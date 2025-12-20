US-Justiz: Epstein-Akten nicht zugunsten Trumps geändert

Washington/New York - Das US-Justizministerium hat bei der Publikation von Akten zum Skandal des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein nach eigenen Angaben keine Dateien verändert, um Präsident Donald Trump zu schützen. Das sagte Vize-Justizminister Todd Blanche am Samstag. Die Akten enthalten zahlreiche Verweise auf den demokratischen Ex-Präsidenten ‌Bill Clinton, während Amtsinhaber Trump kaum erwähnt wird. Ein Sprecher Clintons warf dem Weißen Haus vor, so von Trump ablenken zu wollen.

Selenskyj: USA für Beteiligung Europas an Ukraine-Gesprächen

Miami (Florida)/Washington - Die Ukraine hat ihre Unterstützung für von den USA vorgeschlagene Dreier-Gespräche mit Russland ‌an Bedingungen geknüpft. "Wenn ein solches ‍Treffen stattfinden könnte, um den Austausch von Kriegsgefangenen oder eine Einigung über ein dreiseitiges Treffen der Staats- und Regierungschefs zu ermöglichen, würden wir solche Vorschläge unterstützen. Mal sehen, wie sich die Dinge entwickeln", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag vor Journalisten in Kiew.

Selenskyj sieht "schwierige" Lage nach Angriff auf Odessa

Odessa - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Lage in der südlichen ‌Hafenregion Odessa als schwierig bezeichnet. Russland verstärke seine Angriffe, um der Ukraine den Zugang zum Schwarzen Meer zu blockieren, sagte er am Samstag. Bei einem russischen Raketenangriff auf Odessa waren in der Nacht acht Menschen getötet und 27 verletzt worden. In der Region liegen für Handel und Treibstoffversorgung der Ukraine wichtige Häfen.

Weihnachtsgeschäft stützt Trendwende im Handel

Wien/Österreich-weit - Ein für die Händler umsatzstarker vierter Advent-Einkaufssamstag hat das Weihnachtsgeschäft noch einmal angekurbelt. Einkaufsstraßen und Einkaufszentren waren österreichweit stark frequentiert. Nach mehreren Jahren mit sinkenden Realumsätzen erwartet der heimische Einzelhandel für 2025 ein inflationsbereinigtes Erlösplus.

Marterbauer stellt Förderkürzungen in Aussicht

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht das Bundesbudget auf Kurs. Zuversichtlich stimmt ihn auch die "langsame wirtschaftliche Erholung", die "natürlich" die Bemühungen unterstütze, wie er am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast" erklärte: "Man hatte ja zwei Jahre lang den Eindruck, es geht alles nach unten und in Österreich bricht alles zusammen." Nun sei "Licht am Ende des Tunnels". Ein neues Sparpaket schließt er dennoch nicht aus. Eine Förderkürzung sei "fix vereinbart".

Kärntner Arzt wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt

Klagenfurt - Ein Kärntner Arzt muss sich demnächst am Landesgericht Klagenfurt wegen grob fahrlässiger Tötung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit verantworten. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte auf APA-Anfrage den Strafantrag, über den die "Kronen Zeitung" berichtet hatte. Die Praktiken des Mediziners waren im Prozess zum Krebstod einer 14-Jährigen in den Fokus gerückt. Der Arzt soll den Tumor ausgependelt und für gutartig befunden haben, so der Vorwurf.

US-Druck auf Venezuela: Lula besorgt - Milei erfreut

Washington/Caracas - Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump gegen die linksnationalistische Führung in Venezuela wird in Lateinamerika unterschiedlich kommentiert. Brasiliens linksgerichteter Präsident Luiz In�cio ⁠Lula da Silva warnte am Samstag bei einem Mercosur-Treffen in Foz do Igua�u vor einem militärischen Einsatz der Supermacht in der Region. Sein rechtspopulistischer Amtskollege aus Argentinien, Javier Milei, begrüßte hingegen die Schritte zur "Befreiung des venezolanischen Volks".

Erster Mensch im Rollstuhl ins All gereist

Houston (Texas) - Als erster Mensch im Rollstuhl ist die Deutsche Michaela Benthaus ins All geflogen. Die querschnittsgelähmte Raumfahrtingenieurin reiste am Samstag als Touristin für einen Kurztrip von wenigen Minuten mit einer Rakete des US-Unternehmens Blue Origin in den Weltraum. An Bord befanden sich insgesamt sechs Touristen. Blue Origin gehört dem US-Multimilliardär Jeff Bezos, Gründer des Onlineriesen Amazon.

