Maler Arnulf Rainer gestorben

Wien - Der weltbekannte österreichische Maler Arnulf Rainer ist tot. Er verstarb am Donnerstag zu Hause in Oberösterreich kurz nach seinem 96. Geburtstag, wie die Familie Rainers am Sonntagnachmittag der APA bestätigte. Rainer war einer der bedeutendsten Vertreter der heimischen Nachkriegskunst. Sein Werk ist umfangreich und vielschichtig. Nach Anfängen im Surrealismus und Informel gelangte er vor allem mit seinen Übermalungen zum Welterfolg.

USA fingen weiteres Schiff vor Venezuela ab

Washington/Caracas - Die USA haben am Sonntag ein weiteres ⁠Schiff vor der Küste Venezuelas in internationalen Gewässern abgefangen. Dies ‌teilten zwei US-Regierungsvertreter, die anonym bleiben wollten, der Nachrichtenagentur Reuters mit. Es ist der zweite derartige Einsatz ‍an diesem Wochenende. US-Präsident Donald Trump hatte vor wenigen Tagen eine "Blockade" aller sanktionierten Öltanker angekündigt, die Venezuela anlaufen oder verlassen.

Laut Kreml kein Treffen mit USA und Ukraine geplant

Moskau - Der russische Präsidentenberater Juri Uschakow hat Berichte über ein mögliches direktes Treffen zwischen Gesandten der USA, der Ukraine und Russlands dementiert. "Bisher hat niemand ernsthaft über dieses Vorhaben gesprochen und meines Wissens ist dies nicht in Vorbereitung", erklärte Uschakow am Sonntag laut russischen Nachrichtenagenturen vor Journalisten. Seit Freitag wurde in Miami in separaten Gesprächen über eine Beendigung des Konflikts in der Ukraine beraten.

Premier Albanese bei Gedenken am Bondi Beach ausgebuht

Sydney - Tausende Menschen haben am Sonntag am Bondi Beach in Sydney der 15 Todesopfer des Terroranschlags auf ein jüdisches Fest vor einer Woche gedacht. Die Abendveranstaltung (Ortszeit) der jüdischen Gemeinde im Bundesstaat New South Wales begann mit einer Schweigeminute. Als danach neben anderen Gästen auch Premierminister Anthony Albanese begrüßte wurde, mischten sich unter den Beifall auch wütende Buh-Rufe. Der Premier ordnete inzwischen eine Untersuchung an.

US-Justizministerium verteidigt Löschung von Epstein-Daten

Washington/New York - Die plötzliche Löschung von mehr als einem Dutzend Dateien aus den online veröffentlichten Epstein-Akten ist nach Angaben des US-Justizministeriums auf Bitten von Betroffenen erfolgt. Die entfernten Fotos zeigten potenzielle Opfer des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, die zuvor nicht als solche identifiziert worden seien, sagte der stellvertretende Justizminister Todd Blanche am Sonntag bei NBC News.

27 Tonnen Kokain auf hoher See vor Kolumbien beschlagnahmt

Bogota - Die kolumbianische Marine hat auf hoher See 27 Tonnen Kokain sichergestellt. Im Pazifik seien auf mehreren Schiffen neun Tonnen des Rauschgifts beschlagnahmt worden, teilte Präsident Gustavo Petro mit. An dem Einsatz seien auch Sicherheitskräfte aus Panama, Australien, Costa Rica und El Salvador beteiligt gewesen. Bei einer zweiten Operation seien nahe den Kanarischen Inseln mit Unterstützung europäischer Polizeikräfte 18 Tonnen Kokain sichergestellt worden.

Chance auf weiße Weihnachten im Osten und Süden

Wien - Die Chance auf weiße Weihnachten in diesem Jahr ist ziemlich groß. Vor allem im Süden und im Osten Österreichs könnte es am Heiligen Abend leicht schneien, wie die Meteorologen von Geosphere Austria am Sonntag prognostizierten. Bis auf den Westen bedecken dann überall dichte Wolken den Himmel, es wird auch tendenziell kälter. Schnee könnte es auch am zweiten und dritten Weihnachtsfeiertag geben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

