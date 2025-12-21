Schwarz feiert im Riesentorlauf von Alta Badia Comebacksieg

Alta Badia - Der Kärntner Marco Schwarz ist im alpinen Ski-Weltcup auf die Siegesstraße zurückgekehrt. Erstmals seit seinem Ende 2023 erlittenen Kreuzbandriss gewann er am Sonntag ein Rennen, den Klassiker von Alta Badia - sein siebenter Weltcupsieg bzw. der zweite im Riesentorlauf nach dem im US-Ort Palisades Tahoe Ende Februar 2023. Schwarz brachte seine Halbzeitführung 0,18 Sek. vor Lucas Pinheiro Braathen (BRA) ins Ziel, der Salzburger Stefan Brennsteiner wurde Dritter (+0,22).

Festnahme nach Tötung einer Österreicherin in Costa Rica

Wien/San Jose - Im Fall einer in Costa Rica getöteten Österreicherin und ihres deutschen Lebensgefährten hat es am Freitag Festnahmen gegeben, wie mehrere Medien berichten. Sie berufen sich auf eine Meldung der Ermittlungsbehörde OIJ. Das Paar hatte ihr Grundstück mit Haus in Quepos zum Verkauf angeboten. Laut Staatsanwaltschaft gaben sich die Verdächtigen als Käufer aus, unterzeichneten eine Kaufoption, zahlten aber nie. Stattdessen überfielen sie das Paar, um an das Anwesen zu kommen.

27 Tonnen Kokain auf hoher See vor Kolumbien beschlagnahmt

Bogota - Die kolumbianische Marine hat auf hoher See 27 Tonnen Kokain sichergestellt. Im Pazifik seien auf mehreren Schiffen neun Tonnen des Rauschgifts beschlagnahmt worden, teilte Präsident Gustavo Petro mit. An dem Einsatz seien auch Sicherheitskräfte aus Panama, Australien, Costa Rica und El Salvador beteiligt gewesen. Bei einer zweiten Operation seien nahe den Kanarischen Inseln mit Unterstützung europäischer Polizeikräfte 18 Tonnen Kokain sichergestellt worden.

Laut Kreml kein Treffen mit USA und Ukraine geplant

Moskau - Der russische Präsidentenberater Juri Uschakow hat Berichte über ein mögliches direktes Treffen zwischen Gesandten der USA, der Ukraine und Russlands dementiert. "Bisher hat niemand ernsthaft über dieses Vorhaben gesprochen und meines Wissens ist dies nicht in Vorbereitung", erklärte Uschakow am Sonntag laut russischen Nachrichtenagenturen vor Journalisten. Seit Freitag wurde in Miami in separaten Gesprächen über eine Beendigung des Konflikts in der Ukraine beraten.

Premier Albanese bei Gedenken am Bondi Beach ausgebuht

Sydney - Tausende Menschen haben am Sonntag am Bondi Beach in Sydney der 15 Todesopfer des Terroranschlags auf ein jüdisches Fest vor einer Woche gedacht. Die Abendveranstaltung (Ortszeit) der jüdischen Gemeinde im Bundesstaat New South Wales begann mit einer Schweigeminute. Als danach neben anderen Gästen auch Premierminister Anthony Albanese begrüßte wurde, mischten sich unter den Beifall auch wütende Buh-Rufe. Der Premier ordnete inzwischen eine Untersuchung an.

Israel billigt 19 neue Siedlungen im Westjordanland

Jerusalem/Ramallah - Israel hat die Schaffung von 19 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland gebilligt. Das gab der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich am Sonntag auf X bekannt. Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert, wo heute mehr als 700.000 Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern leben. Nach internationalem Recht sind die Siedlungen dort illegal.

Massiver Stromausfall in San Francisco

San Francisco - In großen Teilen der US-Stadt San Francisco ist der Strom stundenlang ausgefallen. Nach Angaben des Energieversorgers Pacific Gas & Electric (PG&E) waren davon am Samstag zwischenzeitlich rund 130.000 Stromkunden betroffen - knapp ein Drittel der Gesamtzahl in der nordkalifornischen Metropole. Um 23.30 Uhr (Ortszeit) - etwa zehn Stunden nach Beginn des Problems - waren demnach noch rund 35.000 Anschlüsse ohne Strom. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben.

Schuss auf Eingang von Moschee in Hollabrunn

Hollabrunn - Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag auf den Eingangsbereich der Moschee des Vereins der Albanischen Muslime in Hollabrunn geschossen. In den Räumlichkeiten befand sich zum Zeitpunkt der Tat niemand mehr, verletzt wurde ebenfalls niemand, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich zur APA.

