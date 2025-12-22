Justizministerin Sporrer will zwei neue Gefängnisse bauen

Wien - Österreichs Justizanstalten sind überfüllt. Um die Situation zu verbessern, gibt es für Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) nur eine Lösung: neue Gefängnisse. Im Gespräch mit der APA kündigte sie an, im kommenden Jahr gleich zwei Bauvorhaben auf den Weg bringen zu wollen: eine Justizanstalt und wenn möglich ein forensisch-therapeutisches Zentrum "im Westen" Österreichs. Gespräche mit dem Finanzminister seien schon "avisiert". Der Bau dürfte wohl Sporrers Amtszeit überdauern.

USA loben Gespräche mit Ukraine und Russland als konstruktiv

Moskau - Die dreitägigen Verhandlungen in Miami über ein Ende des Ukraine-Kriegs sind aus Sicht der Chefunterhändler der USA, der Ukraine und Russlands positiv verlaufen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats Rustem Umjerow teilten jeweils wortgleich auf der Plattform X mit, ihre Gespräche seien "produktiv und konstruktiv" gewesen.

General bei Autobombenanschlag in Moskau getötet

Moskau - Bei der Explosion einer Autobombe in Moskau ist am Montag nach offiziellen Angaben ein russischer General getötet worden. Bei dem Toten handle es sich um Generalleutnant Fanil Sarwarow, teilte das staatliche Ermittlungskomitee mit. Er habe die Abteilung für operative Ausbildung der Armee im russischen Generalstab geleitet. Es werde nicht ausgeschlossen, dass die Bombe von ukrainischen Spezialkräften gelegt worden sei, hieß es.

Innenminister Karner verteidigt umstrittenes Islam-Posting

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Montag ein Social-Media-Posting seiner Partei zu Ergebnissen des Integrationsbarometers zum Zusammenleben mit Muslimen verteidigt, das zuvor auch bei den Koalitionspartnern SPÖ und NEOS für Unmut gesorgt hat. Betreffender Satz stamme aus einer "wissenschaftlichen Untersuchung" eines "renommierten Instituts", so Karner im Ö1-"Morgenjournal".

Japan will weltgrößtes AKW wieder hochfahren

Tokio - Knapp 15 Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima steht Japan vor der Wiederinbetriebnahme des weltgrößten Atomkraftwerks. Das Regionalparlament der Präfektur Niigata sprach Gouverneur Hideyo Hanazumi am Montag das Vertrauen aus, der die Pläne im vergangenen Monat befürwortet hatte, und machte damit den Weg für die Wiederaufnahme des Betriebs des Kraftwerks Kashiwazaki-Kariwa frei.

Pensionslücke zeigt Ungleichheit am Arbeitsmarkt

Wien - In fast keinem anderen OECD-Land klafft die Pensionslücke zwischen Männern und Frauen so weit wie in Österreich. Österreich hat im Vorjahr die viertgrößte Lücke der 35 OECD-Staaten aufgewiesen. Schuld daran sind laut einer OECD-Studie Unterschiede im Hinblick auf Einkommen, Arbeitsstunden und Pflegearbeit. Die Pensionslücke zu schließen werde Jahrzehnte dauern, betonte OECD-Ökonom Maciej Lis im Gespräch mit der APA.

Kinderbande soll Kfz-Diebstähle in NÖ verübt haben

Sollenau/Felixdorf/Baden - Sechs Verdächtige im Alter von elf bis 14 Jahren sollen eine Reihe von Delikten von Fahrzeugdiebstählen über Einbrüche in Kfz bis hin zu Sachbeschädigungen an Pkw in Niederösterreich verübt haben. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben von Montag mindestens 20.000 Euro. Ein 14-Jähriger war großteils geständig und wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Die fünf Unmündigen wurden zu den zuständigen Krisenzentren bzw. Erziehungsberechtigten gebracht.

Spanische Weihnachtslotterie lockt mit Rekordgewinn

Madrid - Ganz Spanien blickt am Montag hoffnungsvoll auf das Madrider Opernhaus: Im Teatro Real findet zwei Tage vor dem Heiligen Abend die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie statt - und die schüttet dieses Jahr Gewinne in Rekordhöhe aus. Insgesamt werden mehr als 2,77 Milliarden Euro verteilt - rund 70 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Zeremonie beginnt um 9.00 Uhr. Die vor mehr als 200 Jahren gegründete Lotterie gilt als die älteste der Welt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red