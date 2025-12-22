USA loben Gespräche mit Ukraine und Russland als konstruktiv

Moskau - Die dreitägigen Verhandlungen in Miami über ein Ende des Ukraine-Kriegs sind aus Sicht der Chefunterhändler der USA, der Ukraine und Russlands positiv verlaufen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats Rustem Umjerow teilten jeweils wortgleich auf der Plattform X mit, ihre Gespräche seien "produktiv und konstruktiv" gewesen.

Autobombe tötet russischen General in Moskau

Moskau - Ein russischer General ist in Moskau erneut durch einen Bombenanschlag getötet worden. Das Staatliche Ermittlungskomitee teilte mit, Generalleutnant Fanil Sarwarow sei einer Autobombe zum Opfer gefallen. Der Sprengsatz sei unter dem Fahrzeug angebracht gewesen. "Die Ermittler prüfen verschiedene Versionen des Mordes. Eine davon ist die Version, dass das Verbrechen von den ukrainischen Geheimdiensten organisiert wurde", schrieb Sprecherin Swetlana Petrenko auf Telegram.

Zehnjähriger bei Pyrotechnikunfall in Wien schwer verletzt

Wien - Ein Zehnjähriger ist am Sonntagnachmittag in Wien-Penzing durch einen pyrotechnischen Gegenstand schwer an der Hand verletzt worden, berichtete die Polizei am Montag. Der Mittelfinger war massiv betroffen und zwei weitere Finger ebenfalls verletzt, hieß es seitens der Wiener Berufsrettung. Der Bub wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Um welchen pyrotechnischen Gegenstand es sich handelte, war unklar.

ÖVP verteidigt umstrittenes Islam-Posting

Wien - Die ÖVP hat am Montag ihr Social-Media-Posting zu Ergebnissen des Integrationsbarometers zum Zusammenleben mit Muslimen verteidigt, das zuvor auch bei den Koalitionspartnern SPÖ und NEOS für Unmut gesorgt hat. Betreffender Satz stamme aus einer "wissenschaftlichen Untersuchung" eines "renommierten Instituts", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Ö1-"Morgenjournal". ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti bezeichnete die Empörung als "verwunderlich".

2025 eines der zehn wärmsten Jahre der Messgeschichte

Wien - Das Jahr 2025 ist im Tiefland Österreichs das achtwärmste Jahr in Österreichs Messgeschichte, auf den Bergen sogar das zweitwärmste. 2025 liegt im Tiefland Österreichs um 0,8 Grad über einem durchschnittlichen Jahr der jüngeren Vergangenheit (Klimaperiode 1991-2020) und auf den Bergen um 1,3 Grad. Außerdem ist 2025 eines der 20 trockensten Jahre seit Messbeginn, zeigt die vorläufige Klimabilanz der Geosphere Austria. 2025 bestätigt auch den Trend zum immer wärmeren Klima.

BHS-Maturanten haben auch gute Arbeitsmarktchancen

Wien - Die Matura an einer berufsbildenden höheren Schule (BHS) ist eine Art Allround-Abschluss. Sie dient sowohl als Zugang zu einem Studium, eröffnet aber auch am Arbeitsmarkt gute Chancen, zeigt eine am Montag veröffentlichte Auswertung der Statistik Austria. 18 Monate nach Abschluss studieren 39 Prozent, 48 Prozent stehen im Erwerbsleben. Lediglich knapp vier Prozent sind beim AMS vorgemerkt.

