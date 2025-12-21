Die österreichische Malerikone Arnulf Rainer ist tot

Wien - Der weltbekannte österreichische Maler Arnulf Rainer ist tot. Er verstarb am Donnerstag zu Hause in Oberösterreich kurz nach seinem 96. Geburtstag, wie die Familie Rainers am Sonntagnachmittag der APA bestätigte. Rainer war einer der bedeutendsten Vertreter der heimischen Nachkriegskunst, der es vor allem mit seinen Übermalungen zu Welterfolg brachte. "Arnulf Rainer, eine Ikone, ist von uns gegangen", würdigte Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Jahrhundertmaler.

Selenskyj zufrieden mit Friedensgesprächen in Miami

Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zufrieden über den Verlauf der Gespräche in den USA über eine Friedenslösung für den Ukraine-Krieg gezeigt. "Die Arbeit an den Dokumenten über die Beendigung des Kriegs, über Sicherheitsgarantien und den Wiederaufbau geht weiter - jeder Punkt wird detailliert durchgesprochen", sagte er am Sonntag in seiner abendlichen Videoansprache. Die Zusammenarbeit mit den US-Vertretern sei konstruktiv. "Das ist wichtig", betonte er.

Laut Kiew 50 Einwohner aus Grenzregion verschleppt

Kiew (Kyjiw) - Russische Soldaten haben nach ukrainischen Angaben ungefähr 50 Ukrainer aus der Grenzregion Sumy im Nordosten des Landes nach Russland verschleppt. Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez schrieb bei Telegram unter Berufung auf vorläufige Informationen, dass Soldaten der russischen Streitkräfte bereits am Donnerstag ungefähr 50 Einwohner des Dorfs Hrabowske gefangen genommen und am Samstag nach Russland verschleppt hätten.

US-Abgeordnete wollen Freigabe aller Epstein-Akten erzwingen

Washington/New York - Zwei US-Kongressmitglieder wollen Justizministerin Pam Bondi über einen parlamentarischen Winkelzug zur Veröffentlichung der restlichen Epstein-Akten zwingen. Mit dem Demokraten Ro Khanna arbeite er an einem entsprechenden Entwurf, sagte der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie am Sonntag CBS News. Bondi müsste für jeden Tag eine Geldstrafe zahlen, an dem die Dokumente in der Affäre um den gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nicht herausgegeben werden.

USA fingen weiteres Schiff vor Venezuela ab

Washington/Caracas - Die USA haben am Sonntag ein weiteres ⁠Schiff vor der Küste Venezuelas in internationalen Gewässern abgefangen. Dies ‌teilten zwei US-Regierungsvertreter, die anonym bleiben wollten, der Nachrichtenagentur Reuters mit. Es ist der zweite derartige Einsatz ‍an diesem Wochenende. US-Präsident Donald Trump hatte vor wenigen Tagen eine "Blockade" aller sanktionierten Öltanker angekündigt, die Venezuela anlaufen oder verlassen.

Frankreich plant das größte Kriegsschiff Europas

Paris - Frankreich will mit dem Bau eines neuen, größeren und moderneren Flugzeugträgers seine Stellung als Seemacht ausbauen. Präsident Emmanuel Macron bestätigte am Sonntag entsprechende ‌Pläne, die er bereits 2020 vorgestellt hatte. Das Schiff solle den in die Jahre gekommenen Flugzeugträger "Charles de Gaulle" ersetzen. Die Gesamtkosten werden auf mehr als zehn Milliarden Euro geschätzt.

89-Jähriger stach auf Ehefrau ein

Nestelbach bei Graz - Ein 89-jähriger Mann ist am Sonntag nach einem Messerangriff auf seine fünf Jahre jüngere Frau in Nestelbach bei Graz festgenommen worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend mitteilte, soll er zuhause ohne Vorwarnung auf die 84-Jährige eingestochen haben. Sie sei mit schweren Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert worden. Der demenzkranke Mann kann sich an die Tat nicht mehr erinnern. Er wurde festgenommen und mit einem Betretungsverbot belegt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red