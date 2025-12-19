Regierung zog positive Bilanz über bisherige Arbeit

Wien - Die Regierung hat am Freitag eine positive Bilanz über ihre bisherige Arbeit gezogen. In 35 Ministerräten seien 481 Ministerratsvorträge entstanden, sagte Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) bei einer Pressekonferenz. Auf bereits Umgesetztes - vom Handyverbot bis zur Mietpreisbremse - verwiesen auch Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS). Sie zeigten sich optimistisch, dass die Umfragewerte der Koalition steigen werden.

SOS-Kinderdorf - Name "Gmeiner" soll entfernt werden

Wien - Nach den Vorwürfen gegenüber dem Gründer von SOS-Kinderdorf, Hermann Gmeiner, hat der Vorstand des Dachverbands SOS-Kinderdorf International (KDI) die Empfehlungen beschlossen, dass dessen Name "zeitnah" von Einrichtungen und Programmen in Trägerschaft von SOS Children's Villages entfernt werden soll. Indes gab das KDI auch bekannt, dass Personal in seiner Verwaltung abgebaut werden soll. SOS-Kinderdorf Österreich ist davon nicht betroffen, hieß es am Freitag zur APA.

UNO erklärt Hungersnot im Gazastreifen für beendet

Gaza/New York - Die UNO hat die im August im Gazastreifen ausgerufene Hungersnot für beendet erklärt. Die Ernährungssicherheit habe sich verbessert, sodass in keinem Gebiet mehr eine Hungersnot gemäß der IPC-Skala zum Hungermonitoring gelte, sagten die zuständigen Experten am Freitag. Die Lage bleibe jedoch weiter "kritisch". Die UNO stuft den gesamten Gazastreifen trotz eines "besseren Zugangs für humanitäre und kommerzielle Lebensmittellieferungen" demnach weiter als "Notfallgebiet" ein.

EU will Mercosur-Vertrag am 12. Jänner unterschreiben

Brüssel - Nach dem Aufschub des Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten peilt die EU nun eine Unterzeichnung am 12. Jänner in Paraguay an. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag von EU-Beamten und -Diplomaten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den Abschluss des Abkommens am Donnerstag auf das kommende Jahr verschoben, weil im Rat der 27 EU-Länder die nötige Zustimmung fehlte.

Shein muss in Frankreich nicht zusperren

Singapur - Der asiatische Onlinehändler Shein darf sein Geschäft in Frankreich fortführen. Ein Gericht in Paris lehnte am Freitag einen Antrag des französischen Staates auf eine dreimonatige Sperre der Plattform ab. Da Shein angeprangerte Angebote illegaler Waren entfernt habe, scheine die Maßnahme "unangemessen", hieß es in der Urteilsbegründung. Die Ermittlungen der Justiz gegen Shein laufen aber noch weiter.

Acht Verletzte bei Angriffen in U-Bahn-Stationen in Taipeh

Taipeh - Bei Angriffen in zwei U-Bahn-Stationen in Taipeh sind am Freitag mindestens acht Menschen verletzt worden. Fünf von ihnen hätten Stichverletzungen und Verletzungen durch stumpfe Gewalt erlitten, gab Taiwans Regierungschef Cho Jung-tai bekannt. Drei weitere Menschen hätten Herzinfarkte erlitten. Der Täter, der bei den Angriffen auch Rauchbomben warf, stürzte den Angaben zufolge von einem Gebäude und erlitt einen Herzstillstand. Sein Motiv war zunächst unklar.

Treibhausgas-Ausstoß als "Ende eines hoffnungsvollen Trends"

Graz - Österreichs Treibhausgas-Ausstoß wird 2025 gestiegen sein - und die 2024 gegenüber 2023 erzielte Reduktion wieder zunichte machen. Dies geht aus einer Untersuchung auf Basis der bis Oktober 2025 zur Verfügung stehenden Daten durch das Wegener Center der Uni Graz hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden. Die Klimaforscher Gottfried Kirchengast und Stefan Schleicher: "Der Ausstoß wird, gemessen in Tonnen CO2-Äquivalent, heuer um etwa 2,5 Prozent höher als 2024 sein."

Frankreichs Budgetentwurf 2026 im Parlament gescheitert

Paris - In Frankreich ist das zerstrittene Parlament mit der Aufstellung eines Budgets für das kommende Jahr gescheitert. Ein Vermittlungsausschuss beider Parlamentskammern konnte sich nicht auf einen Kompromiss einigen, wie am Freitag bekannt wurde. Da eine fristgerechte Etatverabschiedung damit in diesem Jahr nicht mehr möglich ist, wird erwartet, dass Premierminister S�bastien Lecornu nun zu einem Sondergesetz greift.

Wiener Leitindex ATX zwischenzeitlich auf Allzeithoch

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitag zwischenzeitlich wieder auf ein neues Rekordhoch aufgeschwungen. Der ATX stieg gegen Mittag auf das neue Allzeithoch von 5.228,66 Punkten. Gegen 14.30 Uhr lag der heimische Leitindex bei 5.213,60 Zählern, um 0,45 Prozent höher als am Vorabend. Den Höhenflug lösten hauptsächlich die Finanzwerte aus. Ins Blickfeld rückte auch die Wachstumsprognose der Oesterreichischen Nationalbank. Sie korrigierte ihre Vorhersage für 2025 etwas nach oben.

