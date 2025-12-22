USA loben Gespräche mit Ukraine und Russland als konstruktiv

Moskau - Die dreitägigen Verhandlungen in Miami über ein Ende des Ukraine-Kriegs sind aus Sicht der Chefunterhändler der USA, der Ukraine und Russlands positiv verlaufen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats Rustem Umjerow teilten jeweils wortgleich auf der Plattform X mit, ihre Gespräche seien "produktiv und konstruktiv" gewesen.

Epstein-Akten: Zuvor entferntes Trump-Foto wieder zugänglich

Washington/New York - Das US-Justizministerium hat ein Foto von US-Präsident ⁠Donald Trump wieder in die veröffentlichten Akten zum Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey ‌Epstein aufgenommen. Es war zuvor entfernt worden, um es zu überprüfen. Nach der Prüfung sei festgestellt worden, dass es keine Beweise ‍dafür gebe, dass auf dem Foto Opfer von Epstein abgebildet seien, teilte das Ministerium am Sonntag (Ortszeit) auf der Plattform X mit.

Justizministerin Sporrer will zwei neue Gefängnisse bauen

Wien - Österreichs Justizanstalten sind überfüllt. Um die Situation zu verbessern, gibt es für Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) nur eine Lösung: neue Gefängnisse. Im Gespräch mit der APA kündigte sie an, im kommenden Jahr gleich zwei Bauvorhaben auf den Weg bringen zu wollen: eine Justizanstalt und wenn möglich ein forensisch-therapeutisches Zentrum "im Westen" Österreichs. Gespräche mit dem Finanzminister seien schon "avisiert". Der Bau dürfte wohl Sporrers Amtszeit überdauern.

Pensionslücke zeigt Ungleichheit am Arbeitsmarkt

Wien - In fast keinem anderen OECD-Land klafft die Pensionslücke zwischen Männern und Frauen so weit wie in Österreich. Österreich hat im Vorjahr die viertgrößte Lücke der 35 OECD-Staaten aufgewiesen. Schuld daran sind laut einer OECD-Studie Unterschiede im Hinblick auf Einkommen, Arbeitsstunden und Pflegearbeit. Die Pensionslücke zu schließen werde Jahrzehnte dauern, betonte OECD-Ökonom Maciej Lis im Gespräch mit der APA.

Berichte: USA verfolgen dritten Öltanker vor Venezuela

Washington/Caracas - Nur einen Tag nach der jüngsten Beschlagnahmung eines Öltankers vor der Küste Venezuelas versucht die US-Küstenwache Medienberichten zufolge, einen weiteren Tanker unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Küstenwache verfolge ein sanktioniertes Schiff, berichteten unter anderem der US-Sender NBC News und das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Weißes Haus: 235 Mrd. Dollar Zolleinnahmen seit Jänner

Washington - Die USA haben nach Angaben des Weißen Hauses seit Jänner umgerechnet rund 200 Mrd. Euro an Zolleinnahmen verzeichnet. "Das US-Finanzministerium hat seit Jänner 2025 mehr als 235 Mrd. US-Dollar an Zöllen eingenommen", heißt es in einem mit Lo-Fi-Musik unterlegten Weihnachts-Livestream des Weißen Hauses auf Youtube.

