, an dem sich eine riesige Anzahl an Surfern und Schwimmern eingefunden hatte.

Beratung warnt vor Schulden für Weihnachtsgeschenke

Wien - Weihnachten steht vor der Tür und viele Menschen wollen ihre Liebsten reich beschenken. Dabei ist die Versuchung groß, tiefer ins Geldbörsel zu greifen, als es die finanziellen Möglichkeiten erlauben. "Weihnachten ist eine Hochphase des Konsums, daher ist es natürlich eine Schuldenfalle", sagt Clemens Mitterlehner, Chef des Verbandes der Schuldenberatungen ASB, in einem APA-Interview. Er warnt vor Schulden für Weihnachtsgeschenke - "egal ob Ratenkauf oder Ausborgen".

