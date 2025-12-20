US-Justiz: Epstein-Akten nicht zugunsten Trumps geändert

Washington/New York - Das US-Justizministerium hat bei der Publikation von Akten zum Skandal des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein nach eigenen Angaben keine Dateien verändert, um Präsident Donald Trump zu schützen. Das sagte Vize-Justizminister Todd Blanche am Samstag. Die Akten enthalten zahlreiche Verweise auf den demokratischen Ex-Präsidenten ‌Bill Clinton, während Amtsinhaber Trump kaum erwähnt wird. Ein Sprecher Clintons warf dem Weißen Haus vor, so von Trump ablenken zu wollen.

Selenskyj: Bedingungen für Gespräche mit USA und Russland

Miami (Florida)/Washington - Die Ukraine hat ihre Unterstützung für von den USA vorgeschlagene Dreier-Gespräche mit Russland ‌an Bedingungen geknüpft. "Wenn ein solches ‍Treffen stattfinden könnte, um den Austausch von Kriegsgefangenen oder eine Einigung über ein dreiseitiges Treffen der Staats- und Regierungschefs zu ermöglichen, würden wir solche Vorschläge unterstützen. Mal sehen, wie sich die Dinge entwickeln", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag vor Journalisten in Kiew.

Weihnachtsgeschäft stützt Trendwende im Handel

Wien/Österreich-weit - Ein für die Händler umsatzstarker vierter Advent-Einkaufssamstag hat das Weihnachtsgeschäft noch einmal angekurbelt. Einkaufsstraßen und Einkaufszentren waren österreichweit stark frequentiert. Nach mehreren Jahren mit sinkenden Realumsätzen erwartet der heimische Einzelhandel für 2025 ein inflationsbereinigtes Erlösplus.

Nahost-Vermittler fordern "Zurückhaltung" im Gazastreifen

Gaza/Miami - Nach Gesprächen über die Zukunft des Gazastreifens haben die USA, Ägypten, Katar und die Türkei Israel und die radikalislamische Hamas zur Zurückhaltung aufgefordert. "Wir appellieren an alle Parteien, ihre Verpflichtungen einzuhalten, Zurückhaltung zu üben und mit den Kontrollmaßnahmen zu kooperieren", ließ der US-Sondergesandte Steve Witkoff am Samstag im Onlinedienst X wissen. Witkoff hatte am Freitag Vertreter der drei Länder in Miami im US-Bundesstaat Florida getroffen.

Forbes: Elon Musk erste Person mit über 700 Mrd. Vermögen

Dover (Delaware)/Palo Alto (Kalifornien) - Das Nettovermögen von Tesla-Chef Elon Musk ist nach ⁠einer Gerichtsentscheidung in den USA auf 749 Milliarden Dollar (639,52 Mrd. Euro) gestiegen. Der Oberste Gerichtshof ‌des Bundesstaates Delaware setzte am Freitag ein Aktienoptionspaket im Wert von 139 Milliarden Dollar wieder in Kraft, das im vergangenen ‍Jahr für nichtig erklärt worden war. Dies geht aus der Milliardärsliste des Magazins "Forbes" hervor.

Marterbauer stellt Förderkürzungen in Aussicht

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht das Bundesbudget auf Kurs. Zuversichtlich stimmt ihn auch die "langsame wirtschaftliche Erholung", die "natürlich" die Bemühungen unterstütze, wie er am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast" erklärte: "Man hatte ja zwei Jahre lang den Eindruck, es geht alles nach unten und in Österreich bricht alles zusammen." Nun sei "Licht am Ende des Tunnels". Ein neues Sparpaket schließt er dennoch nicht aus. Eine Förderkürzung sei "fix vereinbart".

US-Druck auf Venezuela: Lula besorgt - Milei erfreut

Washington/Caracas - Der Druck von US-Präsident Donald Trump auf die linksnationalistische Führung in Venezuela wird in Lateinamerika unterschiedlich kommentiert. Brasiliens linksgerichteter Präsident Luiz In�cio ⁠Lula da Silva warnte am Samstag vor einem Militäreinsatz der Supermacht in der Region. Sein rechtspopulistischer Amtskollege aus Argentinien, Javier Milei, begrüßte hingegen Schritte zur "Befreiung des venezolanischen Volks". Trump hatte zuletzt einen Krieg nicht mehr ausgeschlossen.

Fünf Verletzte bei Pkw-Crash in Tirol

Längenfeld - Fünf Verletzte, darunter drei Kinder, hat Samstagnachmittag ein Zusammenstoß zweier Pkw auf der Ötztalstraße (B 186) in Längenfeld in Tirol (Bezirk Imst) gefordert. Ein 60-jähriger Deutscher war mit seinem Auto aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Wagen eines entgegenkommenden 55-jährigen Österreichers kollidiert. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und gerieten in das angrenzende Feld.

