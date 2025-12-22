USA loben Gespräche mit Ukraine und Russland als konstruktiv

Moskau - Die dreitägigen Verhandlungen in Miami über ein Ende des Ukraine-Kriegs sind aus Sicht der Chefunterhändler der USA, der Ukraine und Russlands positiv verlaufen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats Rustem Umjerow teilten jeweils wortgleich auf der Plattform X mit, ihre Gespräche seien "produktiv und konstruktiv" gewesen.

General bei Autobombenanschlag in Moskau getötet

Moskau - Bei der Explosion einer Autobombe in Moskau ist am Montag nach offiziellen Angaben ein russischer General getötet worden. Bei dem Toten handle es sich um Generalleutnant Fanil Sarwarow, teilte das staatliche Ermittlungskomitee mit. Er habe die Abteilung für operative Ausbildung der Armee im russischen Generalstab geleitet. Es werde nicht ausgeschlossen, dass die Bombe von ukrainischen Spezialkräften gelegt worden sei, hieß es.

Justizministerin Sporrer will zwei neue Gefängnisse bauen

Wien - Österreichs Justizanstalten sind überfüllt. Um die Situation zu verbessern, gibt es für Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) nur eine Lösung: neue Gefängnisse. Im Gespräch mit der APA kündigte sie an, im kommenden Jahr gleich zwei Bauvorhaben auf den Weg bringen zu wollen: eine Justizanstalt und wenn möglich ein forensisch-therapeutisches Zentrum "im Westen" Österreichs. Gespräche mit dem Finanzminister seien schon "avisiert". Der Bau dürfte wohl Sporrers Amtszeit überdauern.

Gold kostet erstmals mehr als 4.400 US-Dollar

Hongkong - Der Goldpreis ist am Montag im Frühhandel zum ersten Mal seit Oktober auf ein Rekordhoch geklettert. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg um bis zu eineinhalb Prozent auf etwas mehr als 4.403 US-Dollar (3.760 Euro). Dies ist der erste Rekord seit Oktober, als der Goldpreis in einer wochenlang anhaltenden Rally bis auf etwas mehr als 4.380 Dollar gestiegen war, bevor er in den Wochen zeitweise wieder unter die Marke von 4.000 Dollar zurückgefallen war.

ÖVP verteidigt umstrittenes Islam-Posting

Wien - Die ÖVP hat am Montag ihr Social-Media-Posting zu Ergebnissen des Integrationsbarometers zum Zusammenleben mit Muslimen verteidigt, das zuvor auch bei den Koalitionspartnern SPÖ und NEOS für Unmut gesorgt hat. Betreffender Satz stamme aus einer "wissenschaftlichen Untersuchung" eines "renommierten Instituts", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Ö1-"Morgenjournal". ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti bezeichnete die Empörung als "verwunderlich".

Japan will weltgrößtes AKW wieder hochfahren

Tokio - Knapp 15 Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima steht Japan vor der Wiederinbetriebnahme des weltgrößten Atomkraftwerks. Das Regionalparlament der Präfektur Niigata sprach Gouverneur Hideyo Hanazumi am Montag das Vertrauen aus, der die Pläne im vergangenen Monat befürwortet hatte, und machte damit den Weg für die Wiederaufnahme des Betriebs des Kraftwerks Kashiwazaki-Kariwa frei.

Thailand und Kambodscha einigen sich auf Gespräche

Kuala Lumpur/Bangkok/Phnom Penh - Bei Krisengesprächen über den wiederaufgeflammten Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha haben sich die beiden Nachbarstaaten auf weitere Friedensbemühungen geeinigt. Neue Gespräche sollen am Mittwoch stattfinden, erklärte Thailands Außenminister Sihasak Phuangketkeow am Montag vor Journalisten in Kuala Lumpur. Die Außenminister des südostasiatischen Staatenverbundes ASEAN berieten am Montag in Kuala Lumpur über ein Ende der Kämpfe.

Mehrere gerettete Personen bei Wohnungsbrand in Wien

Wien - Bei einem Wohnungsbrand in der Angeligasse in Wien-Favoriten sind in der Nacht auf Montag mehrere Bewohner von der Feuerwehr gerettet worden. Vier Personen mussten über Drehleitern geborgen werden, berichtete Pressesprecher Gerald Schimpf. Die Bewohner der Brandwohnung, in der mehrere Räume in Flammen standen, hatten sich zu Nachbarn geflüchtet und die Wohnungstür offen gelassen. Dadurch kam es zu einer starken Verrauchung des Stiegenhauses und der Nachbarwohnung.

