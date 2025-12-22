Justizministerin Sporrer will zwei neue Gefängnisse bauen

Wien - Österreichs Justizanstalten sind überfüllt. Um die Situation zu verbessern, gibt es für Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) nur eine Lösung: neue Gefängnisse. Im Gespräch mit der APA kündigte sie an, im kommenden Jahr gleich zwei Bauvorhaben auf den Weg bringen zu wollen: eine Justizanstalt und wenn möglich ein forensisch-therapeutisches Zentrum "im Westen" Österreichs. Gespräche mit dem Finanzminister seien schon "avisiert". Der Bau dürfte wohl Sporrers Amtszeit überdauern.

USA loben Gespräche mit Ukraine und Russland als konstruktiv

Moskau - Die dreitägigen Verhandlungen in Miami über ein Ende des Ukraine-Kriegs sind aus Sicht der Chefunterhändler der USA, der Ukraine und Russlands positiv verlaufen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats Rustem Umjerow teilten jeweils wortgleich auf der Plattform X mit, ihre Gespräche seien "produktiv und konstruktiv" gewesen.

General bei Autobombenanschlag in Moskau getötet

Moskau - Bei der Explosion einer Autobombe in Moskau ist am Montag nach offiziellen Angaben ein russischer General getötet worden. Bei dem Toten handle es sich um Generalleutnant Fanil Sarwarow, teilte das staatliche Ermittlungskomitee mit. Er habe die Abteilung für operative Ausbildung der Armee im russischen Generalstab geleitet. Es werde nicht ausgeschlossen, dass die Bombe von ukrainischen Spezialkräften gelegt worden sei, hieß es.

Zadrazil mit neuem Punkterekord Fußballerin des Jahres 2025

Wien - Für Sarah Zadrazil hat sich ein Kreis geschlossen: Nach dem Triumph bei der Premieren-Ausgabe 2018 ist die Mittelfeldspielerin auch 2025 Österreichs Fußballerin des Jahres. Die 32-Jährige triumphierte bei der achten Auflage der von der APA - Austria Presse Agentur unter den Sport-Verantwortlichen der zehn Frauen-Bundesliga-Clubs durchgeführten Wahl mit 34 Punkten. Das ist ein neuer Rekord. Hinter der am Kreuzband verletzten FC-Bayern-Stütze landete Manuela Zinsberger (11).

Kinderbande soll Kfz-Diebstähle in NÖ verübt haben

Sollenau/Felixdorf/Baden - Sechs Verdächtige im Alter von elf bis 14 Jahren sollen eine Reihe von Delikten von Fahrzeugdiebstählen über Einbrüche in Kfz bis hin zu Sachbeschädigungen an Pkw in Niederösterreich verübt haben. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben von Montag mindestens 20.000 Euro. Ein 14-Jähriger war großteils geständig und wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Die fünf Unmündigen wurden zu den zuständigen Krisenzentren bzw. Erziehungsberechtigten gebracht.

Japan will weltgrößtes AKW wieder hochfahren

Tokio - Knapp 15 Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima steht Japan vor der Wiederinbetriebnahme des weltgrößten Atomkraftwerks. Das Regionalparlament der Präfektur Niigata sprach Gouverneur Hideyo Hanazumi am Montag das Vertrauen aus, der die Pläne im vergangenen Monat befürwortet hatte, und machte damit den Weg für die Wiederaufnahme des Betriebs des Kraftwerks Kashiwazaki-Kariwa frei.

Spanische Weihnachtslotterie lockt mit Rekordgewinn

Madrid - Ganz Spanien blickt am Montag hoffnungsvoll auf das Madrider Opernhaus: Im Teatro Real findet zwei Tage vor dem Heiligen Abend die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie statt - und die schüttet dieses Jahr Gewinne in Rekordhöhe aus. Insgesamt werden mehr als 2,77 Milliarden Euro verteilt - rund 70 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Zeremonie beginnt um 9.00 Uhr. Die vor mehr als 200 Jahren gegründete Lotterie gilt als die älteste der Welt.

Epstein-Akten: Zuvor entferntes Trump-Foto wieder zugänglich

Washington/New York - Das US-Justizministerium hat ein Foto von US-Präsident ⁠Donald Trump wieder in die veröffentlichten Akten zum Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey ‌Epstein aufgenommen. Es war zuvor entfernt worden, um es zu überprüfen. Nach der Prüfung sei festgestellt worden, dass es keine Beweise ‍dafür gebe, dass auf dem Foto Opfer von Epstein abgebildet seien, teilte das Ministerium am Sonntag (Ortszeit) auf der Plattform X mit.

