Schwarz feiert im Riesentorlauf von Alta Badia Comebacksieg

Alta Badia - Der Kärntner Marco Schwarz ist im alpinen Ski-Weltcup auf die Siegesstraße zurückgekehrt. Erstmals seit seinem Ende 2023 erlittenen Kreuzbandriss gewann er am Sonntag ein Rennen, den Klassiker von Alta Badia - sein siebenter Weltcupsieg bzw. der zweite im Riesentorlauf nach dem im US-Ort Palisades Tahoe Ende Februar 2023. Schwarz brachte seine Halbzeitführung 0,18 Sek. vor Lucas Pinheiro Braathen (BRA) ins Ziel, der Salzburger Stefan Brennsteiner wurde Dritter (+0,22).

Festnahme nach Tötung einer Österreicherin in Costa Rica

Wien/San Jose - Im Fall einer in Costa Rica getöteten Österreicherin und ihres deutschen Lebensgefährten hat es am Freitag Festnahmen gegeben, wie mehrere Medien berichten. Sie berufen sich auf eine Meldung der Ermittlungsbehörde OIJ. Das Paar hatte ihr Grundstück mit Haus in Quepos zum Verkauf angeboten. Laut Staatsanwaltschaft gaben sich die Verdächtigen als Käufer aus, unterzeichneten eine Kaufoption, zahlten aber nie. Stattdessen überfielen sie das Paar, um an das Anwesen zu kommen.

Urlauber stirbt bei Sessellift-Unfall in Montenegro

Podgorica - Ein deutscher Urlauber ist beim Absturz aus einem Sessellift im Norden von Montenegro ums Leben gekommen. Das bestätigte der Bürgermeister der Gemeinde Zabljak, Rados Zugic, im montenegrinischen Fernsehen. Die Ehefrau des Opfers sei bei dem Vorfall, der sich am Samstag ereignete, verletzt worden. Das Ehepaar hatte den Sessellift im Skizentrum Savin Kuk nahe Zabljak im montenegrinischen Durmitor-Gebirge benutzt, als es zu dem Unglück kam.

Laut Kreml kein Treffen mit USA und Ukraine geplant

Moskau - Der russische Präsidentenberater Juri Uschakow hat Berichte über ein mögliches direktes Treffen zwischen Gesandten der USA, der Ukraine und Russlands dementiert. "Bisher hat niemand ernsthaft über dieses Vorhaben gesprochen und meines Wissens ist dies nicht in Vorbereitung", erklärte Uschakow am Sonntag laut russischen Nachrichtenagenturen vor Journalisten. Seit Freitag wurde in Miami in separaten Gesprächen über eine Beendigung des Konflikts in der Ukraine beraten.

Neun Tote, zehn Verletzte bei Waffenangriff in Südafrika

Johannesburg - In Südafrika sind bei einem Schusswaffenangriff nahe Johannesburg mindestens neun Menschen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei der Attacke in der Township Bekkersdal zehn weitere Menschen verletzt. Demnach eröffneten die Angreifer aus zwei Fahrzeugen heraus das Feuer auf die Gäste einer Bar, schossen wahllos um sich und flohen vom Tatort. Weder zu einem möglichen Motiv der Tat noch zur Identität der Angreifer lagen der Polizei zufolge Informationen vor.

Israel billigt 19 neue Siedlungen im Westjordanland

Jerusalem/Ramallah - Israel hat die Schaffung von 19 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland gebilligt. Das gab der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich am Sonntag auf X bekannt. Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert, wo heute mehr als 700.000 Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern leben. Nach internationalem Recht sind die Siedlungen dort illegal.

Massiver Stromausfall in San Francisco

San Francisco - In großen Teilen der US-Stadt San Francisco ist der Strom stundenlang ausgefallen. Nach Angaben des Energieversorgers Pacific Gas & Electric (PG&E) waren davon am Samstag zwischenzeitlich rund 130.000 Stromkunden betroffen - knapp ein Drittel der Gesamtzahl in der nordkalifornischen Metropole. Um 23.30 Uhr (Ortszeit) - etwa zehn Stunden nach Beginn des Problems - waren demnach noch rund 35.000 Anschlüsse ohne Strom. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben.

Falsche Spendensammler am Wiener Christkindlmarkt unterwegs

Wien - Die vorweihnachtliche Hilfsbereitschaft mancher Christkindlmarkt-Besucher ist Samstagabend in Wien schamlos ausgenutzt worden. Zwei falsche Spendensammler waren in Schönbrunn in Hietzing unterwegs, um angeblich Geld für eine Suppenküche zu sammeln. Die Deutsche (40) und ihr 18-jähriger Sohn fielen Polizisten auf, die zur Sicherheit auf dem Adventmarkt unterwegs waren. Bei ihnen wurde ein vierstelliger Betrag sichergestellt. Das Duo wurde angezeigt, so die Polizei am Sonntag.

