SOS-Kinderdorf - Name "Gmeiner" soll entfernt werden

Wien - Nach den Vorwürfen gegenüber dem Gründer von SOS-Kinderdorf, Hermann Gmeiner, hat der Vorstand des Dachverbands SOS-Kinderdorf International (KDI) die Empfehlungen beschlossen, dass dessen Name "zeitnah" von Einrichtungen und Programmen in Trägerschaft von SOS Children's Villages entfernt werden soll. Indes gab das KDI auch bekannt, dass Personal in seiner Verwaltung abgebaut werden soll. SOS-Kinderdorf Österreich ist davon nicht betroffen, hieß es am Freitag zur APA.

EU-Gipfel einig über 90 Milliarden Euro für Ukraine

Brüssel/Wien - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben einen Kompromiss zur künftigen Finanzierung der Ukraine gefunden. "Die Entscheidung, der Ukraine für den Zeitraum 2026-27 90 Milliarden Euro an Unterstützung zu gewähren, wurde genehmigt", teilte EU-Ratschef Antonio Costa auf X in den frühen Morgenstunden des Freitag in Brüssel mit. Dies erfolgt zunächst über eine gemeinsame Kreditaufnahme und nicht durch russische Gelder. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) begrüßte das Ergebnis.

Trump schließt Krieg gegen Venezuela nicht aus

Washington - US-Präsident Donald Trump lässt die Möglichkeit eines Krieges gegen Venezuela offen. "Ich schließe das nicht aus, nein", sagte Trump am Freitag dem ‌Sender NBC News in einem Telefoninterview. Zudem drohte er nach der Beschlagnahmung eines Öltanker in der Nähe venezolanischer Gewässer in der Vorwoche mit weiteren Beschlagnahmungen. Am Dienstag hatte die US-Regierung eine Blockade für unter US-Sanktionen fallende Öltanker angeordnet, die Venezuela anlaufen oder verlassen.

Treibhausgas-Ausstoß als "Ende eines hoffnungsvollen Trends"

Graz - Österreichs Treibhausgas-Ausstoß wird 2025 gestiegen sein - und die 2024 gegenüber 2023 erzielte Reduktion wieder zunichte machen. Dies geht aus einer Untersuchung auf Basis der bis Oktober 2025 zur Verfügung stehenden Daten durch das Wegener Center der Uni Graz hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden. Die Klimaforscher Gottfried Kirchengast und Stefan Schleicher: "Der Ausstoß wird, gemessen in Tonnen CO2-Äquivalent, heuer um etwa 2,5 Prozent höher als 2024 sein."

Frankreichs Budgetentwurf 2026 im Parlament gescheitert

Paris - In Frankreich ist das zerstrittene Parlament mit der Aufstellung eines Budgets für das kommende Jahr gescheitert. Ein Vermittlungsausschuss beider Parlamentskammern konnte sich nicht auf einen Kompromiss einigen, wie am Freitag bekannt wurde. Da eine fristgerechte Etatverabschiedung damit in diesem Jahr nicht mehr möglich ist, wird erwartet, dass Premierminister S�bastien Lecornu nun zu einem Sondergesetz greift.

Nationalbank: Wirtschaftserholung bleibt gebremst

Wien - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartet in den kommenden Jahren nur einen leichten Wirtschaftsaufschwung. "Es gibt aktuell noch eine Reihe von Bremsfaktoren, die nur langsam ausklingen", sagte Notenbank-Ökonom Gerhard Fenz am Freitag bei einer Pressekonferenz. Vor allem der Konsum stocke noch, außerdem seien die Finanzierungskosten weiter relativ hoch. "Die überwiegende Mehrheit der Vorlaufindikatoren bleibt unterdurchschnittlich", so Fenz.

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit braucht neue Lunge

Oslo - Aufgrund ihrer chronischen Lungenkrankheit braucht die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) eine neue Lunge. Das teilte der norwegische Hof am Freitag mit. Demnach stehe noch nicht fest, wann sie auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt werde. Die Operation sei jedoch aufgrund des verschlechterten Zustands der Kronprinzessin der nächste notwendige Schritt, sagte Mette-Marits Arzt, Are Martin Holm, laut der Mitteilung.

EU-Länder segneten Lockerung der Gentechnik-Regeln ab

EU-weit/Brüssel - Die geplanten Lockerungen der EU-Regeln für den Einsatz von Gentechnik haben in Brüssel eine weitere Hürde genommen. Vertreter der Mitgliedsländer stimmten am Freitag nach übereinstimmenden Diplomatenangaben mit knapper Mehrheit dafür, dass Produkte aus bestimmten gentechnisch veränderten Pflanzen im Supermarkt künftig keine Kennzeichnung mehr tragen müssen. Aufwendige Umweltprüfungen vor der Zulassung sollen ebenso wegfallen.

