EU-Gipfel einig über 90 Milliarden Euro für Ukraine

Brüssel/Wien - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben einen Kompromiss zur künftigen Finanzierung der Ukraine gefunden. "Die Entscheidung, der Ukraine für den Zeitraum 2026-27 90 Milliarden Euro an Unterstützung zu gewähren, wurde genehmigt", teilte EU-Ratschef Antonio Costa auf X in den frühen Morgenstunden des Freitag in Brüssel mit. Dies erfolgt zunächst über eine gemeinsame Kreditaufnahme und nicht durch russische Gelder. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) begrüßte das Ergebnis.

Trump: Kiew sollte sich in Verhandlungen "schnell" bewegen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine am Donnerstag zu mehr Tempo in den Verhandlungen über einen Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges gedrängt. Am Wochenende sind in Florida Gespräche des US-Sondergesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner mit dem ukrainischen Chefunterhändler Rustem Umerow geplant. Russlands Präsident Wladimir dämpfte unterdessen Hoffnungen auf einen baldiges Ende des Kriegs in der Ukraine.

EU-Länder segneten Lockerung der Gentechnik-Regeln ab

EU-weit/Brüssel - Die geplanten Lockerungen der EU-Regeln für den Einsatz von Gentechnik haben in Brüssel eine weitere Hürde genommen. Vertreter der Mitgliedsländer stimmten am Freitag nach übereinstimmenden Diplomatenangaben mit knapper Mehrheit dafür, dass Produkte aus bestimmten gentechnisch veränderten Pflanzen im Supermarkt künftig keine Kennzeichnung mehr tragen müssen. Aufwendige Umweltprüfungen vor der Zulassung sollen ebenso wegfallen.

Radpanzer-Produktion fürs Bundesheer macht Fortschritte

Wien - Die ersten neun von 225 bestellten Mannschaftstransportpanzern des Typs "Pandur Evolution" sind fertig. Das wurde am Donnerstag im Rahmen einer Betriebsbesichtigung des Rad- und Kettenfahrzeugherstellers General Dynamics European Land Systems-Steyr (GDELS) in Wien-Simmering im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) bekannt gegeben. Auch bei der "Ulan"-Modernisierung gibt es Fortschritte.

Frankreichs Budgetentwurf 2026 im Parlament gescheitert

Paris - In Frankreich ist das zerstrittene Parlament mit der Aufstellung eines Budgets für das kommende Jahr gescheitert. Ein Vermittlungsausschuss beider Parlamentskammern konnte sich nicht auf einen Kompromiss einigen, wie am Freitag bekannt wurde. Da eine fristgerechte Etatverabschiedung damit in diesem Jahr nicht mehr möglich ist, wird erwartet, dass Premierminister S�bastien Lecornu nun zu einem Sondergesetz greift.

RH nahm Gehälter in öffentlichen Unternehmen unter die Lupe

Wien - In 30 staatsnahen Unternehmen und Einrichtungen verdiente ein durchschnittliches Mitglied des Vorstandes oder der Geschäftsführung 2024 mehr als der Bundeskanzler (knapp 334.000 Euro). Das geht aus einer Erhebung des Rechnungshofs (RH) vom Freitag hervor. Die höchsten durchschnittlichen Vorstandsbezüge gab es demnach bei der börsennotierten Post sowie dem Verbund. Die Rechnungsprüfer haben sich die Einkommen in 445 Unternehmen und Einrichtungen des Bundes angeschaut.

Zwei Drittel der Pyrotechnik-Verletzten sind junge Menschen

Wien - Für viele Menschen in Österreich gehört immer noch ein Feuerwerk zu Silvester dazu. Doch Pyrotechnik-Unfälle führen immer wieder zu schweren Verletzungen. Rund 200 bis 400 Personen müssen jährlich im Krankenhaus behandelt werden. Rund zwei Drittel der Verletzten sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 24 Jahre, berichtete das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) in einer Aussendung am Freitag. Immer wieder gibt es auch Todesfälle durch Feuerwerkskörper-Unfälle.

Nationalbank rechnet für 2026 weiter mit geringem Wachstum

Wien - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat ihre Wachstumsprognose für das heurige Jahr etwas nach oben korrigiert, für die kommenden Jahre aber unverändert belassen. Für 2025 rechnet die Notenbank mit einem realen BIP-Zuwachs von 0,6 Prozent, nach 0,3 Prozent im September. Für 2026 und 2027 erwarten die Ökonomen wie schon in der vorherigen Prognose ein Plus von 0,8 Prozent bzw. 1,1 Prozent. Die Inflation wird im kommenden Jahr deutlich sinken.

